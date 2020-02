Hokejbalisti Čadce po výhre na nulu opäť na čele Respect ligy

Marek Miko vychytal prvé čisté konto v sezóne.

4. feb 2020 o 9:20 Tomáš Urbaník

Po zimnej prestávke sa opäť naplno rozbieha nadregionálna Respect Žirafa liga.

Niektorí kysuckí hokejbalisti si po domácom turnaji, ktorý sa konal v sobotu, dali hokejbalovú dupľu a nastúpili na nedeľňajší súťažný zápas. Do Žiliny však cestovali v oklieštenej zostave, ktorej ubral predovšetkým domáci turnaj, keď hneď štyria hráči nahlásili v nedeľu ráno maródku.

So svojím súperom sa však vysporiadali nad očakávania dobre. Hoci šlo o predposledný celok súťaže All in Budatín a naši chlapci mali väčšinu hry loptičku na hokejkách, bolo vidieť, že majú ťažké turnajové zápasy v nohách a trošku sa trápili v koncovke. Víťazstvo 3:0 sa však počíta a v tabuľke je Hbk Čadca opäť na čele.

Od úvodného buly sa Čadčania udomácňovali v útočnom pásme Budatína. Hrozili predovšetkým cez Ľubomíra Geráta a Michala Stenchláka, ktorí si vedeli nájsť cestičky často pred bránu hostí. Väčšina pokusov lídra tabuľky končila na brankárovi Pagáčovi, ktorý mal svoj deň a pôsobil sebaisto.

Skóre otváral Michal Stenchlák utešenou strelou od modrej čiary, kde ho našiel Tomáš Urbaník. Druhý a tretí gól padol v druhej časti hry. Najprv využil jednu z mnohých kombinácií aktívny Patrik Grochal, keď ťažil z presnej prihrávky Ľuba Geráta, ktorá ho našla medzi kruhmi odkiaľ sa Patrik nemýlil a umiestnenou strelou nad pravý betón zvyšoval na 2:0.

Tretí a posledný gól zápasu padol po vyhranom buly. Loptičku si prebral Ľubomír Gerát a preštrikoval sa až pred Pagáča, kde predviedol ešte niečo navyše zo svojho umenia a efektne poslal loptičku do siete – 3:0.

Budatín hrozil sporadicky a najväčšie šance mal v závere stretnutia. Marek Miko bol na svojom mieste a všetky pokusy súpera vyriešil k spokojnosti svojho tímu a samozrejme svojej. Mladý nádejný brankár si pripísal prvé čisté konto v súťažnom ročníku.

Hbk Čadca – All Inn Budatín 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Góly (asistencie): 11:01 Michal Stenchlák (Tomáš Urbaník), 17:00 Patrik Grochal (Ľubomír Gerát), 25:10 Ľubomír Gerát (Tomáš Urbaník).Strely: 37/13. Vylúčenia: 0/0. Brankári: Marek Miko (100 %) - Pagáč (91,89 %). Hráči zápasu: Patrik Grochal – Pagáč.

ZOSTAVA HBK Čadca: Marek Miko – Martin Mravec, Ľubomír Gerát, Michal Stenchlák, Tomáš Urbaník (C), Patrik Grochal, Adrián Masný. Tréner: Anton Duník.

Tabuľka Respect ligy: