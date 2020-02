Stolný tenis: Krásno nad Kysucou je naďalej bez jedinej prehry

Béčko Krásna dominuje v deviatej lige mužov.

5. feb 2020 o 9:23 Marián Masaryk

Na prelome januára a februára pokračovali slovenské stolnotenisové súťaže ďalšími zápasmi, v ktorých sa predstavili aj kysucké družstvá.

B tím Krásna nad Kysucou ani v 15. kole neprehral a udržal sa na čele deviatej ligy mužov. C tím Čadce po ďalšej výhre stále vedie štvrtú ligu Stred pred Radoľou a Kysuckým Novým Mestom.

Treťoligový kysucký súboj medzi Kysuckým Lieskovcom a Zákopčím tesne vyhralo domáce družstvo. Radoľa C vyhrala ďalšie regionálne derby s Kysuckým Lieskovcom B, ktorý si však udržal druhú pozíciu v piatej lige. Kysucké Nové Mesto B nevyužilo šancu priblížiť sa k lídrovi siedmej ligy z Višňového, keď s mím prehralo v priamom súboji. Za ním sú v tabuľke tretia Radoľa D a štvrté Čierne.

Kysucký Liekovec C po vysokom triumfe nad Varínom zostal na druhom mieste v tabuľke ôsmej ligy mužov s rovnakým počtom bodov i bilanciou ako vedúca Kotešová C.

3. liga

12. kolo: Kysucký Lieskovec – Zákopčie 8:6, Piesecký 3, Pavlík 2, P. Franek a Vnuk po 1,5 – Tremboš 3,5, Valárik 2,5, Trnové – Radoľa 11:3, P. Ovečka a Škulec po 1,5, Ružomberok D – Žilina B 4:10, Valča C – Kláštor pod Znievom 6:8, Liptovský Hrádok – Iľanovo 11:3, Námestovo – Dolný Kubín 7:7.

1. Kláštor 14 11 1 2 126:70 37

2. Valča C 14 10 1 3 121:75 35

3. K. Lieskovec 14 10 0 4 117:79 34

4. Lipt. Hrádok 14 9 0 5 113:83 32

5. Zákopčie 14 8 1 5 109:87 31

6. Trnové 14 6 2 6 101:95 28

7. Žilina B 14 7 0 7 91:105 28

8. Dolný Kubín 14 5 3 6 91:105 27

9. Námestovo 14 4 3 7 81:115 25

10. Iľanovo 14 2 3 9 85:111 21

11. Radoľa 14 2 2 10 72:124 20

12. Ružomberok 14 2 0 12 69:127 18

4. liga Západ

15. kolo: Kysucké Nové Mesto – Medokýš Martin C 18:0, Zajac, Pečalka a Fojtík po 4,5, Černický 4, Zachar 0,5, Radoľa B – Sučany 11:7, Jantulík 4, P. Ovečka 3, Javorík a Mindek po 2, Stará Bystrica – MSTK Martin B 11:7, Križka a Kuric po 4,5, Števík 2, Stránske C – Čadca C 5:13, Straka 4,5, Jakubec a Kubjatko po 3,5, Ďuraj 1,5, Medokýš Martin B – Žilina C 9:9, Bytča B – Turčianske Teplice B 8:10.

1. Čadca C 15 13 1 1 195:75 42

2. Radoľa B 15 12 1 2 162:108 40

3. KNM 15 11 1 3 171:99 38

4. Sučany 15 9 2 4 167:103 35

5. S. Bystrica 15 6 4 5 146:124 31

6. MSTK Martin B 15 7 2 6 137:133 31

7. Žilina C 15 6 2 7 144:126 29

8. Bytča B 15 6 1 8 137:133 28

9. Stránske C 15 5 2 8 129:141 27

10. Medokýš B 15 3 2 10 109:161 23

11. T. Teplice B 15 3 0 12 92:178 21

12. Medokýš C 15 0 0 15 31:239 15

5. liga

15. kolo: Čadca D – Lietavská Lúčka 9:9, Kubjatko 3,5, Ďuraj 3, Fritz 2, Kapusta 0,5, Rajec – Krásno 9:9, Šamaj 4,5, Kinier 2,5, Hažík, Kandera, Radoľa C – Kysucký Lieskovec B 13:5, Mindek a Jantulík po 4,5, Varoš 3,5, Majcher 0,5 – P. Franek 2, Obernauer, Ondrušek, Vnuk, Divina-Lúky – Stránske D 12:6, Rosina – Žilina Energodata D 16:2, Višňové – Teplička nad Váhom 13:5.



1. Višňové 15 13 0 2 0 187:83 41

2. K. Lieskovec B 15 10 2 3 0 155:115 37

3. Divina-Lúky 15 11 0 4 0 167:103 37

4. Teplička 15 8 1 6 0 139:131 32

5. Rajec 15 6 4 5 0 148:122 31

6. Radoľa C 15 8 0 7 0 143:127 31

7. L. Lúčka 15 6 2 7 0 129:141 29

8. Rosina 15 5 1 9 0 124:146 26

9. Čadca D 15 5 1 9 0 104:166 26

10. Žilina D 15 3 4 8 0 111:159 25

11. Krásno 15 4 2 8 1 112:158 24

12. Stránske D 15 2 1 12 0 101:169 20

6. liga

15. kolo: Stará Bystrica B – Nededza 4:14, Kultán a Masnica po 2, Strečno – Zákopčie B 11:7, Golis 2,5, Faldík 2, Hlasica 1,5, E. Franek, Žilina Energodata F – Rosina B 7:11, Trnové B – Maršová-Rašov 4:14, Štiavnik – Kotešová 7:11, Žilina Teplárreň – Žilina Energodata E 13:5.

1. Maršová 15 15 0 0 207:63 45

2. Kotešová 15 12 1 2 182:88 40

3. Štiavník 15 12 0 3 180:90 39

4. Strečno 15 10 3 2 158:112 38

5. Trnové B 15 7 3 5 131:139 32

6. Nededza 15 7 2 6 140:130 31

7. S. Bystrica B 15 5 2 8 120:150 27

8. Rosina B 15 6 0 9 138:132 27

9. Zákopčie B 15 4 2 9 132:138 25

10. Tepláreň 15 4 1 10 115:155 24

11. Žilina F 15 1 0 14 75:195 17

12. Žilina E 15 0 0 15 42:228 15

7. liga

15. kolo: Radoľa D – Terchová 13:5, Rapán 4, Majcher 3,5, Andel 3, Šustek 2,5, Čadca E – Jasenové 12:6, Polák 3,5, Turiak a Škola po 3, Kubjatková 2,5, Strečno B – Čierne 9:9, Strenk 3,5, Miko 2,5, Kantorík a Cyprich po 1,5, Kysucké Nové Mesto B – Višňové B 8:10, Pečalka 4,5, Kubík 1,5, Palaštyová, Slivoň, Lietavská Lúčka B – Rajec B 13:5, Nededza B – Kotešová B 10:8.

1. Višňové B 15 15 0 0 191:79 45

2. KNM B 15 13 0 2 164:106 41

3. Radoľa D 15 9 3 3 169:101 36

4. Čierne 15 6 5 4 136:134 32

5. Kotešová B 15 7 2 6 165:105 31

6. L. Lúčka B 15 6 1 8 134:136 28

7. Rajec B 15 5 2 8 124:146 27

8. Čadca E 15 6 0 9 110:160 27

9. Strečno B 15 4 2 9 107:163 25

10. Jasenové 15 4 2 9 118:152 25

11. Terchová 15 3 2 10 110:160 23

12. Nededza B 15 2 1 12 92:178 20

8. liga

15. kolo: Kotešová C – Kysucké Nové Mesto C 13:5, Jantulík a Grúň po 2, Bugový, Kysucký Lieskovec C – Varín 16:2, Michal Franek a Ondreáš po 4,5, Labant 2,5, Pijak 2, Martin Franek 1,5, Vojtuš, Mojš – Korňa 11:7, J. Mlkvik 4,5, F. Mlkvik 2, P. Skorčík 0,5, Rosina C – Ovčiarsko 5:13, Divinka-Lalínok – Divina-Lúky B 6:12, Kotešová IRIS – Kľače 18:0.

1. Kotešová C 15 12 1 2 169:101 40

2. K. Lieskovec C 15 12 1 2 178:92 40

3. Divina-Lúky B 15 12 0 3 175:95 39

4. Ovčiarsko 15 9 1 5 150:120 34

5. Korňa 15 7 2 6 135:135 31

6. Mojš 15 6 2 7 130:140 29

7. Rosina C 15 5 4 6 132:138 29

8. Kotešová IRIS 15 5 1 9 135:135 26

9. Kľače 15 5 0 10 106:164 25

10. KNM C 15 4 2 9 104:166 25

11. Varín 15 3 2 10 99:171 23

12. Divinka 15 1 2 12 107:163 19

9. liga

15. kolo: Krásno B – Višňové C 14:4, Horniačik a Stehlová po 4,5, Murčo a Paučo po 2,5, Kotešová IRIS B – Čadca F 15:3, Krupík 2, Cisárik, Divina Lúky C – Divina-Lalínok B 16:2, Terchová B – Štiavnik B 4:14, Horný Hričov – Jasenové B 15:3, Ovčiarsko B – Lietava 7:11.