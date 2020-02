Doprava na Kysuciach: Navrhli riešenie križovatky v Radoli

Mimoúrovňová križovatka má vyriešiť nahustenú dopravu na Kysuciach.

13. feb 2020 o 8:04 Magdaléna Paluchová

Členovia petičného výboru D3 pre Európu na svojej tlačovej besede v utorok 28. januára oznámili, že sú presvedčení, že po dobudovaní úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec, rovnako ako aj diaľničných úsekov v prihraničí, sa premávka zhustí a nebude sa už blokovať pred Čadcou v smere zo Svrčinovca, ale pred križovatkou v Radoli.

Na tlačovej konferencii preto predstavili návrh mimoúrovňovej križovatky, ktorá by mala odviesť tranzitnú dopravu nadjazdom.

Fabriky zahustením dopravy trpia

Štúdia na vybudovanie nadjazdu ponad križovatku v Radoli vznikla na podnet spoločnosti Schaeffler, ktorá je najväčším zamestnávateľom na Kysuciach. Státie v kolónach ovplyvňuje príchod zamestnancov do fabrík, no zapríčiňuje aj to, že tovary smerujúce do tovární stoja na ceste, čím sa znižuje konkurencieschopnosť.

“ Úprava križovatky by si vyžiadala novú projektovú prípravu, čo znamená posúdenie vplyvov na životné prostredie a ďalšie fázy prípravy. Konkrétne riešenie, ako aj bližší časový harmonogram ukáže technická štúdia. „ Michaela Michalová, NDS

Anton Tkáčik, ako starosta dotknutej obce, sa k efektivite riešenia nevedel vyjadriť, pretože ho vraj s ním nik neoboznámil: „Ak dostanem k dispozícii materiály, ktoré boli na tlačovej besede predstavené, potom sa k nim po dôkladnom preštudovaní zodpovedne vyjadrím, respektíve, ak by malo dôjsť k významným zmenám v projektovej dokumentácii a navrhovanom riešení, potom by som s nimi oboznámil obecné zastupiteľstvo a všetkých občanov našej obce a následne by sme sa k nim vyjadrili,“ uviedol.