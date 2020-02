S heligónkou precestovala kus sveta

Kysucká heligonkárka Vlasta Mudríková svojím talentom už dávno presiahla rámec regiónu. O tom, že patrí medzi elitu slovenského folklóru, presvedčila aj na nedávnom koncerte v Rusku. Teší sa, že jej fanklub sa rozrastá aj v tejto krajine.

15. feb 2020 o 8:45 Iveta Hažíková

„Začiatok roka 2020 začal hudobne na koncertnom turné v ruskej metropole. Veľmi si obľúbili moje vystúpenia, každoročne tam mám niekoľko koncertov. Tento rok som účinkovala priamo v Moskve na hlavnej scéne pri známom Červenom námestí, kde sme pripravili krásny program aj s ďalšími talentovanými muzikantmi,“ informuje heligonkárka.

V marci ju čaká ďalšia cesta do Ruska

Konštatuje, že svojím programom priniesli komplexnejší obraz o slovenskej ľudovej kultúre a zožali nádherný úspech. „Slová Bravó, спасибо a neutíchajúce potlesky od ruského publika boli tou najkrajšou odmenou za náš výkon. Dostali sme ďalšie pozvania na účinkovanie v Moskve a ruskom meste Dubna, kde vycestujeme v marci,“ spomína.

Vlani precestovala s heligónkou niekoľko krajín a zahrala aj na zaujímavých netradičných miestach. „Rada spomínam aj na moje účinkovanie v Číne, konkrétne na čínskom múre. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Novinkou pre mojich priaznivcov je účinkovanie v TV relácii Inkognito, ktorú čoskoro odvysiela televízia JOJ. Spoločne so mnou tam bol náš známy výrobca heligónok Emil Jelínek. Som nesmierne vďačná za všetky hudobné príležitosti a projekty, v ktorých som mohla účinkovať, pretože som spoznala množstvo osobností a zaujímavých ľudí, s ktorými sme si, ako sa hovorí, padli do oka a sadli nielen profesijne, ale aj ľudsky. Naša spolupráca pokračuje v ďalších nových projektoch,“ prezrádza.

Svoje schopnosti si preverila v relácii Milujem Slovensko

Spomína napríklad Petra Marcina a jeho talkshow Neskoro večer v ktorej ju pravidelne obsadzuje pri všetkých jarných a jesenných turné. Tie absolvuje po rôznych mestách aj s ďalšími umelcami ako Zuzka Tlučková, Viki Ráková, Tomáš Bezdeda, Peter Sklár či Marek Fašiang..

„Množstvo ľudí zaznamenalo moje účinkovanie v relácii Milujem Slovensko, kde som bola v tíme Dana Dangla a Juraja Šoka Tabačeka. Bola to pre mňa nová príležitosť a skúsenosť. Mohla som si preveriť svoje schopnosti, vedomosti, išlo však najmä o skvelú zostavu ľudí, vládla tam výborná atmosféra. Bolo pre mňa veľkým potešením spoznať osobne Adelu Vinczeovú.

Prezradiť môžem aj moju novú spoluprácu s režisérom Dušanom Rapošom, ktorý ma obsadil do novej českej komédie, v ktorej účinkujú Eva Vejmělková, známa predovšetkým z filmového muzikálu Fontána pre Zuzanu, ďalej skvelá Mahulena Bočanová, Mirko Etzler, ktorý je mojím filmovým šéfom. Produkciu zastrešuje šikovný Peter Šiška. Premiéra filmu bude v septembri v českej Lucerne,“ dozvedáme sa.

Čoskoro sa dostane do kín na Slovensku i Česku

Túto novú českú komédiu pod názvom Ženská pomsta si budú môcť diváci vychutnať v kinách v Čechách a na Slovensku. „Spoluprácu s režisérom Dušanom Rapošom a Petrom Šiškom si nesmierne vážim a vďaka tomu, že ma obsadili nielen do spomínanej komédie, ale aj do česko - slovenskej rozprávky Když draka bolí hlava, som mala tú česť spoznať aj nezabudnuteľnú osobnosť maestra Karla Gotta. Bude to pre mňa do konca života nádherná pamiatka a spomienka, ktorú si uchovám,“ hovorí.

Jej účinkovanie sme mohli zaznamenať tiež v hudobnej TV Senzi, v minulom roku začala spoluprácu s TV Šláger, v ktorej momentálne súťaží s autorskou piesňou, ktorú jej zložil Karel Peterka. Pieseň sa volá Pozdrav hviezd. Prelínajú sa v nej popové pasáže s opernými. Z tejto spojitosti sa teší. „Môžem s ľahkosťou použiť môj vyštudovaný operný spev a priniesť ľuďom zážitok v tejto netradičnej spojitosti. Všetky moje aktivity a hudobné projekty nájdete na stránke www.mudrikova.sk Srdečne ďakujem všetkým za priazeň a teším sa na vás na mojich koncertoch,“ dodáva úspešná heligonkárka.