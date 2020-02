Kysučanky o kváskovaní: Vieme, čo dávame našim deťom jesť

Základom pre dobrý výsledok kváskového pečenia je kvalitný kvások.

4. feb 2020 o 9:01 Radoslav Blažek

Vilko, Gejza, Hugo, Bobek, Kubko, Otík, Maťko... Ženy, ktoré doma vypekávajú ostošesť, zvyknú dávať svojim kváskom rozdielne mená, no ich cieľ je rovnaký. Upiecť chutný, ale najmä zdravší chlebík, než ten, ktorý bežne dostaneme v potravinách.

Kváskovanie sa dnes takpovediac dostalo do módy a pohltilo aj ženy z Kysúc. Aj preto sme sa ich opýtali na dôvody, prečo sa dali na domáce vypekanie.

„Kváskový chlebík je u nás veľmi obľúbený. Od toho kupovaného je o stokrát lepší. Už len tým, že z neho nenadúva a nezaťažuje trávenie. Chuť chlebíka je troška do kysla. Práve to ho robí takým neodolateľným,“ vysvetľuje Vierka Capeková z Čadce.

„Ja kváskujem už štyri roky. Pečiem pizzu, rožky, trdelníky, pirôžky, kaiserky, ale najviac chlebíky. Najradšej pšenično-ražno-zemiakový, ale aj mnohé iné,“ pridáva svoj názor Anna Pagáčová z obce Čierne.

Do tretice sa o svoje slová podelila s našimi čitateľmi na sociálnych sieťach Emília Blaskovicsová: „My už chlieb nekupujeme. Viem, že dieťaťu a aj nám dávam 100 percent domáci produkt, lepšie stráviteľný. Práca s cestom ma navyše upokojuje. Je to relax, a keď vás to chytí a pochopíte princíp, už neviete prestať. Navyše, keď sú sviatky, netreba letieť do obchodu, ale vychutnať si vôňu domova a praskajúci zvuk práve vytiahnutého chleba z pece v teple a v rodinnej pohode.“

Zázrak z múky a vody

Základom pre dobrý výsledok kváskového pečenia je kvalitný kvások. „Na výrobu kvásku je potrebná len múka zmiešaná s vodou. Aj v tomto prípade platí, že tie najjednoduchšie veci sú tie najlepšie,“ píše vo svojej knihe Lenka Mančíková, odborníčka na kváskovanie.