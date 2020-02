Prišiel o ruku i nohu. Kysučan napriek hendikepu vyniká v rezbárčine

Zdravie je nezaplatiteľné, hovorí šikovný rezbár.

5. feb 2020 o 9:01 Radoslav Blažek

Drevené sochy, obrazy, unikátne betlehemy. Jozef Chrenšč z Klokočova vyrezal vo svojej dielni za takmer dve desaťročia stovky, ak nie tisícky výnimočných diel, ktoré zdobia nielen región Kysúc, ale postupne sa dostali aj do Čiech, Švédska a Írska.

Kým originálne diela päťdesiatročného chlapíka vo vás zaručene vzbudia obdiv, cesta za jeho koníčkom už nemá veselý podtón. Kysučan sa k rezbárčine dostal po vážnom pracovnom úraze, pri ktorom prišiel o pravú nohu i ruku.

Osudový deň

Všetko sa zomlelo 14. decembra 2000 v Košiciach. Jozef Chrenšč nastúpil do práce ako v každý iný deň, no stačil zlomok sekundy a razom jeho život nabral úplne iný kurz. „Robili sme tesniace steny. Pri demontáži jedného zariadenia ma privalilo 150 ton. Odniesla si to pravá ruka i noha,“ prezrádza na úvod nášho rozhovoru.

„Chlapi, ktorí so mnou robili, sa prirodzene zľakli a utiekli. Ostal len náš vedúci a dvaja chlapíci, ktorí vedľa niečo kopali pre inú firmu. Rýchlo ku mne pribehli, opaskom mi stiahli rany, aby som nevykrvácal,“ pokračuje.

Po príchode sanitky sa za pomoci techniky podarilo Jozefa vytiahnuť spod závalu, následne pokračoval prevoz do košickej nemocnice a boj o záchranu jeho života.

„Ani by ste neverili, akú hodnotu má kartička poistenca. Pomaly väčšiu ako ľudský život. Doviezli ma na príjmové a počas toho, ako zo mňa dávali dole oblečenie, jedna zo sestričiek vypisovala všetky možné papiere, ktoré mi v tom stave dali podpísať. Hovoril som im, že som pravák a ľavou sa podpísať neviem. Odvetili, že stačí aj nejaký škrabanec, ale že podpis musí byť,“ vysvetľuje.

Bojoval s horúčkami

Najmä prvé dni po vážnom úraze boli pre Kysučana extrémne náročné. Ruku i nohu mu museli kvôli infekcii amputovať, následne potreboval plastiku na ukončenie končatiny, no kvôli vysokým horúčkam to nebolo možné.

„V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach ma zachránil nejaký pán doktor. Žiaľ, meno si nepamätám. Akurát viem, že sa podobal na Roba Kazíka (smiech). Prišiel na vizitu a vypýtal si röntgen. No dali mu ten, ktorý mi robili, keď ma prijali do nemocnice. Ale on povedal, veď ten pán je po amputácii, nemá ruku ani nohu a vy mi tu tisnete takýto röntgen. Zároveň ma uistil, že ešte večer sa na mňa príde pozrieť,“ hovorí Kysučan.

Po vizite šiel Jozef Chrenšč hneď na ďalší röntgen. Večer sa za ním stavil spomínaný lekár, ktorý Kysučanovi povedal, že to vyzerá lepšie a skúsi mu vybaviť plastiku v nemocnici Košice-Šaca.

„Keby nebolo toho pána, asi by ma ani neriešili. Dovtedy som mal len prikryté rany nejakými handrami, o plastike nebolo ešte ani reči. Stále som mal horúčky, bol som špinavý a neumytý od prijatia do nemocnice. Báli sa ma umyť, že môžem dostať nejakú infekciu,“ spomína si Jozef Chrenšč.