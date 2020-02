Stolný tenis: Čadca C rozbila Starú Bystricu, Krásno B stále bez prehry

V minulom týždni sa odohralo viacero kysuckých súbojov.

11. feb 2020 o 10:10 Marián Masaryk

Cez víkend pokračovali slovenské stolnotenisové súťaže ďalšími zápasmi, v ktorých sa predstavili aj kysucké družstvá. Čadčianskym extraligistom sa nedarilo, keďže A aj B tím prehrali oba svoje zápasy.

Kysucký Lieskovec B deklasoval čadčianske déčko v piatej lige a zostal v tabuľky druhý. Čadčianske céčko v ďalšom kysuckom súboji prevalcovalo Starú Bystricu a udržalo sa na čele štvrtej ligy západ pred Radoľou B a Kysuckým Novým Mestom.

V siedmoligovom kysuckom derby Čadca E remizovala s Čiernym. V ôsmej lige Kysucký Lieskovec C jasne zdolal Korňu a udržal si druhé miesto. Krásno B zostáva na čele deviatej ligy stále bez jedinej prehry, keďže v 16. kole si hladko poradilo so Štiavnikom B.

Extraliga mužov

9. kolo: Rybník – Čadca 6:4, Petráš 2, Goldir, Cyprich, Galanta – Čadca B 6:2, Mariak, Cyprich, Rybník – Čadca B 6:1, Kapusta, Galanta – Čadca 6:4, Cyprich 3, Petráš, Valča – Michalovce 6:3

1. Valča 16 8 2 6 67:64 34

2. Michalovce 16 6 2 8 63:71 30

3. Čadca 16 6 0 10 60:74 28

4. Galanta 16 4 2 10 60:78 26

5. Rybník 16 4 2 10 49:77 26

6. Čadca B 16 0 0 16 18:96 16

Nižná – Vranov 3:6, Vydrany – Rožňava 6:1, Malacky – Ružomberok 5:5, Malacky – Rožňava 6:2, Vydrany – Ružomberok 6:2.

1. Vydrany 16 16 0 0 96:19 48

2. Malacky 16 13 1 2 86:41 43

3. Vranov 16 9 3 4 75:60 37

4. Rožňava 16 7 3 6 73:64 33

5. Nižná 16 8 1 7 68:62 33

6. Ružomberok 16 4 6 6 67:76 30

4. liga Západ

16. kolo: Čadca C – Stará Bystrica 17:1, Straka a Kapusta po 4,5, Kubjatko 3,5, Ďuraj 2,5, Pištek 2 – Števík, Žilina C – Radoľa B 9:9, Jantulík 3, S. Ovečka a P. Ovečka po 2,5, Javorík a Mindek po 0,5, Sučany – Kysucké Nové Mesto 12:6, Pečalka 3, Fojtík 1,5, Černický, Zachar 0,5, Medokýš Martin C – Bytča B 0:18, Turčianske Teplice B – Stránske C 8:10, MSTK Martin B – Medokýš Martin B 14:4.

1. Čadca C 16 14 1 1 212:76 45

2. Radoľa B 16 12 2 2 171:117 42

3. KNM 16 11 1 4 177:111 39

4. Sučany 16 10 2 4 179:109 38

5. MSTK B 16 8 2 6 151:137 34

6. S. Bystrica 16 6 4 6 147:141 32

7. Žilina C 16 6 3 7 153:135 31

8. Bytča B 16 7 1 8 155:133 31

9. Stránske C 16 6 2 8 139:149 30

10. Medokýš B 16 3 2 11 113:175 24

11. T. Teplice B 16 3 0 13 100:188 22

12. Medokýš C 16 0 0 16 31:257 16

5. liga

16. kolo: Kysucký Lieskovec B – Čadca D 15:3, Ondrušek a Obernauer po 4,5, P. Franek 3,5, M. Franek 2,5 – Fritz, Šramo, Krásno – Divina-Lúky 4:14, Kinier 2, Kandera, Hažík, Žilina Energodata D – Radoľa C 10:8, Jantulík a Mindek po 3,5, Svrček, Lietavská Lúčka – Višňové 12:6, Teplička nad Váhom – Rajec 11:7, Stránske D – Rosina 9:9.

1. Višňové 16 13 0 3 0 193:95 42

2. K. Lieskovec B 16 11 2 3 0 170:118 40

3. Divina-Lúky 16 12 0 4 0 181:107 40

4. Teplička 16 9 1 6 0 150:138 35

5. Rajec 16 6 4 6 0 155:133 32

6. Radoľa C 16 8 0 8 0 151:137 32

7. L. Lúčka 16 7 2 7 0 141:147 32

8. Rosina 16 5 2 9 0 133:155 28

9. Žilina D 16 4 4 8 0 121:167 28

10. Čadca D 16 5 1 10 0 107:181 27

11. Krásno 16 4 2 9 1 116:172 25

12. Stránske D 16 2 2 12 0 110:178 22

6. liga

16. kolo: Maršová-Rašov – Stará Bystrica B 12:6, Sobol 3, Masnica 2, Kultán, Zákopčie B – Žilina Energodata F 14:4, Valárik a Faldík po 4,5, Golis 3, Hlasica 2, Rosina B – Žilina Tepláreň 10:8, Žilina Energodata E – Štiavnik 0:18, Kotešová – Trnové B 13:5, Nededza – Strečno 10:8.

1. Maršová 16 16 0 0 219:69 48

2. Kotešová 16 13 1 2 195:93 43

3. Štiavník 16 13 0 3 198:90 42

4. Strečno 16 10 3 3 166:122 39

5. Nededza 16 8 2 6 150:138 34

6. Trnové B 16 7 3 6 136:152 33

7. Rosina B 16 7 0 9 148:140 30

8. Zákopčie B 16 5 2 9 146:142 28

9. S. Bystrica B 16 5 2 9 126:162 28

10. Tepláreň 16 4 1 11 123:165 25

11. Žilina F 16 1 0 15 79:209 18

12. Žilina E 16 0 0 16 42:246 16

7. liga

16. kolo: Kotešová B – Radoľa D 11:7, Andel a Rapán po 2, Majcher a Šustek po 1,5, Čierne – Čadca E 9:9, Strenk, Cyprich a Miko po 3 – Kubjatková 3,5, Polák 2,5, Turiak a Škola po 1,5, Jasenové – Kysucké Nové Mesto B 5:13, Pečalka 4,5, Slivoň 3,5, Imrišík a Jantulík po 2,5, Višňové B – Nededza B 13:5, Terchová – Lietavská Lúčka B 8:10, Rajec B – Strečno B 12:6.

1. Višňové B 16 16 0 0 204:84 48

2. KNM B 16 14 0 2 177:111 44

3. Radoľa D 16 9 3 4 176:112 37

4. Čierne 16 6 6 4 145:143 34

5. Kotešová B 16 8 2 6 176:112 34

6. L. Lúčka B 16 7 1 8 144:144 31

7. Rajec B 16 6 2 8 136:152 30

8. Čadca E 16 6 1 9 119:169 29

9. Strečno B 16 4 2 10 113:175 26

10. Jasenové 16 4 2 10 123:165 26

11. Terchová 16 3 2 11 118:170 24

12 Nededza B 16 2 1 13 97:191 21

8. liga

16. kolo: Korňa – Kysucký Lieskovec C 4:14, P. Skorčík 1,5, M. Skorčík, F. Mlkvík, J. Mlkvík 0,5 – Labant a Franek po 4,5, Ondreáš 4, Čanecký, Kysucké Nové Mesto C – Mojš 6:12, Imrišík 2,5, Jantulík 2, Troják 1,5, Varín – Kotešová IRIS 14:4, Kľače – Divinka-Lalínok 5:13, Divina-Lúky B – Rosina C 12:6, Ovčiarsko – Kotešová C 8:10.

1. Kotešová C 16 13 1 2 179:109 43

2. K. Lieskovec C 16 13 1 2 192:96 43

3. Divina-Lúky B 16 13 0 3 187:101 42

4. Ovčiarsko 16 9 1 6 158:130 35

5. Korňa 16 7 2 7 139:149 32

6. Mojš 16 7 2 7 142:146 32

7. Rosina C 16 5 4 7 138:150 30

8. Kotešová IRIS 16 5 1 10 139:149 27

9. Varín 16 4 2 10 113:175 26

10. Kľače 16 5 0 11 111:177 26

11. KNM C 16 4 2 10 110:178 26

12. Divinka 16 2 2 12 120:168 22

9. liga

16. kolo: Ovčiarsko B – Čadca F 11:7, Podmanický a Cisárik po 2,5, Marec, Olešňan, Štiavnik B – Krásno B 4:14, Murčo a Hažík po 4, Paučo 3,5, Horniačik 2,5, Jasenové B – Kotešová IRIS B 3:15, Lietava – Divina-Lúky C 3:15, Divinka-Lalínok B – Terchová B 10:8, Višňové C – Horný Hričov 10:8.