Makov úradoval v Krásne, Čadca s domácim debaklom, Pavlica s ďalším hetrikom

Vysoká nad Kysucou má po dvoch zápasoch prípravy skóre 12:0.

3. feb 2020 o 13:48 Marián Masaryk

Na prelome januára a februára pokračovali kysucké futbalové kluby v príprave na jarnú časť sezóny 2019/20.

Makov v kysuckom súboji hladko zdolal Krásno nad Kysucou na jeho pôde, k čomu prispel hetrikom Ľubomír Gorelčík. Ján Pavlica strelil hetrik aj v druhom prípravnom zápase a pomohol k druhej jasnej výhre Vysokej nad Kysucou na nulu.

Turzovka odohrala dva duely, z ktorých jeden prehrala a raz remizovala. Kysucké Nové Mesto zareagovalo na predošlý debakel remízou, kým A tím Čadce utrpel doma vysokú porážku od Dolného Kubína.

V akcii boli aj dorastenci FK Čadca. Tí najskôr rozdrvili rovesníkov z Krásna aj vďaka hetriku Martina Tvrdého, ale potom podľahli osemnástke Karvinej.

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – ŠK Javorník Makov 0:6 (0:2)

Góly: Ľubomír Gorelčík 3, Tomáš Kohút 2, Peter Kavalek

Zostava Krásna: Kulich - Novotný, Maslík, Rajnoha, Marčan, Ďuratný, Kopásek, Kocifaj, Macura, Kapusniak, Majerčík

Striedačka Krásna: D. Pagáč, F. Pagáč, Gašper, Sýkora, Pleva, Staňo, Ďurana, Ševčík, Beňo.

Tieto tímy sa stretli po takmer dvoch rokoch. Prvých 39 minút bola hra vyrovnaná a prebiehala striedavo na oboch stranách. Následne sa však po zle riešenej situácii dostal do príležitosti útočník Makova Ľubomír Gorelčík, ktorý najskôr trafil brankára Kulicha a následne vyrazenú loptu dorazil do brány. Pred koncom polčasu ešte hostia zvýšili stav na 2:0 a zápas sa odvtedy vyvíjal jasne v prospech Makova. V druhom polčase došlo ku striedaniu niekoľkých hráčov Krásna, čo sa ukázalo aj na hernom prejave. Tretí gól Makova padol v 49. minúte, keď sa lopta po strele z diaľky. Javorník pridal potom ešte tri góly, pričom Gorelčík zavŕšil hetrik.

FK Tatran Turzovka – TJ Sokol Žilina 2:2 (1:1)

Góly Tatrana: Polka, Rokyčák

Zostava Tatrana: Niník - Hrčka, Zborovančík, Pavlík (C), Rovňaník M. - Hlava - Ciesarík, Polka, Letavay, Rokyčák - Šmahajčík M., striedali: Rovňaník P., Matejík S.

Zápas potvrdil, že Turzovka má výrazné rezervy prakticky vo všetkých herných činnostiach. Hra bola kostrbatá s veľkým množstvom chýb. Súpera síce v počte šancí predčila, dovolila mu však v posledných minútach vyrovnať. Každý hráč potrebuje na sebe výraznejšie zapracovať. Ku zlepšeniu pomôže len lepšia tréningová morálka a ochota sa zaprieť.

FK Tatran Turzovka – TJ Mořkov 2:3 (0:1)

Góly Tatrana: Filip Ciesarík, Stano Steiniger

Zostava Tatrana: Urminský, Niník - Hrčka, Zborovančík, Pavlík, Furdan, Valčuha - Letavay - Šmahajčík M., Rokyčák, Rovňaník P., Ciesarík, Šopor - Steiniger S.

MŠK Kysucké Nové Mesto – Jednota Bánová 1:1 (0:1)

Gól KNM: Brodňan

Zostava KNM: Šteiniger - Bugáň, Beliančin, Mihálik, Dadaj - Kopas, Mrmus, Brodňan, Čelko, Hrošovský - Kubala, Striedali: Ploštica, Kubišta, Mizera, Macek.

Slavomír Zátek, manažér KNM: „Dnes sme odohrali dobrý zápas s kvalitným súperom. Už v prvom polčase sme si vytvorili štyri gólové príležitosti a navyše sme nepremenili pokutový kop. V druhej polovici sme pokračovali v disciplinovanej hre, dokázali sme vyrovnať a naďalej si vytvárať strelecké pozície. Remíza s kvalitným súperom poteší a taktiež sme si napravili chuť po minulom týždni.“

MFK Dolný Kubín – FK Čadca 7:0 (4:0)

Zostava Čadce: Gavlák - E. Samuhel, Špila, Coma, Zubka, Kan, Kubalák, Pohančeník, Mačinek, Saček, Rábik (Hlava, M. Samuhel).

Tomáš Tlelka, kapitán Čadce: „Náš káder je úzky a na zápas sme nastúpili bez piatich hráčov, čo sa odzrkadlilo aj na ihrisku. Súper sa posilnil na kľúčových pozíciách skúsenými hráčmi, čo bolo vidieť aj počas zápasu a zaslúžene vyhral.“

Krásno U19 – Čadca U19 1:9

Góly: Tvrdý 3, Jarabek 2, Lastovica, Kupka, Mokan, Ondreáš

Čadca U19 – Karviná U18 1:5

Gól: Boďa

Vysoká nad Kysucou – Horní Bečva 8:0 (3:0)

Góly Vysokej: J. Pavlica 3, Planeta 2, Krajči, Nekoranec, Veselka

Zostava Vysokej: Papajčík (Vereš) - M. Pavlica, Putorík J., Kovalík, Bezák - Červenec, Planeta, Nekoranec, Janita, Krajči - J. Pavlica

Striedali: Dorman, F. Jančik, Veselka

Peter Padych, tréner Vysokej: „Súper nás v obrannej činnosti veľmi nepreveril, hoci mal 2-3 šance, skórovať sa mu nepodarilo. My sme boli v zakončení efektívni, mali sme prevahu počas celého zápasu s výnimkou desiatich minút v úvode prvého polčasu, keď sme skúšali iné rozostavenie. Opakujem, nebol to súper, ktorý by nás naozaj preveril. O týždeň nás čaká oveľa ťažší súper - Brvnište.“