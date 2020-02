Riaditeľka najlepšej školy na Kysuciach: Žiaci sú veľmi vnímaví, ich výkon závisí od klímy v škole

Podľa INEKO je ZŠ s MŠ Stará Bystrica najlepšou základnou školou na Kysuciach.

10. feb 2020 o 10:12 Magdaléna Paluchová

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil v decembri rebríček najlepších škôl. Základná škola s materskou školou v Starej Bystricije podľa neho najlepšou základnou školou na Kysuciach. Riaditeľka školy Adriána Petreková hovorí v rozhovore aj o tom, že sa snažia, aby bolo školské prostredie podnetné pre žiakov, no tiež príjemné pre rodičov a pedagógov.

Prieskum INEKO ukazuje, že základná škola v Starej Bystrici má najlepšie hodnotenie spomedzi základných škôl na Kysuciach. Čomu pripisujete úspech?

Zanietenosti učiteľov pre svoju prácu a snahe žiakov dosahovať vynikajúce výsledky, dobrej klíme v škole, spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom, vybavenosti kabinetov modernými učebnými pomôckami a IKT technikou, kvalitnému vyučovaciemu procesu, ktorý sa uskutočňuje i vo vybudovaných učebniach, ako napr. fyzikálno-chemicko-biologické laboratórium, jazykové učebne, učebne na výučbu informatiky, knižnica. Moderné školské priestory tak vytvárajú príjemné prostredie pre vzdelávací proces a tvorivé aktivity žiakov.

Motivujú vás tieto výsledky ešte viac sa zlepšovať, alebo máte ako vedenie isté zámery a ciele a veľmi sa neriadite preskumami?

Dobré výsledky prieskumov nám ukazujú, že ciele a spôsob ako výchovno-vzdelávací proces realizujeme, idú tým správnym smerom. Vychádzajú z nášho Školského vzdelávacieho programu Včielka, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programov. Avšak i pri vynikajúcich výsledkoch máme motiváciu stále niečo zlepšovať, napredovať.

“ Mnohí bývalí žiaci bez ohľadu na to, aké mali výsledky v základnej škole, sa k nám radi vracajú práve preto, že sa tu dobre cítili, že mali vytvorené podmienky na svoj individuálny rozvoj. „ Riaditeľka školy Adriána Petreková

Aký je na vašej škole pomer kvalifikovaných učiteľov? Je bežné, že učitelia majú vyštudované isté zameranie, no následne v zamestnaní musia zobrať aj predmety, ktoré neštudovali, čo môže ovplyvniť kvalitu výučby?

Vyskytuje sa to aj u nás, myslím, že nie je možné dosiahnuť ideálny stav – 100% kvalifikovanosť. Kvalifikovanosť učiteľov je v našej škole okolo 90%. Na predmety ako matematika, slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, geografia, biológia, telesná výchova, výtvarná výchova máme kvalifikovaných učiteľov.

Takmer zo všetkých uvedených predmetov sa žiaci zúčastňujú okresných, krajských a celoslovenských olympiád a súťaží a dosahujú vynikajúce výsledky. Či môže ovplyvniť kvalitu výučby to, že učiteľ predmet neštudoval? Sama som ako začínajúci pedagóg učila predmety, na ktoré som nemala kvalifikáciu, vtedy sa človek pripravuje ešte o niečo dôslednejšie na vyučovaciu hodinu. Keďže sa musia plniť učebné osnovy daného predmetu, kvalitu výučby by to nemalo ovplyvniť.

V triede sú zväčša žiaci na rôznej vedomostnej úrovni, niektorí by možno nedbali napredovať s učivom rýchlejšie, iní potrebujú na štúdium viac času. Ako vaši pedagógovia pracujú s rozdielmi medzi žiakmi?

Áno, nedokážu všetci žiaci napredovať rovnakým tempom. Vo vyučovacom procese uplatňujeme individuálny prístup, napr. žiaci, ktorí sú šikovnejší, mávajú na hodinách viac úloh, náročnejšie zadania... Naopak prospechovo slabší žiaci majú dlhší čas na vypracovanie úlohy, na hodinách niekedy pracujú v skupinách, v ktorých im tí šikovnejší žiaci môžu pomôcť. K našej škole patrí aj centrum voľného času, kde sa deti môžu realizovať v mimoškolskej krúžkovej činnosti. Počas nej pedagógovia odovzdávajú a rozširujú žiakom vedomosti v témach, ktorým sa na hodinách nemôžu venovať vzhľadom k učebným osnovám, zdokonaľujú zručnosti, pohybovú zdatnosť a často ich i formou mimoškolskej činnosti pripravujú na súťaže.

V tomto školskom roku CVČ v Čadci vyhlásilo súťaž Naše huby, odkiaľ sme si v rámci okresu priniesli prvé aj druhé miesto. Naši žiaci sa pod vedením pani učiteľky pripravovali na súťaž v záujmovom krúžku „Poznaj a chráň.“

Je dnes ťažšie ako v minulosti nadchnúť deti pre učenie a doplnkovú mimoškolskú činnosť? Mnohí učitelia s dlhoročnou praxou hovoria, že dnešné deti sú lenivejšie.

V tomto školskom roku sme sa už zúčastnili rôznych športových súťaží, olympiády z anglického jazyka, biologickej súťaže, výtvarných súťaží, súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice... Žiaci sa pripravujú na okresné kolo z pytagoriády, olympiády z matematiky, dejepisnú a biblickú olympiádu, prednes poézie a prózy, biologickú súťaž... Do záujmových útvarov je prihlásených viac ako 300 detí. To znamená, že záujem o učenie a mimoškolskú činnosť u našich žiakov stále pretrváva i keď skutočne je čoraz ťažšie motivovať žiakov najmä k vedomostným súťažiam.