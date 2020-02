Prvú florbalku dostal od krstného otca

Rodičom by som chcel venovať viac času, pretože ma nesmierne podporujú, hovorí mladý florbalista Alex Hordynsky.

2. feb 2020 o 14:26 Adriána Prengelová

Alex Hordynsky, rodák zo Zákopčia, pre ktorého sú tímové úspechy dôležitejšie ako úspechy osobné, nám porozprával, ako sa dostal k florbalu a čo by v ňom chcel dosiahnuť.

Ako si sa dostal k florbalu?

– Keď som mal päť rokov, môj krstný otec mi kúpil florbalku a loptičku. Veľmi ma bavilo sa s ňou hrať, aj keď iba doma na podlahe. Bližšie k tomuto športu som sa dostal v prvej triede na Základnej škole v Zákopčí vďaka vtedajšiemu riaditeľovi Petrovi Bohovičovi.

Za ktorý tím momentálne hrávaš a ako si sa o ňom dozvedel?

– Momentálne hrávam za tím Devils Čadca. Keď som bol mladší, o tomto tíme som vôbec nevedel. No potom ma kontaktoval tréner Lukáš Imrišík a spýtal sa ma, či by som to nechcel skúsiť. Ja som súhlasil a som za toto rozhodnutie veľmi rád.

Tím Devils Čadca je tvoj prvý tím, za ktorý hrávaš?

– Áno, toto je môj prvý tím. Mal som veľa turnajových tímov, no iba za tento hrávam celoslovenskú ligu pravidelne.

Stíhaš sa, ako aktívny športovec, venovať škole, tréningom, priateľom aj chodiť na zápasy? Predsa len, to musí byť časovo aj fyzicky náročné.

– Je to veľmi náročné. Najviac sa predsa len musím venovať škole. Našťastie, florbal stíham. Horšie už sú na tom priatelia a rodičia. Hlavne rodičom by som chcel venovať viac času, pretože ma nesmierne podporujú a ja si to veľmi vážim.

Robíš vo voľnom čase aj iné športy?

– Snažím sa už naplno venovať len florbalu, ale keď stíham, tak chodievam hrať futbal. Ale je pravda, že vo voľnom čase zájdem sem-tam sadnúť s tímom alebo s najlepšími kamošmi na kofolu alebo zabaviť sa.

Koľkokrát do týždňa máš tréningy a ako prebiehajú?

– Tréningy mávam tri až štyrikrát do týždňa. Bývajú rôzne, väčšinou sa ale sústredíme na techniku a hru. K tomu pripájame aj kondičné cvičenia. Tie sú niekedy veľmi náročné, ale majú svoj význam a vplyv na moju hru.

Dávaš si aj nejaké tréningy samostatne?

– Samozrejme, niekedy si zacvičím aj doma. No samostatné tréningy mávam len niekedy, keď si myslím, že to potrebujem. Občas si zahrám na hodinku aj v izbe na podlahe.

Čo je tvoj doposiaľ najväčší úspech vo florbale?

– Tímový úspech bude určite druhé miesto na medzinárodnom turnaji v Stupave, kde sme hrali proti veľkému českému klubu z Mladej Boleslavy a aj proti tým najlepším hráčom zo Slovenska. O individuálnych úspechoch nerád hovorím, lebo si myslím, že najdôležitejšie je, keď sa podáva výborný tímový výkon. Ale najväčší individuálny úspech je určite ocenenie pre Najlepšieho hráča na medzinárodnom turnaji v Stupave (Stupava Cup 2019). Tento úspech ma určite veľmi posunul, no bez tímu by som ho nedosiahol.

Máš nejaké osobné ciele, ktoré by si chcel v tomto športe ešte dosiahnuť?

– Sú to skôr tímové ako osobné ciele. Chcel by som, aby sme sa v Čadci dokázali dostať ako juniori, ale aj ako muži, medzi najlepšie slovenské kluby. Ja sa budem snažiť hrať čo najlepšie a osobné úspechy sa možno neskôr dostavia.

Máš nejaký idol, ku ktorému vzhliadaš alebo tím, za ktorý by si chcel v budúcnosti hrávať?

– Áno, mám svojho idola. Podľa mňa by ho mal mať každý športovec. Pre mňa je to môj spoluhráč, Juraj Kubička. Vyniká výborným florbalovým driblingom, myslením a strelou. Som veľmi rád, že práve on je môj spoluhráč a môžem vidieť každý týždeň, ako hrá. Vie mi vždy neskutočne pomôcť. Klub zatiaľ neriešim. Som rád tu doma, v Čadci.

Mal si niekedy aj ťažšie obdobie, kedy sa ti nechcelo chodiť na tréningy a chcel si všetku tú snahu vzdať?

– Určite áno. Bolo to najprv len kvôli škole, keď som išiel na strednú školu a veľmi som sa bál toho, ako všetko budem stíhať. No bolo aj obdobie, keď som mal chuť prestať hrať, lebo sa mi herne nedarilo. Veľa som trénoval, no na ihrisku to akoby nebolo vidieť. Myslím si, že ak v seba veríš, všetko časom prejde a bude len lepšie.

Čo ti tento šport dal?

– Tento šport mi priniesol veľkú radosť do života. Či už úspechmi, ale aj preto, že keď prídem domov zo školy, tak si nadšený zoberiem veci a idem robiť to, čo ma baví najviac. No určite zmenil aj mňa samotného. Myslím si, že najviac mi dal skromnosť, pokoru a zodpovednosť.