Na medailu čakali desať rokov. Vzpierači Krásna chcú zopakovať skvelý rok 2019

O úspešnej dekáde kysuckého klubu hovoril jeho vedúci.

19. feb 2020 o 11:15 Marián Masaryk

Vzpieračský oddiel TJ Tatran Krásno nad Kysucou patril v roku 2019 medzi popredné slovenské kluby. Vyhral viacero súťaží a tešil sa aj z historického úspechu v podobe medialy z európskeho šampionátu.

Viac o úspešnom roku a ambíciách do ďalšej sezóny povedal v rozhovore pre MY Kysucké noviny hlavný tréner klubu Miroslav Škrobian.

Krásno patrilo v roku 2019 medzi najlepšie vzpieračské kluby na Slovensku. Ktorý úspech považujete za najväčší na domácej scéne?

Áno, Krásno patrilo medzi najlepšie kluby na Slovensku, ak nebolo tým najlepším. Vyhrali sme všetko, čo sa dalo. Za najväčší úspech klubu považujem, že sme druhýkrát dosiahli hetrik mládeže. To sa ešte nikomu nepodarilo v samostatnosti vzpierania na Slovensku. Tých úspechov bolo veľa a každý si našiel svoje miesto.

Vladimír Macura získal pre klub historicky prvú medaiu z Majstrovstiev Európy. Očakávali ste, že taký výsledok príde?

Vladko Macura je najlepší talent, ktorý som doteraz trénoval. Na medailu sme čakali desať rokov. V kútiku duše som veril, že raz na ME vybojuje niekto v klube medailu. Padlo to na Vladka a je to super pocit. A to je len začiatok. Dúfam, že prídu ďalšie.

Úspešný rok korunovalo vaše ocenenie v ankete Športovec roka Kysúc. Boli ste prekvapení, keď vás zvolili za najlepšieho trénera mládeže?

V roku 2019 som sa stal už po tretí raz trénerom roka, tentokrát za mládež. Nečakal som to a je to krásny pocit. Hlavne mi to dáva motiváciu pracovať na sebe aj v sezóne 2020.

Aké sú ambície Krásna do ďalšej sezóny? Máte v klube vzpieračov, ktorí by v tomto alebo v ďalších rokoch mohli dosiahnuť veľké veci?

Ambície v roku 2020 sú veľké, minimálne zopakovať úspechy z roku 2019. Z roka na rok je to náročnejšie, lebo všetci sa zlepšujú. Už dlho sme na špici na Slovensku a každý od nás čaká najlepšie výsledky, no nie vždy sa nám to darí. Budeme sa snažiť obstáť čo najlepšie aj v roku 2020.

Kedy ste začali s prípravou na nový ročník a kedy vás čaká prvá súťaž?

S prípravou sme začali hneď po Novom roku. Trénujeme po celý rok, moc času na oddych nie je. Prvá súťaž bude úvodné kolo extraligy mužov vo februári v Košiciach.

Ako vyzerá spolupráca krasňanského vzpieračského klubu s Kysuckým Novým Mestom, prakticky jedinou konkurenciou na Kysuciach? V čom si najviac pomáhate? Panuje medzi vami zdravá rivalita?

Spolupráca s Kysuckým novým Mestom je na dobrej úrovni. Keď sa tam rozhodli založiť klub, tak Vlado a Peter Papík trénovali v Krásne aj súťažili za Krásno. Navzájom si pomáhame a vychádzame dobre, je to dobrá spolupráca. Som rád, že sa toho chytili a pokračujú v tom, čo dlhé roky viedol Karol Masnica v Radoli, kde aj oni vyrastali. Medzi nami je taká zdravá konkurencia.

Vedúci klubu v Kysuckom Novom Meste Peter Papík nám v rozhovore povedal, že sleduje úbytok športujúcich detí. Vnímate to rovnako?

Nepociťujeme, že by nebol záujem o vzpieranie v Krásne. Na vzpieranie sa hlásia aj dievčatá, čo je veľmi dobré. Boli časy, keď nás bolo menej a rodičia sa báli, že ich ratolesti nevyrastú, ale opak je pravdou. Vzpieranie je šport pre všetkých. Trénoval som vzpieranie v rámci prípravy hokejistov i karatistov. Dotiahli to ďaleko a je skvelé ich sledovať, ako napredujú. A že som mohol byť súčasťou ich prípravy.