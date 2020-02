Futbal: Staškov zdolal Starú Bystricu, mladíci Čadce úradovali, Čierne s debaklom + FOTO

Z výhier sa tešili aj Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto.

10. feb 2020 o 10:31 Marián Masaryk

Kysucké futbalové tímy odohrali v uplynulom týždni ďalšie zápasy v rámci zimnej prípravy.

Na umelej tráve v Třinci sa odohralo regionálne derby medzi Staškovom a Starou Bystricou. Líder štvrtej ligy sever v jeho druhom zápase prípravy zvíťazil jasne 5:1. O týždeň skôr ešte vyšším rozdielom deklasoval Oščadnicu aj vďaka štyrom gólom Pavla Zimku. Pre Bystricu išlo o úvodný prípravný duel.

Čierne v jeho prvom prípravnom dueli prehralo na trávniku treťoligového Námestova vysoko 0:7. Krásno nad Kysucou si pripísalo prvý triumf v príprave, keď doma zdolalo Tepličku nad Váhom 3:1. Dvakrát skóroval Kamil Koleno.

Čadca na umelej tráve v Krásne nad Kysucou remizovala so Stráňavami. Jej dorastenci však rozdrvili rovesníkov zo Staškova 19:0, pričom piati hráči strelili hetrik.

Turzovka tesne prehrala na ihrisku českého Brušperka, Makov vysoko prehral v Považskej Bystrici, kým Kysucké Nové Mesto doma zdolalo Prievidzu 3:0.

Vysoká nad Kysucou utrpela prvú prehru v príprave s Brvnišťom. Ján Pavlica strelil svoj siedmy gól v treťom zápase. Dorastenci Staškova si poradili s Rakovou, kým mladíci Krásna zdolali rovesníkov zo Starej Bystrice aj zásluhou hetriku Kristiána Švancára.

FK Čadca – OŠK Baník Stráňavy 2:2

Góly: Coma, Špila – M. Lajš 2

Zostava Čadce: Hlava: M. Samuhel, Opial, Privara, E. Samuhel, Mačinek, Coma, Kan, Krenželák, Zubka, Špila. (Gavlák, Saček, Tvrdý, Rábik)

Krásno nad Kysucou – OŠK Teplička nad Váhom 3:1 (2:1)

Góly: 38. a 63. Kamil Koleno, 43. Branislav Macura – 5. L. Blaščík

Zostava Krásna: Kulich – Novotný, Staňo, Marčan, Ďuratný, Pleva, Gábor, Kopásek, Koleno, Macura, Kapusniak.

Náhradníci: Kocifaj, Gašper, Rajnoha, Maslík, Ďurana, Ševčík, D. Pagáč, F. Pagáč, Š. Beňo, Kubla.

Krásno si pripísalo prvý triumf v jeho treťom prípravnom zápase proti Tepličke nad Váhom. Teplička viedla už po piatich minútach po góle Blaščíka. Krásno následne prevzalo iniciatívu a dokázalo otočiť stav v závere prvého polčasu zásluhou Kamila Kolenu a Branislava Macuru. V druhom polčase Krásno pokračovalo v podobnej hre ako v druhej polovici úvodného polčasu, pričom konečný výsledok zavŕšil druhým gólom v zápase Koleno.

MŠK Námestovo - ŠK Čierne 7:0 (3:0)

Góly: 27. a 50. Jozef Stašák, 39. Marián Čiernik, 41., 46. a 86. Samuel Kurtulík, 83. Milan Hvoľka

Zostava Čierneho: Miko, Ján Malik, Strapáč, Dirgas, Benko, Jurčík, Kubalík, Pliešovský, Unzetig, Baláž

Striedali: Mrenka, František Malik, Chmurčiak, Cyprich.

Rozhodoval: Milan Melicherčík, 20 divákov

SK Brušperk - FK Tatran Turzovka 6:5 (3:0)

Góly Tatrana: Filip Ciesarík, Jozef Polka 2, Michal Rokyčák 2

Zostava Tatrana: Niník - Valčuha, Zborovančík, Furdan, Rovňaník M., Škor, Matejík S. - Ciesarík, Polka, Šopor, Rokyčák, Šmahajčík M. - Steiniger S.

Turzovka nastúpila bez ôsmich hráčov základnej zostavy s tromi dorastencami na ihrisku s úplne novým umelým povrchom. Úvod vyslovene odflákla a už v desiatej minúte prehrávala 0:3. Navyše kvôli výronu musel z duelu odstúpiť Jaroslav Furdan. Brušperk bol o dve triedy lepší, jeho rýchla kombinačná hra bola na vysokej úrovni. Druhý polčas začala Turzovka aktívne a znížila stav na 2:3. Po ďalších chybách či pekných akciách však domáci strelili ďalšie tri góly a viedli 6:2. Po prestriedaní poľavili a hostia sa dotiahli opäť na rozdiel jediného gólu. Hoci mali na dosah vyrovnanie, skóre sa už nezmenilo.

FK Slávia Staškov – TJ Pokrok Stará Bystrica 5:1 (1:0)

Góly: Staník 2, Gavlák, Lysík, Čačurák – V. Melišik

Zostava Slávie: Poništ (Badura) – Barnošák, Čačurák, Roman (Furdan), Baričák – J. Polka, M. Polka, Brezina (Staník), Lysík, Gavlák, Jarabica.

Zostava Pokroku: Švik – Beliančin, Poništ, Kocifaj, Fujak R., Kulas A., Šimašek, Štrba, Melišik, Krištofik, Faktor, Striedali: Halvonik, Podmanicky, Kulas M., Hulak, Kolembus

Michal Gottwald, tréner Staškova: „Zápas sa odohral v dobrom tempe. Úvod bol vyrovnaný, keďže hostia rovnako ako my hrali s vysokým pressingom. V prvej polhodine sme si vytvorili iba náznaky šancí, ktoré sa gólmi neskončili. Až v 38. minúte sa ako prvý presadil Gavlák. Druhý polčas sme začali dobre napádať súpera a strelili sme tri góly za 15 minút. Ďalšie čisté šance sme pritom nevyužili. Bystrica sa tiež dostávala do zakončenia a podarilo sa jej streliť krásny gól do šibenice asi z 25 metrov. Skóre však uzavrel Staník."

Miroslav Kadáš, tréner Starej Bystrice: „So zimnou prípravou sme začali 21. januára a toto bol náš prvý prípravný zápas, čo sa odzrkadlilo na našom výkone. Kvalitný súper sa dostával do gólových príležitostí, hlavne po našich individuálnych chybách v obrane. Avšak, je to stále len príprava a my sa budeme snažiť byť od zápasu k zápasu lepším a kompaktnejším mužstvom."

MŠK Kysucké Nové Mesto – Baník Prievidza 3:0 (1:0)

Góly: Mrmus, Trúchly, Mizera

Zostava KNM: Šteiniger – Ploštica, Beliančin, Bugaň, Dadaj – Pavlusík, Brodňan, Čelko, Mrmus, Hrošovský – Trúchly, Striedal: Mizera.

Slavomír Zátek, manažér KNM: „Súpera sme mali od začiatku zápasu pod kontrolou. Vytvorili sme si viac gólových príležitostí. V druhom polčase sme ovládli hru a kondične prevyšovali súpera. Takmer celý duel sa odohral v našej réžii."

Vysoká nad Kysucou – Brvnište 1:2 (0:1)

Gol Vysokej: Ján Pavlica

Zostava Vysokej: Vereš - M. Pavlica J. Putorík Dorman Mikula - Červenec Planeta - Nekoranec Janita Krajči - J. Pavlica, Striedal: Veselka

Peter Padych, tréner Vysokej: „Bol to dobrý zápas s kvalitným súperom, ktorý má tiež postupové ambície do štvrtej ligy. V súťaži veľa gólov nedávajú, rovnako však málo inkasujú. Zápas to potvrdil. V prvom polčase boli o niečo lepším tímom, mali lepší štart na loptu, v súbojoch boli agresívnejší, v obrane pozorní s rýchlym prechodom do útoku. Do vedenia však išli po nevinnej akcii a našom zlom odkope do stredu ihriska. My sme boli na lopte pomalší, nepresní, mali sme ľahké straty lôpt, slabšia bola i ponuka hráčov bez lopty. V závere polčasu sme nezvládli prečíslenie troch proti jednému so šancou na vyrovnanie. Po zmene strán sa náš výkon zlepšil, aktivita bola na našej strane a priniesla vyrovnanie Jánom Pavlicom. Po góle sme boli lepším tímom, mohli sme rozhodnúť zápas, spálili sme tutovku a súper nás potrestal v závere tečovanou strelou. Myslím, že o ten gól boli lepší. Náš výkon bol lepší v druhom polčase, chýbal len gól. Súper nás preveril, ukázal, kde nás ´tlačí topánka´. K výhre mu gratulujem, nám nech je povzbudením hra v druhom polčase.“

MŠK Považská Bystrica – ŠK Javorník Makov 5:1 (1:0)

Góly MŠK: Višić, Slávik 4

Zostava MŠK: Bobot - Čiernik, Zavadzan, Mravec, Častulín - Boris, Gamboš, Šútorík - Zuzuak, Gajdošík, Višić, striedali: Borovička, Baránek, Slávik, Valient

FK Čadca U19 – FK Slávia Staškov U19 19:0

Góly: Rábik 3 , Tomašec 3 , Samuhel 3 , Boďa 3, Jarábek 3 , Kulla, Mokaň, Kupka , Krenželák

FK Čadca U15 – FK Slávia Staškov 0:3

FK Slávia Staškov – Tatran Oščadnica 9:2

Góly Slávie: P. Zimka 4, T. Staník, P. Jarabica, J. Polka, R. Lysík, M. Brezina

FK Slávia Staškov U19 – Polom Raková 7:2

Góly Slávie: M. Brezina 4, F. Klus 2, V. Hejčík

Krásno U19 – Stará Bystrica U19 6:3

Góly Krásna: Kristián Švancár 3, Matúš Brhel 2, Sebastian Matejka