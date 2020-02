Stolný tenis: Krásno stále bez prehry v 9. lige, tri kysucké tímy na čele súťaží

Kysucké Nové Mesto v regionálnom derby zdolalo Korňu.

19. feb 2020 o 8:22 Marián Masaryk

Cez víkend pokračovali slovenské stolnotenisové súťaže ďalšími zápasmi, v ktorých sa predstavili aj kysucké družstvá. Tri z nich sú aktuálne na čele tabuliek.

Prečítajte si tiež: Jozef Ninis má za sebou vrchol pretekárskej sezóny. Naplnili sa jeho očakávania Čítajte

V ôsmej lige Kysucké Nové Mesto C zvíťazilo v regionálnom derby proti Korni.

Kysucký Lieskovec C sa dostal o bod na jej čelo. Krásno B si udržalo neporaziteľnosť v tejto sezóne a vďaka ďalšej vysokej výhre je aj po 17. kole lídrom deviatej ligy.

Čadčianske céčko zostáva prvé vo štvrtej lige Západ pred Radoľou B a áčkom Kysuckého Nového Mesta.

3. liga

15. kolo: Zákopčie – Dolný Kubín 9:5, Tremboš 3,5, Faťara a Freiwald po 2,5, Faldík 0,5, Kysucký Lieskovec – Námestovo 10:4, Pavlík a Piesecký po 3,5, Franek a Vnuk po 1,5, Liptovský Hrádok – Radoľa 9:5, Ovečka a Škulec po 2, Fojtík, Iľanovo – Trnové 7:7, Kláštor pod Znievom – Žilina B 12:2, Valča C – Ružomberok D 10:4.

16. kolo: Kysucký Lieskovec – Dolný Kubín 9:5, Pavlík 3,5, Vnuk a Piesecký po 2,5, Franek 0,5, Zákopčie – Námestovo 9:5, Tremboš a Valárik po 3,5, Faťara 1,5, Freiwald 0,5, Iľanovo – Radoľa 11:3, Škulec 2, Ovečka, Liptovský Hrádok – Trnové 6:8, Valča C – Žilina B 9:5, Kláštor pod Znievom – Ružomberok D 8:6.

1. Kláštor 16 13 1 2 146:78 43

2. Valča C 16 12 1 3 140:84 41

3. K. Lieskovec 16 12 0 4 136:88 40

4. Zákopčie 16 10 1 5 127:97 37

5. Lipt. Hrádok 16 10 0 6 128:96 36

6. Trnové 16 7 3 6 116:108 33

7. Žilina B 16 7 0 9 98:126 30

8. Dolný Kubín 16 5 3 8 101:123 29

9. Námestovo 16 4 3 9 90:134 27

10. Iľanovo 16 3 4 9 103:121 26

11. Radoľa 16 2 2 12 80:144 22

12. Ružomberok 16 2 0 14 79:145 20

4. liga Západ

17. kolo: Kysucké Nové Mesto – Žilina C 14:4, Fojtík 4, Pečalka 3,5, Zachar 3, Zajac 2,5, Černický, Radoľa B – MSTK Martin B 11:7, Javorík 3,5, Ovečka, Mindek a Jantulík po 2,5, Medokýš Martin B – Čadca C 4:14, Straka a Kapusta po 4,5, Ďuraj 3, Kubjatko 2, Stará Bystrica – Turčianske Teplice B 15:3, V. Križka a Števík po 4,5, Kuric 3,5, J. Križka 2,5, Sučany – Medokýš Martin C 17:1, Stránske C – Bytča B 12:6.

Prečítajte si tiež: Florbal: Kysuckým prvoligistkám sa nedarilo. Pred záverom základnej časti sú na tom úplne rovnako Čítajte

1. Čadca C 17 15 1 1 226:80 48

2. Radoľa B 17 13 2 2 182:124 45

3. KNM 17 12 1 4 191:115 42

4. Sučany 17 11 2 4 196:110 41

5. Stará Bystrica 17 7 4 6 162:144 35

6. MSTK Martin B 17 8 2 7 158:148 35

7. Stránske C 17 7 2 8 151:155 33

8. Žilina C 17 6 3 8 157:149 32

9. Bytča B 17 7 1 9 161:145 32

10. Medokýš B 17 3 2 12 117:189 25

11. T. Teplice B 17 3 0 14 103:203 23

12. Medokýš C 17 0 0 17 32:274 17

5. liga

17. kolo: Kysucký Lieskovec B – Lietavská Lúčka 8:10, Vnuk 3, Franek 2,5, Ondrušek 2, Obernauer 0,5, Čadca D – Žilina Energodata D 12:6, Fritz 4,5, Kubjatko 4, Ďuraj 2, Pištek, Škola 0,5, Radoľa C – Stránske D 2:16, Mindek 1,5, Svrček 0,5, Rosina – Krásno 7:11, Šamaj 4, Hažík a Kandera po 2,5, Kinier 2, Divina-Lúky – Teplička nad Váhom 15:3, Rajec – Višňové 7:11.

1. Višňové 17 14 0 3 0 204:102 45

2. Divina-Lúky 17 13 0 4 0 196:110 43

3. K. Lieskovec B 17 11 2 4 0 178:128 41

4. Teplička 17 9 1 7 0 153:153 36

5. L. Lúčka 17 8 2 7 0 151:155 35

6. Rajec 17 6 4 7 0 162:144 33

7. Radoľa C 17 8 0 9 0 153:153 33

8. Čadca D 17 6 1 10 0 119:187 30

9. Rosina 17 5 2 10 0 140:166 29

10. Žilina D 17 4 4 9 0 127:179 29

11. Krásno 17 5 2 9 1 127:179 28

12. Stránske D 17 3 2 12 0 126:180 25

6. liga

17. kolo: Stará Bystrica B – Kotešová 8:10, Králik a Kultán po 2,5, Sobol a Masnica po 1,5, Zákopčie B – Rosina B 12:6, Valárik 4,5, Faldík 3,5, Golis 3, Hlasica, Žilina Energodata F – Nededza 6:12, Strečno – Maršová-Rašov 8:10, Trnové B – Žilina Energodata E 16:2, Štiavnik – Žilina Tepláreň 15:3.

Prečítajte si tiež: Futbal – príprava: Turzovka a Radoľa sa rozišli bez gólov, Klokočov remizoval s Olešnou Čítajte

1. Maršová 17 17 0 0 229:77 51

2. Kotešová 17 14 1 2 205:101 46

3. Štiavník 17 14 0 3 213:93 45

4. Strečno 17 10 3 4 174:132 40

5. Nededza 17 9 2 6 162:144 37

6. Trnové B 17 8 3 6 152:154 36

7. Zákopčie B 17 6 2 9 158:148 31

8. Rosina B 17 7 0 10 154:152 31

9. S. Bystrica B 17 5 2 10 134:172 29

10. Tepláreň 17 4 1 12 126:180 26

11. Žilina F 17 1 0 16 85:221 19

12. Žilina E 17 0 0 17 44:262 17

7. liga

17. kolo: Radoľa D – Višňové B 5:13, Rapán 2,5, Andel 1,5, Majcher, Čadca E – Rajec B 14:4, Turiak 4,5, Škola, Kubjatková a Polák po 3, Šramo 0,5, Nededza B – Kyscuké Nové Mesto B 12:6, Slivoň 3, Kubík 2,5, Geleta 0,5, Čierne – Jasenové 8:10, Cyprich a Cyprich po 3, R. Špilák, V. Špilák, Strečno B – Terchová 10:8, Lietavská Lúčka B – Kotešová B 5:13.

1. Višňové B 17 17 0 0 217:89 51

2. KNM B 17 14 0 3 183:123 45

3. Radoľa D 17 9 3 5 181:125 38

4. Kotešová B 17 9 2 6 189:117 37

5. Čierne 17 6 6 5 153:153 35

6. L. Lúčka B 17 7 1 9 149:157 32

7. Čadca E 17 7 1 9 133:173 32

8. Rajec B 17 6 2 9 140:166 31

9. Strečno B 17 5 2 10 123:183 29

10. Jasenové 17 5 2 10 133:173 29

11. Terchová 17 3 2 12 126:180 25

12. Nededza B 17 3 1 13 109:197 24

8. liga

17. kolo: Kysucké Nové Mesto C – Korňa 10:8, J. Grúň 4,5, Imrišík 3,5, D. Grúň, Jantulík – J. Mlkvik 3, F. Mlkvik 2,5, P. Skorčík 2, M. Skorčík 0,5, Kotešová IRIS – Kysucký Lieskovec C 5:13, Labant a Franek po 4,5, Ondreáš 4, Mojš – Ovčiarsko 9:9, Kotešová C – Divina-Lúky B 7:11, Rosina C – Kľače 18:0, Divina-Lalínok – Varín 5:13.

Prečítajte si tiež: Fantastický Miloš Roman strelil prvý hetrik v zámorskej kariére! + VIDEO Čítajte

1. K. Lieskovec C 17 14 1 2 205:101 46

2. Divina-Lúky B 17 14 0 3 198:108 45

3. Kotešová C 17 13 1 3 186:120 44

4. Ovčiarsko 17 9 2 6 167:139 37

5. Mojš 17 7 3 7 151:155 34

6. Korňa 17 7 2 8 147:159 33

7. Rosina C 17 6 4 7 156:150 33

8. KNM C 17 5 2 10 120:186 29

9. Varín 17 5 2 10 126:180 29

10. Kotešová 17 5 1 11 144:162 28

11. Kľače 17 5 0 12 111:195 27

12. Divinka 17 2 2 13 125:181 23

9. liga

17. kolo: Krásno B – Divina-Lalínok B 16:2, Horniačik a Murčo po 4,5, Gáborík 4, Olešňan 2,5, Stehlová 0,5, Divina-Lúky C – Čadca F 14:4, Cisárik 2,5, Olešňan, Podmanický 0,5, Ovčiarsko B – Kotešová IRIS B 7:11, Terchová B – Lietava 5:13, Horný Hričov – Štiavnik B 3:15, Višňové C – Jasenové B 15:3.