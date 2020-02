Kysucké florbalistky využili príležitosť a ujali sa vedenia v extralige! + FOTO

Hráčky z Kysuckého Nového Mesta vedú najvyššiu súťaž.

11. feb 2020 o 10:33 Marián Masaryk

Kysucké florbalistky z Kysuckého Nového Mesta sú po uplynulom víkende líderkami najvyššej slovenskej súťaže.

V sobotu najskôr tesne zdolali Nemšovú a v nedeľu prevalcovali Bratislavu, aby sa usadili na čele Hyundai extraligy. Boli to ich posledné domáce súboje v základnej časti tejto sezóny. Ukončia ju o dva týždne v Partizánskom. V tabuľke vedú o dva body, ale ich súperi majú zápas k dobru.

Devils Čadca cez víkend odohrali dve tesné domáce duely. V sobotu o gól zdolali Košice a v nedeľu podľahli Prešovu. Patrí im ôsme, posledné postupové miesto v tabuľke. O dva týždne ukončia základnú časť zápasmi v Bratislave a v Trnave, v ktorých zabojujú o účasť v play-off.

Extraliga žien

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – NTS FK - ZŠ Nemšová 7:6 (4:2, 3:3, 0:1)

Góly: Pudišová, K. Chupeková, L. Chupéková, Hlávková, Gešová, Mlíchová, Škvrndová – Štefánková 2, Reháková, Zajacová, Bahnová, Daňová

KNM: Mládenková – Pudišová, K. Chupeková, L. Chupéková, Hlávková, Gešová, Mlíchová, Škvrndová, Svrčková, Brodňanová, Komzalová, Faktorová.

Miroslav Kašper (asistent trénera MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Mali sme výborný vstup do zápasu. Vsietili sme tri góly, pripravili sme si duel tak, aby bol jednoduchý. Nemšová však zabrala a skorigovala stav ešte v prvej tretine. V ďalšom priebehu bol súboj už vyrovnaný. V dramatickej koncovke sa nám podarilo aj našou hrou udržať skóre a doviesť zápas do víťazného konca.“ (szfb.sk)

Radka Mládenková (brankárka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Dnes sme mali vynikajúci nástup. Behali sme, strieľali a premieňali šance. Všetko bolo fajn, až sme sa asi uspokojili s výsledkom. Začali sme robiť chyby v obrane, ktoré súper potrestal. Potom sme sa trápili. Boli sme síce lepším tímom, tvorili sme hru, ale súper za každým potrestal naše hlúpe chyby a doťahoval skóre. Našťastie sme to udržali až do konca.“ (szfb.sk)

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 9:2 (2:2, 3:0, 4:0)

Góly: L. Chupéková 2, Faktorová 2, K. Chupeková, Pudišová, Berešíková, Mlíchová, Hlávková – Šalgovičová, Sámelová

KNM: Michalisková – Pudišová, K. Chupeková, L. Chupéková, Hlávková, Gešová, Mlíchová, Škvrndová, Svrčková, Brodňanová, Komzalová, Faktorová, Mládenková, Mičudová, Bajánková, Marková, Berešíková.

Marián Chlebana (tréner MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Bol to dobrý zápas. Dnes si zahrali aj všetky dievčatá z lavičky. Prvá tretina bola rozpačitá, kde sme si vysvetlili aj nejaké veci. Išli sme len na pol plynu. V druhej a tretej tretine sme však už naplno dominovali a výsledok hovorí jasne v náš prospech.“ (szfb.sk)

Petra Gešová (hráčka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Z nášho pohľadu to bolo chvíľami strelecké trápenie. Jasne sme herne dominovali nad Hurikánom, ale nejako nám to nepadalo. V poslednej tretine sme sa konečne rozhýbali, lebo predtým to bolo dosť statické a Hurikán dobre bránil. Nakoniec je výsledok vcelku dobrý.“ (szfb.sk)

Tabuľka Hyundai extraligy:

1. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 17 13 1 1 2 135:78 42

2. ŠK 98 Pruské 16 13 0 1 2 148:66 40

3. FbC Predator Sabinov 16 11 1 0 4 131:65 35

4. NTS FK - ZŠ Nemšová 16 11 0 0 5 143:78 33

5. Fbk Tvrdošín 16 9 1 0 6 128:99 29

6. Fbk Kométa Spišská Nová Ves 16 7 0 1 8 101:92 22

7. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 16 4 1 0 11 66:108 14

8. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 16 4 0 0 12 68:112 12

9. FBK Harvard Partizánske 17 3 0 1 13 72:146 10

10. Eastern Wings Michalovce 16 2 0 0 14 54:202 6

Program: 22.2. o 17. hod.: FBK Harvard Partizánske – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

1. liga mužov

Devils Čadca – Žltý Sneh Košice 7:6 (3:1, 2:3, 2:2)

Góly: Ondrušek 3, Dobrovolný 2, Hajduk, Hordynsky – Šumichrast 2, Janočko 2, Badura, Weiss

Čadca: Sak – Ondrušek, Dobrovolný, Hajduk, Hordynsky, Šichman, Benko, Dej, Novák, Švancár, Michalina, Kubička, Noga, Šupola, Imrišík, Petrovič, Drab, Jedinák.

Devils Čadca – Športový klub Floorball ACADEMY Prešov 4:5 (1:3, 1:0, 2:2)

Góly: Michalina, Šichman, Hordynsky, Dobrovolný – Leško 3, Seman 2

Čadca: Sak – Ondrušek, Dobrovolný, Hajduk, Hordynsky, Šichman, Benko, Dej, Novák, Švancár, Michalina, Kubička, Noga, Šupola, Imrišík, Jedinák.

Tabuľka 1. ligy mužov:

1. FBC 11 Trnava 20 14 5 1 119:79 47

2. Žltý Sneh Košice 20 12 4 4 178:122 40

3. DTF team Detva Joxers 20 12 3 5 149:104 39

4. Športový klub Floorball ACADEMY Prešov 20 11 3 6 121:118 36

5. FBK Harvard Partizánske 20 9 5 6 128:112 32

6. Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 20 8 6 6 103:117 30

7. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 20 8 1 11 115:130 25

8. Devils Čadca 20 7 3 10 100:111 24

9. FbO Žochár Topoľčany 20 7 3 10 112:111 24

10. FBK RAptORs 20 6 1 13 110:138 19

11. FbC Predator Sabinov 20 6 1 13 109:155 19

12. ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 20 2 1 17 104:151 7

Program: 22.2. o 14:15 hod.: VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Devils Čadca

23.2. o 16. hod.: FBC 11 Trnava – Devils Čadca