Máme na viac, hovorí tréner Turzovky. Šmahajčík podľa neho strelí 50 gólov

Podarí sa kanonierovi Tatrana dosiahnuť na magickú hranicu?

20. feb 2020

FK Tatran Turzovka po jesennej časti piatej ligy mužov uzatvára prvú šestku tabuľky. Najväčšiu zásluhu má na tom neohrozený strelecký líder súťaže Roland Šmahajčík.

Tréner Juraj Ihnatišin verí, že si udrží formu a pridajú sa k nemu aj spoluhráči. V rozhovore pre MY Kysucké noviny povedal viac aj o zmenách v kádri a zimnej príprave.

Turzovka po jeseni uzatvára prvú šestku v tabuľke piatej ligy. Ste s umiestnením a výsledkami spokojní alebo ste mali pred sezónou vyššie očakávania?

S umiestnením vôbec nie som spokojný a to preto, lebo tento tím má na viac. Ak by sme odohrali aspoň dve stretnutia za sebou v rovnakej zostave a pokračovali v nastavenom tréningovom procese vo vyššom počte, tak by sme určite atakovali popredné priečky.

Roland Šmahajčík strelil 28 z 36 gólov Turzovky na jeseň. Záviseli výsledky tímu len na jeho forme? Udrží si podľa vás streleckú fazónu aj na jar?

Samozrejme, že strelecká kvalita Rolanda je na túto súťaž nadštandardná a niektoré jeho gólové zakončenia boli ozdobou jesennej časti. Určite jeho kvalita výrazne prispela k našim výsledkom, ale bez kvalitnej tímovej práce by nemal možnosť skórovať v takom počte. Ak bude zdravotne fit, tak verím, že pokorí hranicu 50 gólov.

Nastali cez zimu v kádri alebo v manažmente klubu nejaké zmeny, prípadne sú v pláne do budúcna? Kde vás najviac „tlačí topánka"?

V kádri nastali vynútené zmeny, keďže Peter Horčičák a Viliam Stranianek sa rozhodli ukončiť aktívnu činnosť a František Bytčanek sa rozhodol vrátiť do materského Slovana Podvysoká. Navyše, je otázne, či sa kvôli pracovným povinnostiam v zahraničí do kádra počas jari zapojí Mário Král. Vedenie klubu teda muselo reagovať a rozhodlo sa zamerať najmä na odchovancov a domácich hráčov. Do mužstva sa tak vracajú Marián Zborovančík, Matej Hrčka, Stanislav Matejík a dúfame, že aj Tomáš Staník. Riešime tiež ešte príchod jedného hráča do ofenzívy a veríme, že sa ho podarí skompletizovať. Šancu tiež chceme postupne dávať aj šikovným hráčom z dorastu. Topánka nás tlačí najviac na defenzívnych postoch a na kraji zálohy.

Máte za sebou sústredenie v Novom Jičíne aj s prvými dvoma prípravnými zápasmi. Čo vám napovedali o aktuálnej skladbe a výkonnosti tímu? Na čom treba zapracovať do zvyšku prípravy?

S tréningovým objemom, ktorý sme absolvovali, som spokojný. Výsledky až takú rolu momentálne nehrajú, ale samozrejme, je lepšie, keď mužstvo vyhrá. Po zmenách na niektorých postoch sa tím stabilizuje. Výkonnosť je výsledkom tréningu a hernej praxe. Ak sa bude makať, tak aj výkonnosť bude rásť. Pochopiť systém, ktorý chceme hrať a zároveň úlohy hráčov na svojich postoch. Popri tom treba hlavne zapracovať na mentálnej vyspelosti a víťaznej povahe hráčov.

Aké máte ambície do jarnej časti sezóny? Pobijete sa o vyššie pozície? Na čo Turzovka podľa vás reálne má?

Čo najvyššie, ako sa hovorí. Priviesť už nejaké bodíky z ihrísk súperov. Hrať kombinačný a útočný štýl, ktorý by mal zaujať divákov a naplniť futbalové potreby hráčov. Radosť z hry a popri tom čo najvyšší bodový zisk z jarnej časti. Na čo máme, to uvidíme po jarnej časti.