Spartak Vysoká nechce opäť pokaziť jar. Je v našich silách postúpiť, hovorí tréner

Na jeseň skončil v piatej lige druhý len o bod za Čiernym.

13. feb 2020 o 9:56 Marián Masaryk

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou bojuje v druhej sezóne po sebe o postup z piatej futbalovej ligy mužov. Jesennú časť ročníka 2019/20 ukončil na druhom mieste v tabuľke. Do prípravy vstúpil tou správnou nohou a na jar zabojuje o titul. Čo preto treba urobiť, povedal v rozhovore pre MY Kysucké noviny tréner Vysokej Peter Padych.

Vysokej ušiel post jesenného víťaza piatej ligy až prehrou v poslednom kole. Naplnilo alebo predčilo druhé miesto v tabuľke vaše predsezónne očakávania?

Mrzí ma hlavne to, že sme prehrali s posledným tímom tabuľky a akým spôsobom. V minulom ročníku sme boli jesenným víťazom, no z postupu sa tešili v Kysuckom Novom Meste. Je to ako v samotnom zápase – po prvom polčase nasleduje polčas druhý, v ktorom môžete veľa získať či všetko stratiť. Sme teda len v polovici, všetko je otvorené. Druhé miesto je odmenou pre hráčov za ich výkony v jesennej časti. Nedávali sme si konkrétne ciele, čo sa týka umiestnenia, no ak by bola šanca na postup, určite o ňu zabojujeme. Tá tu je, strácame iba bod, no jar bude ťažká pre všetkých s postupovými ambíciami. My sme chceli hrať futbal, ktorý sa bude našim fanúšikom páčiť, čo sa nám, myslím si, vo väčšine zápasov darilo. Dali sme najviac gólov, no nevyhli sme sa zaváhaniam. Mrzia hlavne domáce prehry s Čiernym a Višňovým. Druhé miesto je teda fajn.

Ktorí hráči najviac ťahali Vysokú na jeseň? Bol niekto, kto výkonmi prekvapil alebo naopak sklamal?

Do mužstva sa vrátil Rasťo Planeta, do obrany pribudol Bezák, zo Staškova mladý Chabroň, do útoku Daniel Janita. Futbal je o kolektíve, ale ak máte v mužstve hráča ako je Planeta, spoliehate sa na jeho futbalové kvality, hráčske i vodcovské. Tie v zápasoch ukázal, bol ťahúňom, rovnako kapitán Maťo Pavlica, Nekoranec, Janita, strelec Ján Pavlica, starší hráči Barčák, Červenec, Bezák. Rovnako Kovalík, Putorík, Krajči, brankár Malík, Voštinák, Horňák i mladíci Chabroň a Filip Jančik. Ťahali všetci, každý prispel svojimi výkonmi v zápasoch ku konečnému druhému miestu. Väčšina hráčov podávala stabilné výkony, iným to raz vyšlo lepšie raz sa darilo menej. Tak to vo futbale chodí. Nikto však vyložene nesklamal.

Nastali cez zimu v klube hráčske či organizačné zmeny alebo sú nejaké v pláne?

Čo sa týka hráčskych zmien, odišiel brankár Podhorec, ktorého nahradil Vereš, Malík chce odísť do Korne. Po operácii kolena začal mladý Dorman i Veselka. Chceli by sme doplniť káder ešte o jedného, dvoch hráčov. Dvoch mladíkov máme od nás z Vysokej, no zatiaľ sa do prípravy nezapojili. Ešte je čas. Všetko sa dá, treba len chcieť.

Bude jarnou misiou Spartaka získať titul? Je to v silách vášho tímu? Čo preto treba urobiť?

Ak bude šanca na postup, zabojujeme oň. Postupové ambície má viacero tímov, myslím si, že po piatich, šiestich kolách bude situácia jasnejšia. Okruh adeptov na postup sa zúži a – možno sa mýlim – bude to otvorené do posledného kola. Tento rok je to veľmi vyrovnané. Naša jarná misia bude o to ťažšia, že vonku nás čakajú ťažší súperi – Čierne, Skalité, Višňové, Predmier. Doma máme papierovo slabších súperov, no nikto nepredá svoju kožu lacno, o čom sme sa presvedčili vo Varíne. Šance sú rovnaké, verím, že sa rozhodne na ihrisku. V našich silách to je. Verím, že hráči dajú do hry srdce, všetky svoje futbalové schopnosti, že odovzdajú v zápasoch všetky sily a s podporou našich fanúšikov doma i vonku budeme úspešní. Ale to chcú určite i ostatné tímy.

Prvé dva zápasy prípravy ste vyhrali vysoko na nulu, pričom Ján Pavlica v oboch strelil hetrik. Ako sa vám zatiaľ pozdávajú skladba a výkony tímu?

V príprave plánujeme odohrať deväť zápasov. Musím povedať, že prvé dva zápasy s Rožňovom a Bečvou, v ktorých sme neinkasovali, boli hlavne o tom, ako si poradíme v útočných činnostiach pri vyššom počte brániacich hráčov, o finálnej prihrávke a samotnej koncovke. V obrannej činnosti sme veľa práce nemali, no urobili sme pár chýb, povedal by som z nedostatočnej koncentrácie hráčov. Jánovi Pavlicovi to sypalo, hral s chuťou, nešetril krokom ani pri bránení . Podal veľmi dobré výkony, uvidíme, ako sa presadí v ďalších zápasoch s kvalitnejšími súpermi. Verím mu. Výkon tímu v oboch zápasoch bol dobrý, teší ma, že brankári si udržali čisté konto, dali sme 12 gólov, chalani sa snažili hrať kombinačný futbal. Boli tam pekné momenty i góly, ale opakujem, súperi nás dostatočne nepreverili. Výsledky oboch zápasov nesmieme preceniť. Preveria nás určite Stráňavy či Kysucké Nové Mesto a v generálke na jarnú sezónu treťoligová Čadca. Vo februári máme v pláne štvordňové sústredenie v Starej Bystrici, využijeme ihrisko v Krásne i okolitý terén a hlavne chceme vytvoriť dobrú atmosféru a vzťahy medzi hráčmi. Jednoducho kolektív, v ktorom sa bude každý dobre cítiť. To je predpokladom dobrej spolupráce v samotných zápasoch.