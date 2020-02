Jozef Ninis má za sebou vrchol pretekárskej sezóny. Naplnili sa jeho očakávania

Kysucký sánkarský veterán skončil len tesne za prvou desiatkou.

18. feb 2020 o 9:25 Marián Masaryk

Kysucký sánkar Jozef Ninis má za sebou vrchol sezóny 2019/20. V strede februára absolvoval majstrovstvá sveta v ruskom Soči, na ktorých si neviedol zle.

V piatkovom šprinte obsadil tridsaťosemročný Čadčan desiate miesto s časom 35,087 sekundy. Na ovnakej pozícii sa predým umiestnil v kvalifikácii na šprint s časom 35,423 sekundy.

V nedeľných hlavných pretekoch na 49. Majstrovstvách sveta v sánkovaní v dejisku Zimných olympijských hier 2014 skončil slovenský veterán dvanásty.

V súčte dvoch jázd dosiahol celkový čas 1 minúta a 43,737 sekundy, pričom štartoval s číslom sedemnásť. Na víťazného Rusa Romana Repilova stratil vyše šesť desatín sekundy.

Čiastočne tak naplnil svoje očakávania, keďže začiatkom tohto roka v rozhovore pre MY Kysucké noviny povedal, že by chcel skončiť na svetovom šampionáte okolo desiateho miesta. To sa mu napokon podarilo.

Ninis štartoval aj v tímovej štafete spolu s krajanmi Tomášom Vaverčákom, Matejom Zmijom a Katarínou Simoňákovou. So súhrnným časom 2 minúty a 46,297 sekundy skončili šiesti spmedzi deviatich klasifikovaných družstiev.

Skúseného Kysučana čakajú počas najbližších dvoch víkendov záverečné podujatia Svetového pohára v nemeckých zimných strediskách Wintenberg (22. a 23. februára) a Berchtesgaden-Königssee (29. februára a 1. marca).

V celkovom hodnotení Svetového pohára je Ninis aktuálne na dvadsaiatom štvrtom mieste so ziskom 146 bodov.