Vo Vysokej budú plakať a kvíliť, chystá sa "pochovávanie basy"

Záver fašiangov už tradične patrí vo Vysokej nad Kysucou jedinečnému podujatiu. Ide o tzv. „pochovávanie basy“. V sobotu pred Popolcovou stredou obec organizuje tanečnú zábavu s nezabudnuteľným programom. Veď potom nastáva smutné, štyridsaťdňové obdobie pôstu.

16. feb 2020 o 8:21 Iveta Hažíková

„Najskôr zaplnia sálu masky, ktoré nikde inde nevidíte. Teda môžete vidieť, pretože niekedy ich kolegiálne zapožičiavame aj druhým obciam. Nejde o žiadne „prefabrikované“. Všetky sú vyrobené ručne, ušité členmi OZ Lupežov. Tí sú zároveň hlavnými protagonistami celého programu,“ informuje starosta obce Anton Varecha.

Vo Vysokej nájdeme na tomto tradično-netradičnom podujatí medveďa, kravu E-milku, jeleňa, dieťa v kočíku, kominára, veveričky, prasa, staré dievky, poľovníka, mäsiara, veľkú nevestu a malého ženícha. Dokonca majú i vlastného obecného policajta na bicykli, ktorý sa stará o dodržiavanie poriadku. Paradoxne, práve on sám robí najväčší rozruch. Chýbať nebude ani tento rok.

„Každoročne však pribudne jedna či dve nové masky, pričom ide vždy o nové nápady. Po tancovačke sa masky na chvíľu vytratia, aby sa prezliekli. Do sály sa opäť vrátia ako členovia smiešneho smútočného sprievodu, ktorý spoločne s Muzičkou spod Grúńa vyprevádza basu na jej poslednej ceste. Na „márach“ ju nesú hasiči. Ženy hasičky sa prezlečú za mužov a naopak,“ približuje zvyky starosta.

Plačky nemôžu chýbať

Dozvedáme sa i to, že symbolické pochovávanie basy má svoje pravidlá, v rámci ktorých sa za týmto nástrojom stále plače, hovoria sa rôzne úsmevné formulky. Jednou z tých najčastejšie používaných je: „Každý sa smrti bojí a pred ňou sa trasieeeeee, vypime si zase!” Samozrejme, celá plejáda rôznych postáv, ktoré sa akože zúčastňujú na pohrebe, dávajú najavo ako veľmi smútia. Ako im basa, ktorá symbolizuje hudbu a teda i čas zábavy, bude tých dlhých 40 dní chýbať.

„Na prvý pohľad jednoduché, no reálne ide o nesmierne náročné podujatie, ktoré sa nedá zorganizovať a pripraviť „nasilu“. Bez ochotných a obetavých ľudí, akými členovia a členky OZ Lupežov sú, by to nebolo možné. Iba vďaka ich ochote a angažovanosti môžeme túto, kedysi vo Vysokej nad Kysucou samozrejmú tradíciu, uchovávať až dodnes. Len ich zásluhou sa podarilo pripraviť množstvo kostýmov a rekvizít. Opísať to však je veľmi ťažké,“ dodáva Varecha.

Dvere otvorené pre všetkých

Pochovávanie basy vo Vysokej nad Kysucou si môžete prísť v sobotu 22. februára o 19. hodine pozrieť naživo. Isto sa vám zapáči nielen tradícia, ale i atmosféra, ktorá počas podujatia vládne,“ pozýva starosta.