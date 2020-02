Futbal – príprava: Turzovka a Radoľa sa rozišli bez gólov, Klokočov remizoval s Olešnou

Krásno a Stará Bystrica prehrali s českými mužstvami.

17. feb 2020 o 10:41 Marián Masaryk

Kysucké futbalové tímy odohrali v uplynulom týždni ďalšie zápasy v rámci zimnej prípravy.

Kysucké Nové Mesto, Vysoká nad Kysucou i Makov sa tešili z tesných výhier. Ochodnica zdolala Rakovú, kým Klokočov remizoval s Olešnou. Stará Bystrica a Krásno nad Kysucou prehrali, Turzovka odohrala bezgólovový duel proti Radoli.

Krásno nad Kysucou – FK Fotbal Třinec U21 0:2 (0:1)

Zostava Krásna: Kulich – Novotný, Ďuratný, Maslík, Marčan, Pleva, D. Pagáč, Kocifaj, Gábor, Koleno, Kapusniak.

Náhradníci: Rajnoha, Gašper, F. Pagáč, Ďurana, Beňo, Majerčík, Staňo.

Krásno malo v jeho štvrtom zápase prípravy proti béčku Třinca veľa smoly. Trikrát opečiatkovalo brvno a raz tyčku, no nevyužilo svoje príležitosti, a tak prehralo 0:2. Hostia z Česka sa ujali vedenia 1:0 po dorážke v prvom polčase a konečný stav stretnutia spečatili po pokutovom kope v druhej časti hry. Domáci tím obišiel gólovo naprázdno.

MŠK Kysucké Nové Mesto – Domaniža 2:1 (1:0)

Góly KNM: Kubala, Hrošovský

Zostava KNM: Šteiniger – Ploštica, Hubočan, Bugáň, Dadaj – Macek, Mrmus, Brodňan, Čelko, Hrošovský, Kubala

Striedali: Mizera, Dembický, Trúchly

Slavomír Zátek, manažér KNM: „Odohrali sme kvalitný zápas s dobrým súperom. Stretli sa rovnaké štýly futbalu aj rozostavenia na ihrisku. V prvých 70 minútach sme si vytvorili dvojgólový náskok, mali sme aj herne o čosi navrch. V záverečných 20 minútach sme museli obmeniť zostavu, čo sa prejavilo na našej hre aj na výsledku."

Vysoká nad Kysucou – Stráňavy 2:1 (0:0)

Góly Vysokej: Veselka, D. Janita

Zostava Vysokej: Papajčík – M. Pavlica, Kovalík, J. Putorík, Mikula – Červenej, Planeta – Nekoranec, Janita, Krajči – J. Pavlica

Striedali: F. Jančik, Veselka, Dorman, Chabroň

Peter Padych, tréner Vysokej: „Vyhrali sme zaslúžene, ale opakovali sme niektoré chyby z minulého zápasu, ktorým sme sa opäť nevyhli. Navyše niektorí hráči zbytočne kecali či už s rozhodcom alebo riešili konflikty s protihráčmi. Neboli dostatočne koncentrovaní na hru. Možno to vyústilo i do nepremenenej jedenástky pred koncom polčasu. V druhom polčase sme boli lepším tímom , chýbala lepšia finálna prihrávka, dôraz i orientácia pri zakončení. Spokojnosť je s výhrou, my však musíme podať v oboch polčasoch vyrovnané výkony a venovať sa iba hre."

FK Tatran Turzovka – ŠK Radoľa 0:0 (0:0)

Zostava Tatrana: Urminský – Škor, Zborovančík, Furdan, Rovňaník M. – Ciesarík, Polka, Letavay, Rokyčák, Staník J. – Šmahajčík M.

Striedali: Šopor, Čuraj, Pištek N., Valčuha, Zatkuliak

V zápase priemernej úrovne mala Turzovka väčšinu času hernú prevahu, ale vo finálnej fáze nemala dostatok kvality, aby z nej vyťažila dostatok šancí či nejaký gól. Miernym pozitívom bola spoľahlivo fungujúca obrana. Trápi ju však veľká maródka. Na listine zranených a chorých sa nachádzajú Šmahajčík R., Puchoň, Hlava, Staník T., Steiniger S., Hrčka, Matejík S. Navyše, so sebazaprením hrali Furdan a Staník J. a zápas nedohral ďalší zranený Marián Rovňaník.

MFK Karviná – TJ Pokrok Stará Bystrica 3:2 (0:0)

Góly Pokroku: Kulas M., Štrba L.

Zostáva Pokroku: Švík – Beliančin, Kocifaj, Poništ, Miňo, Hulák, Podmanický, Štrba, Faktor, Kulas A., Seko

Striedali: Melišík, Kulas M.

Miroslav Kadáš, tréner Starej Bystrice: „Na tento zápas som sa tešil, pretože mládežníci z Karvinej predstavovali iný herný štýl než ten, na ktorý sme pravidelne zvyknutý. Chalanov som upozorňoval, že Karviná bude hrať rýchly behavý futbal, čo sa nám aj potvrdilo. Prvých 15 minút sme sa nevedeli presadiť a dostať loptu na naše kopačky, pretože súper na nás vybehol. Nevedeli sme sa popasovať s ich hrou. Potom sa hra postupne vyrovnala, oťukali sme sa a vypracovali sme si aj náznaky šancí. Znova po našich individuálnych chybách v obrane sme však dostali tri góly. V závere sa nám aspoň podarilo premeniť naše šance na dva góly. Som rád za takúto skúsenosť. Chalani aspoň videli, že futbal je hlavne o behaní a nasadení.“

ŠK Javorník Makov – TJ Slovan Brvnište 2:1

Góly za Makov: Ľubomír Gorelčík, Juraj Ševčík.

TJ Kysučan Ochodnica – FK Polom Raková 3:2

Góly za Ochodnicu: Gavlas, Židek, Vavrek.

Slovan Klokočov – TJ Olešná 2:2 (1:1)

Góly za Klokočov: Dorociak, Gužík.

Klokočov: Kapusniak – Lukáš Stuchlik, Špiriak, Jantoš, Ján Stuchlik, Ježik, Mudrik, Dorociak, Milan Stuchlik – Gužík, David Stuchlik.