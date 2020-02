Máme na to, aby sme získali titul, hovorí manažér ŠK Javorník Makov

Makov si trúfa vyzvať Staškov v boji o postup zo štvrtej ligy.

6. feb 2020 o 15:08 Marián Masaryk

ŠK Javorník Makov bojoval na jeseň o čelo tabuľky štvrtej futbalovej ligy Sever. Napokon skončil tesne druhý len o bod za vedúcim Staškovom. O ambíciách klubu, ktorý práve odštartoval zimnú prípravu, pred druhou polovicou ročníka nám povedal viac jeho manažér a zároveň starosta obce Makov Martin Pavlík.

Makovskí muži skončili na jeseň druhí vo štvrtej lige sever len o bod za vedúcim Staškovom. Bola v klube s výsledkami spokojnosť?

S výsledkami v jesennej časti súťaže sme, samozrejme, spokojní. Naši chlapci predvádzali pekný futbal. Jediný zápas, ktorý nám vyslovene nevyšiel, bol ten v Diviakoch. Náš káder má kvalitu na to, aby bojoval o prvé priečky.

Ako hodnotíte výsledky dorastencov Makova a ostatných tímov v nižších súťažiach? Aké sú ich ambície pred jarou?

Naše mládežnícke mužstvá hrajú taktiež krajské súťaže. Je naozaj náročné dať dokopy konkurencieschopné mužstvá v týchto kategóriách, nakoľko počet detí všade klesá. Vytvoriť dva tímy žiakov nie je také jednoduché. Nehovoriac o tom, že sa naši chlapci každý týždeň konfrontujú nezriedka z okresnými mestami alebo mestečkami. Chceme, aby sa naše mládežnícke mužstvá pohybovali v strede tabuliek a aby sme tieto, pre nás zaujímavé súťaže, hrali čo najdlhšie.

Ako vyzerá áčko Makova pred jarnou časťou? Obmenili ste cez zimu káder alebo priviedli nejaké posily?

Zimná príprava sa u nás iba rozbieha. Neplánujeme nejako vo veľkom obmieňať káder a veríme v silu doterajšieho kolektívu.

Bude cieľom mužov v druhej polovici ročníka získať titul? Čo pre to treba urobiť?

Domnievam sa, že máme na to, aby sme súťaž vyhrali. Samozrejme, iné sú papierové predpoklady a iná je realita na ihrisku. Ak dajú do toho chlapci aj kus vášne, pravého futbalového srdca, tak si myslím, že by to mohlo byť dobré.

Ktoré tímy podľa vás najviac zamiešajú karty v súboji o prvenstvo?