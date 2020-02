V áčku hrá väčšina odchovancov. Kysucké Nové Mesto zabojuje o prvú šestku

Futbalisti MŠK ukazujú, že ich postup do štvrtej ligy bol zaslúžený.

5. feb 2020 o 16:12 Marián Masaryk

Futbalisti MŠK Kysucké Nové Mesto si v minulej sezóne vybojovali postup do štvrtej ligy sever. V jesennej časti si nepočínali zle a umiestnili sa približne v strede tabuľky. Manažér A tímu Slavomír Zátek zhodnotil v rozhovore pre MY Kysucké noviny prvú polovicu ročníka a načrtol ambície klubu do tej druhej.

Ste spokojní s výsledkami a hrou mužstva na jeseň? Boli hráči, ktorí prekvapili alebo naopak sklamali?

- Po postupe do štvrtej ligy boli očakávania pohybovať sa v prvej polovici tabuľky, vyhnúť sa problémom so záchranou a pripravovať mužstvo k postupnému zlepšovaniu sa. Nebyť domácich strát s Bobrovom a Rajcom, mohli sme atakovať tretie miesto, s ktorým by sme boli úplne spokojní. Celkovo sme pôsobili kolektívnym dojmom. Kubala potvrdil rolu zakončovateľa a s dvanástimi gólmi sa delí o druhú priečku medzi strelcami.

Ako hodnotíte výsledky dorastencov, ktorí sú v tabuľke predposlední? Čakalo sa také postavenie? Je v mládežníckych tímoch dostatočná zásoba talentov pre prvý tím do budúcna?

- Dorastenecká druhá liga sa nedá porovnať s predošlou druhou ligou stred. Má omnoho vyššiu kvalitu a nemáte oddychový zápas. Zo 16 družstiev v súťaži má 14 skúsenosti s prvou ligou žiakov a napríklad Prešov, Bardejov a Košice hrávali aj dorasteneckú prvú ligu. Pri troche viac šťastia, Kysučania kvalitatívne patria v tabuľke vyššie, čo dokazovali aj v ťažkých zápasoch a myslím si, že so záchranou v súťaži to zvládneme. Čo sa týka talentov, myslím, že si dokážeme vychovať hráčov pre svoje potreby, čo dokazujeme aj momentálne. V mužskom futbale máme takmer sto percent odchovancov.

Ako vyzerá „áčko“ pred jarnou časťou? Obmenili ste cez zimu káder alebo priviedli nejaké posily? Na ktorých hráčov sa bude mužstvo najviac spoliehať?

- Pred jarnou časťou prišlo pri áčku k niekoľkým zmenám, keď po odchode trénera Sedúcha sme angažovali Pavla Brisudu. Odišli hráči Papala a Kačány. Naopak, k mužstvu sa vrátil na post hrajúceho asistenta trénera Jano Beliančin a pracujeme na príchode skúseného stredového hráča, čo je však obmedzené prestupovým termínom. V jarnej časti sa budeme spoliehať na kolektívny výkon celého kádra a dúfam, že sa chalani potiahnu aj individuálne.

Aké sú ciele Kysuckého Nového Mesta do druhej polovice ročníka? Čo treba zmeniť, aby ste sa v tabuľke posunuli do hornej časti?

- Myslím, že reálna je prvá šestka. Samozrejme, budeme pracovať na celkovom zlepšení, vyvarovať sa stratám bodov hlavne v domácom prostredí a pokračovať v bodovaní vonku.

Ako hodnotíte prvý prípravný zápas, v ktorom ste utrpeli vysokú domácu prehru s Martinom (0:7)? Našli by sa aj nejaké pozitívne náznaky? V čom hráči najviac zaostávali?

- S Martinom to bol prvý zápas v príprave a zrejme s najťažším súperom. Skúšali sme nové posty pre niektorých hráčov a neboli sme ani v kompletnom zložení. Nehrali sme vcelku dobre a nebolo cítiť ani z hráčov potrebu pobiť sa o výsledok, hoci to bol ,,len“ prípravný zápas. Naopak, Martin hral s nasadením celý zápas a ukázal nám, čo máme zlepšovať. Ukázal nám, že keď budeme na sebe tvrdo pracovať, môžeme sa dostať na jeho úroveň a odohrať kvalitné zápasy.