Plavecká 24-hodinovka: Padol rekord, odplávali takmer tisíc kilometrov

V bazéne sa vystriedalo 345 plavcov.

15. feb 2020 o 10:17 FKI

Štvrtý ročník obľúbeného plaveckého podujatia v Čadci priniesol množstvo zaujímavých momentov. Absolútnym víťazom sa stal František Nehaj.

Plavecká verejnosť ako aj viacero výborných diaľkových plavcov sa každoročne teší plaveckej 24-hodinovke. Od piatka do soboty 14. a 15. februára si do 25-metrového bazéna prišlo zaplávať presne 345 plavcov.

Od samého rána to boli deti základných škôl z Čadce: Podzávoz, Rázusova, J. A. Komenského, M. R. Štefánika a z Horelice. Neskôr sa pridali čadčianske centrum voľného času, plavci zo Žabky. Spomenúť treba viaceré športové kluby, ktorých členovia podávali výborné výkony aj v bazéne. Diaľkoví plavci si však povedali, že práve valentínsky víkend je ako stvorený na prekonávanie rekordov. Kým v roku 2018, čo bol doterajší rekord sa zaplávalo 742 550 metrov, tentokrát nechýbalo veľa a bol by to milión metrov. Presné číslo je 962 950 metrov, ktoré boli preplávané.

Individuálne sa najviac darilo Františkovi Nehajovi, ktorý vo veľkom štýle zdolal 43 250 metrov a stal sa absolútnym víťazom 24-hodinovky. Neskutočný výkon podal aj jeho „parťák“ Peter Gajdoš 40 175 metrami. Ani mladšie ročníky sa však nenechali zahanbiť. Prím hrali aj výkony rodín. Nad všetkými vyčnievali dve a to rodina Balamuckých a Slivkových. Suma sumárum si obidve rodiny odniesli diplomy, keď si zhodne pripísali 67 000 metrov.

V kategórii žien sa najviac darilo Michaele Balamuckej so 16 000 zaplávanými metrami. V kategórii žiakov vyhral jednoznačne Alex Maták, už teraz vynikajúci plavec, ktorý zaplával 31 500 metrov. Kategóriu juniorov vyhrala Nikola Marjaková s 31 500 metrami. Špeciálne na Valentína mohli súťažiť samostatne aj páry. Tak ako pri rodinách, tu sa najviac darilo Andrei a Ľubomírovi Balamuckým, ktorí zdolali spoločne 35 000 metrov.

„Určite by sa dalo práve skončenom ročníku napísať ešte množstvo riadkov, no za plaváreň by som chcel poďakovať predovšetkým mestu Čadca zo to, že nám každoročne vytvára podmienky nielen pre štafetu, ale celkovo pre zázemie plavcov. Chcel by som však práve plavcom poďakovať za ich neskutočné výkony, ktorými sme zdolali rekord. Aj keď našim hlavným poslaním ostáva to, aby sme do plávania zapojili čo najširšiu verejnosť, takéto čísla naozaj tešia,“ povedal tesne po 24-hodinovke František Ujházi, vedúci správy plavárne a kúpaliska, ktorý organizoval podujatí.

Poďakovanie patrí však množstvu ľudí, bez ktorých by to jednoducho nešlo. Predovšetkým kolektívu zamestnancov čadčianskeho centra voľného času, inštruktorom z mestskej plaveckej školy a zamestnancom plavárne. Vidíme sa opäť o rok!

Štafeta v číslach

Celkový počet účastníkov: 345

Celkový počet odplávaných metrov: 962 950!

Absolútny víťaz: František Nehaj – 43 250 metrov

Najlepší kategória muži: František Nehaj – 43 250 metrov

Najlepšia žena: Michaela Balamucká – 16 000 metrov

Najlepší žiak: Alex Maták – 31 500

Najlepšia juniorka: Nikola Marjaková – 31 500 metrov

Najlepší rodinný výkon: rodina Balamucká a rodina Slivková - 67 000 metrov

Najlepší pár: Andrea a Ľubomír Balamuckí – 35 000 metrov

Najmladší účastník: Simona Šutá

Najstarší účastník: František Bulej