Zimák postavil za vlastné. Na Slovensku zvíťazil biznis nad zdravým rozumom, hovorí Martykán

Lákanie do politiky odmietol. Chcem ostať taký Miro, akého ma ľudia poznajú, vraví majiteľ MM Arény.

20. feb 2020 o 7:29 Radoslav Blažek

Kysucká kultúrna nadácia udelila začiatkom roka čestný titul a ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2019 štyrom osobnostiam.

V sérii rozhovorov s týmito výnimočnými pánmi začíname otcom MM Arény. Hoci sme o Miroslavovi Martykánovi ešte pred nedávnom nepočuli prakticky nič, dnes ho každý pozná ako človeka, ktorý sa svoje zarobené peniaze rozhodol investovať do moderného športového komplexu. Tisíckam Kysučanom tak splnil sen...

Začiatkom roka vám udelili ocenenie Osobnosť Kysúc. Čo to pre vás znamená?

V prvom rade sa chcem ešte raz poďakovať Kysuckej kultúrnej nadácii za nomináciu a udelenie čestného titulu Osobnosť Kysúc za rok 2019 v kategórií za podnikateľskú činnosť. V roku 2018 som dostal tiež Cenu za rozvoj hokejovej infraštruktúry na Slovensku od bývalého prezidenta SZĽH Martina Kohúta. Každá takáto pochvala, poďakovanie a ocenenie ma veľmi poteší. Na udelenie ocenenia osobnosť Kysúc som veľmi pyšný a hrdý. Je to výborný pocit, keď vám všetci gratulujú a ďakujú za postavenie športového centra MM Aréna v Krásne nad Kysucou a hovoria, že ocenenie je v správnych rukách. Toto ma vie potešiť najviac, i keď si myslím, že všetky ocenenia a poďakovania patria aj mojím deťom a hlavne mojej manželke. Oni stáli pri mne a podporovali ma pri postavení tohto športového areálu, im patrí toto ocenenie tiež.

Prečítajte si tiež V čadčianskej továrni vyrábajú originálne kúsky, ktoré nosia televízne osobnosti Čítajte

Spomínali sme to už viackrát. Predsa len pre našich čitateľov, čo vás priviedlo k tomu, že ste investovali financie do moderného športového komplexu?

Do roku 2015 nevedel o mne nikto nič. Svoje súkromie som si veľmi strážil, poznali ma hlavne v energetike, kde som 36 rokov pôsobil, z toho tri roky v Sudáne ako projektový manažér pri výstavbe 16KV vedenia v Chartúme. 22 rokov som pôsobil v súkromnej spoločnosti ELCON Bratislava a.s., ktorá sa zaoberala výstavbou vedení VVN, hlavne 220KV a 400KV vedení na Slovensku a v zahraničí. Časom ma to začalo unavovať. Viete, dookola služobné zahraničné cesty, odlúčenie od rodiny... Pribúdali rôčky, deti dospeli, prišli prví vnuci a ja som si povedal, že teraz nastal čas venovať sa rodine. Na rôznych akciách ma viacero ľudí oslovilo, aby som na Kysuciach postavil športové centrum s hokejovou halou. Aby necestovali rodičia s deťmi či amatérske hokejové družstvá za ľadovou plochou do Třinca alebo do Žiliny, a najmä aby okolité základné školy a široká verejnosť mali možnosť správne využiť svoj voľný čas. Chytilo ma to za srdce. Povedal som si, prečo nie. Slovo dalo slovo a po dohode s manželkou a deťmi som si začal plniť sen. Financie som investoval do moderného športového komplexu, aby aj Kysučania mali športový areál, ktorý nám v dobrom závidí celé Slovensko. Verím, že toto rozhodnutie bolo správne a hlavne je to investícia do budúcna.

Náklady na tak obrovský komplex sú výrazné. Darí sa vám ich vykryť, našli si ľudia cestu do MM Arény?

19. januára 2020 sme oslávili druhé narodeniny celého športového komplexu MM Arény. Dva roky prevádzky nám prinieslo veľa pozitívnych vecí a ukázalo cestu o jeho ďalšom fungovaní. Toto nie je výrobná hala alebo fabrika, je to športovisko so službami pre verejnosť. Kto prevádzkuje takéto zariadenie, vie, o čom hovorím. Postupom času sme naučili toto dieťa žiť, obliekať sa a hlavne chodiť. Celý športový areál je po energetickej stránke veľmi náročný a závislý na cene elektrickej energie.

Čo sa dočítate v rozhovore s majiteľom MM Arény? - aké sú ročné náklady tohto moderného športového komplexu?

- ako sa pozerá na podporu od štátu v prípade takýchto projektov?

- ako funguje spolupráca MM Arény s okolitými obcami a mestami na Kysuciach?

V roku 2020 sa zvýšila cena energií pre nás o 12 percent. Prevádzka MM Arény je otvorená každý deň vrátane sviatkov, sobôt a nedieľ, kde prináležia príplatky pre zamestnancov. To už nehovorím o zvýšení cien vody a stočného, odpadov a iné navýšenie služieb pre chod celého športoviska. Všetky tieto navýšenia sú náročné na financie a my inú možnosť nemáme, len premietnuť ich do cenníkov služieb. Mojím cieľom je, aby celý športový stánok žil, plnil si spoločenskú úlohu a aby som pokryl úver banky, náklady na prevádzku, údržbu a fond opráv. To sa nám doteraz čiastočne darí len vďaka návštevnosti širokej verejnosti, ktorá si našla cestu k nám. Prichádzajú k nám najmä deti, mládež a športovci, za čo im chcem touto cestou veľmi poďakovať.

Viete vyčísliť približné mesačné/ročné náklady na chod celého komplexu?