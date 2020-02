Kysučania sa zúčastnili najväčšieho turnaja v hádzanej na Slovensku

Hádzanári z Kysuckého Nového Mesta boli na veľkej akcii.

4. feb 2020 o 10:00 Mário Janík

V uplynulý víkend sa v dňoch 31. januára až 2. februára konal na západe Slovenska prestížny turnaj Zorno Cup Stupava 2020. Ten si pripísal na svoje konto už 7. ročník. Čísla, s ktorými sa môže pochváliť, sú vskutku impozantné.

Prečítajte si tiež: Mladá kysucká bežkyňa majsterkou Moravy a Sliezska Čítajte

Počas troch dní tu nastúpilo viac ako 900 hádzanárov štartujúcich v 60 družstvách z piatich štátov (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Estónsko) v piatich kategóriách (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast), ktorí svoje stretnutia odohrali v troch halách – v Stupave, Malackách a Záhorskej Bystrici.

Z Kysuckého Nového Mesta cestovala na turnaj výprava starších žiakov a zmiešaného dorastu, ktorý musel štartovať v kategórii starší dorast. Zápasy sa hrali vo formáte 2x15 minút pre starších žiakov a 2x17 minút pre dorastencov.

Starší žiaci odohrali všetky svoje zápasy v Stupave. V základnej štvorčlennej skupine B (skupiny boli 4) sa im ako prvý súper postavili rovesníci z českého Olomouca. Bohužiaľ, tento zápas Kysučania nezvládli dobre ako kolektív a po zlom výkone podľahli protivníkovi o jeden gól. Tréneri vyhodnotili zápas konštatovaním, že pokiaľ by podali chalani svoj štandardný výkon, súpera by zdolali.

Tento fakt ich mohol mrzieť najmä preto, že už v nasledujúcom zápase nastúpili proti top favoritovi celej skupiny, celku HCB Karviná (ČR). V tomto stretnutí už podali kysuckí mladíci kvalitatívne diametrálne odlišný výkon, zahrali skvelo, no na súpera, ktorý bol vyskladaný z najlepších hráčov nie len Karvinej, ale aj ich partnerského celku KH Kopřivnice, to bohužiaľ nestačilo a zaknihovali druhú prehru. Tým sa prvý hrací deň pre starších žiakov skončil.

Medzitým sa už dostali do akcie aj dorastenci. Turnaj v tejto kategórii sa organizoval v jednej 6-člennej skupine. Ako už bolo spomenuté, náš celok poskladaný z mladších i starších dorastencov nastúpil v kategórii starší dorast, kde na nich čakali súperi s rýdzo „staršodorasteneckými“ celkami.

Takto sa museli naši 15 a 16. roční tínedžeri (v tíme máme len štyroch starších dorastencov, z ktorých je jeden brankár) postaviť proti 17 až 19 ročným statným chlapom. Navyše náš celok zdecimovala i veľká „maródka“, keď v piatok nám chýbali až piati hráči základnej zostavy, v sobotu nás už jeden z nich po doliečení posilnil. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam naše družstvo nemalo veľké oči, a tak šlo na turnaj najmä zbierať skúsenosti.

Prečítajte si tiež: Hokejbalisti Čadce po výhre na nulu opäť na čele Respect ligy Čítajte

Prvým, kto mal náš celok preveril, bol tím SHC Maloměřice Brno. Na prekvapenie sa náš súper nechal od začiatku zatlačiť, chalani ho k ničomu vážnejšiemu nepustili a tak zaslúžene zvíťazili a to výrazne, rozdielom 14 gólov.

Druhý, večerný zápas prvého hracieho dňa už našim chlapcom postavil do cesty top favorita celého turnaja – bratislavský ŠKP. Náš súper veľmi rýchlo ovládol hru, zodpovedne bránil, využíval naše chyby a tak skóre v jeho prospech postupne narástlo až na konečný rozdiel 12 gólov.

Druhý hrací deň – sobota sa uviedla nádherným slnečným počasím, ktoré v Stupave podľa miestnych dosiahlo až 20 °C. Ako prví sa dostali do akcie opäť starší žiaci. Situácia v skupine sa zamotala tak, že pokiaľ by naši chalani zvíťazili nad svojim súperom, rozhodla by o umiestneniach na 2. až 4. mieste minitabuľka troch tímov s dvoma bodmi, kde by rozhodovalo skóre.

Bolo však treba zvíťaziť. Hráči MŠK KNM, vedomí si zodpovednosti a šance, sa od úvodu pustili do svojho súpera z českej Kuřimi a do 6. minúty si postupne vybudovali náskok troch gólov, ktorý bol v celom zápase kľúčový. Ponúkanú šancu už kysuckí hádzanári nepustili z rúk, zápas doviedli do víťazného konca. Vďaka konečnému rozdielu o 4 góly sa nakoniec v skupine umiestnili na druhom mieste.

Toto umiestnenie rozhodlo o tom, že vo štvrťfinále si to rozdajú s víťazom skupiny A, domácim Tatranom Stupava. Chalani mali čas na regeneráciu medzi zápasmi iba 70 minút, no i tak nastúpili a odohrali skvelé stretnutie, ktoré malo dlho vyrovnaný priebeh, v niektorých fázach sa dokonca naši ujali i vedenia. V poslednej štvrtine zápasu už však dochádzali sily, čo náš súper využil k strhnutiu víťazstva na svoju stranu. Prehrou v tomto zápase boli mladí Kysuckonovomešťania odsunutí do bojov v skupine o 5. – 8. miesto.

Prečítajte si tiež: Makov úradoval v Krásne, Čadca s domácim debaklom, Pavlica s ďalším hetrikom Čítajte

V tejto skupine čakali chalanov dva zápasy. Na prvý, ktorý bol zároveň ich posledným zápasom druhého hracieho dňa, nastúpili večer o 19. hodine proti súperovi z Frýdku-Místku (ČR). V tomto stretnutí si vypili hráči MŠK KNM kalich horkosti až do dna. Po pomerne vyrovnanom prvom polčase, si dokázali vybudovať v polovici toho druhého až štyri – gólové vedenie, avšak nedokázali ho udržať a zápas nakoniec prehrali o jediný „gólik“.

Aj dorastenci mali v sobotu nabitý program. V prvom dueli ich čakal neskorší víťaz turnaja HBC Jičín. Vyrovnaný úvod stretnutia vystriedala „hluchá“ päťminútovka zo strany nášho celku, keď protivník dokázal „odskočiť“ na rozdiel piatich gólov, čo sa ukázalo, ako zlomový moment zápasu. Do polčasu náskok Jičínčania ešte zvýšili na šesť gólov.

Do druhého dejstva však vybehlo na palubovku „celkom iné“ družstvo MŠK KNM, ktoré sa zahryzlo do súpera, drelo a bojovalo o každú loptu a v dovtedajšom priebehu podalo asi najlepší výkon. Tento polčas Kysučania dokonca vyhrali, no po záverečnom hvizde sa tešil náš súper.

Na záver hracieho dňa museli naši hráči odohrať dva zápasy v časovom rozpätí dvoch hodín. Štvrtým súperom v základnej skupine nám bol celok z Frýdku-Místku. Kvalitný súper nám od začiatku zápasu vnútil svoj štýl hry, naši chlapci nedokázali čeliť fyzicky disponovaným hráčom súpera a tak mal zápas pomerne jednoznačný priebeh. V hre nášho celku bolo však badať jeden rozdiel.

Nasadenie z druhého polčasu duelu s Jičínom sa prenieslo i do tohto stretnutia a chalani už „nevypúšťali“ rozhodnutý zápas,ale bojovali o každú loptu, bili sa v obrane, „makali“ za každý gól. Záverečná siréna však opäť dala dôvod na oslavu nášmu sokovi.

To, čo bolo povedané o predvedenej hre s Frýdkom-Místkom, do bodky platilo i v stretnutí s Malackami, ktoré hrali v domácej hale. Chalani chceli, dreli, no domácich hnalo k víťazstvu nielen skvelé publikum... Bohužiaľ aj posledný zápas v skupine sme prehrali, tentoraz o tri góly, a tak sme boli odsunutí do stretnutia o 5. miesto.

Prečítajte si tiež: Prvú florbalku dostal od krstného otca Čítajte

To bolo zároveň prvým zápasom posledného hracieho dňa, ktorí dorastenci odohrali netradične v Stupave. Tréneri mali trochu pochybnosti, či sa chalani dajú do priadku po náročnom závere predchádzajúceho dňa, keď sa vrátili na ubytovňu až okolo 22:30 a tento zápas sa hral už o 7:30.

Postavili sme sa v ňom proti našim „starým známym“ z prvého zápasu, celku SHC Maloměřice Brno, s ktorým sme zaknihovali jediné doterajšie víťazstvo. Naše pochybnosti však chlapci rozptýlili už v úvode stretnutia a aj keď českí protihráči spočiatku odolávali húževnatejšie ako v prvom meraní síl, Kysučania už víťazstvo a 5. miesto na turnaji z rúk nepustili.

Na rovnakom mieste nastúpili k svojej „derniére“ o tri hodiny neskôr aj starší žiaci. Podobne ako dorastenci, i oni mali súpera, s ktorým už jeden zápas na turnaji odohrali a nebol to nikto iný ako víťaz základnej skupiny Karviná. V zápase už o veľa nešlo a tak dostala priestor celá lavička, tréneri vyskúšali viaceré herné varianty a hráči zbierali skúsenosti. Stretnutie napokon vyhrali naši susedia spoza rieky Moravy a my sme obsadili konečné 8. miesto.

Výsledky a zostavy Zorno Cup Stupava 2020:

Starší žiaci, piatok 31. januára, Telocvičňa ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava, základná skupina B

MŠK KNM – HBC Olomouc 22:23 (13:13)

MŠK KNM – HCB Karviná 13:16 (3:7)

Sobota 1. februára

MŠK KNM – SK Kuřim 15:11 (7:3)

štvrťfinále

MŠK KNM – Tatran Stupava 11:15 (7:5)

skupina o 5. – 8. miesto

MŠK KNM – SKP Frýdek-Místek 17:18 (9:6)

Nedeľa 2. februára

MŠK KNM – HCB Karviná 21:12 (7:8)

Zostava: Timotej Lulek, Jakub Janec – Matúš Truchlík, Karol Vlček, Šimon Čuraj, Martin Javorík, Gabriel Kaňuk, Enrico Fanizzi, Juraj Bosý, Matej Pirník, Marek Goliáš, Dávid Kopas, Tadeáš Kubala.Tréner: Branislav Podolák, ZVD: Miloš Hartel.

Starší dorast, piatok 31. januára, Hala Malina Malacky, základná skupina A

MŠK KNM – SHC Maloměřice Brno 26:12 (11:2)

MŠK KNM – ŠKP Bratislava 8:20 (4:11)

Sobota 1. februára

MŠK KNM – HBC Jičín 19:24 (8:14)

MŠK KNM – SKP Frýdek-Místek 15:26 (6:12)

MŠK KNM – TJ Strojár Malacky 15:18 (8:11)

Nedeľa 2. februára, Telocvičňa ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava, zápas o 5. miesto

MŠK KNM – SHC Maloměřice Brno 23:14 (13:8)