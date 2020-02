ĽSNS zmiernila protieurópsku rétoriku, oponenti stáli na námestí do konca mítingu

Nesúhlas s politikou Kotlebovcov prišli v Čadci vyjadriť najmä študenti. Straníci svojich oponentov prirovnávali k feťákom.

21. feb 2020 o 2:20 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Matičné námestie si vo štvrtok 20. februára pred mítingom Kotlebovcov odnieslo súboj hákových krížov: ,,Ste zaslepení nenávisťou", hovoril veľký transparent sympatizantov ĽSNS smerom k protestujúcim. Tí zdvihli nad hlavy kartónové odkazy s heslom: ,,Hovoríme nie nenávisti."

Na námestí sa pohybovalo len niekoľko sympatizantov politickej strany, ľudia sa pomaly schádzali na míting do kultúrneho domu. ,,Protestujúci" boli vzadu námestia pri parčíku, dav ľudí bol zahataný policajtmi, ktorí boli otočení na stranu smerom ku ,,Kotlebovcom".

Text budeme aktualizovať o vyjadrenie organizátorky protestného zhromaždenia.

Krátko po 18:00 začal v Dome kultúry v Čadci predvolebný míting strany ĽSNS, na ktorý pred kultúrnym domom pozývala ľudová muzika Kysuckej vrchárskej heligónky. Na mítingu postupne rečnil Štefan Kuffa, František Drozd a Martin Beluský.

Najväčší priestor na rečnenie mali Milan Mazurek a Milan Uhrík. Bývalý poslanec Mazurek si vybral tému šafárenia so štátnym majetkom: ,,Šli sme z Turzovky sem a cesty sú tu také, ako snáď ani v Afrike. U nás na Spiši je to podobné, my to vidíme, stále sľubujú diaľnice, rýchlostné cesty a nikde ich nikto nevidí, ale staviame cesty najdrahšie v celej Európskej únii, lebo to robia španielske, portugalské a iné firmy. My, čo sme z Kysúc, Oravy, či východného Slovenska máme jednu vec spoločnú: sme príliš ďaleko od Bratislavy, čiže príliš ďaleko od všetkých tých papalášov v luxusných vilách, ktorí riadia štátny rozpočet."

Mazurek postupne zdiskreditoval lídrov opozičných strán, na mušku si bral často šéfa Za ľudí, bývalého prezidenta Andreja Kisku, či predsedu PS Michala Trubana: ,,Kiska si zbohatlícky zadok vyvážal za tvrdú prácu Slovákov na tenis do Košíc. Riešením nie je ani voliť predsedu pervitínového, pardón, Progresívneho Slovenska.

Exposlanec súdený za rasistické vyjadrenia v rádiu, sa nevyjadril k programu strany, či konkrétnym riešeniam v boji proti korupcii, no pokračoval rečami o programe PS/Spolu, gender ideológii a pároch rovnakého pohlavia: ,,Chcem vidieť, ako si dvaja chlapi urobia dieťa, veď ak si ho spravia, nech ho majú," rozosmieval dav. ,,Keď sa dnes registrujete na sociálnu sieť Facebook, máte na výber z viac ako sedemdesiatich pohlaví," tvrdí Mazurek. PS/Spolu má podľa neho vo volebnom programe, že chcú začať riešiť práva LGBTI ľudí: ,,Tí, ktorí neviete, o čo ide, to sú tie lesby, gejovia, bisexuáli, transformeri, intergalaktickí sexuáli a neviem, čo všetko," dav sa na jeho rečiach bavil.

Strana PS/Spolu spomína vo svojom 243 stranovom programe komunitu LGBTI jedenkrát a to v časti ,,Kvalitnejšia, otvorenejšia a transparentnejšia politika", kde uvádzajú, že sa chcú zameriavať, citujeme, na a podporu diplomatickej kariéry žien s cieľom zvýšiť ich zastúpenie v diplomatickom zbore a na vedúcich pozíciách. ,,Pripravíme praktické riešenie postavenia partnerov a partneriek LGBTI diplomatov a diplomatiek. O veci sa pojednáva na strane 163 ich programu.

Na strane 173 má PS/Spolu opatrenia na podporu rodiny, v ktorej sa zaväzujú podporovať všetky formy rodiny a rodičovstva cez právnu úpravu vzťahov nezosobášených párov, ktoré žijú v inej forme spolužitia ako je manželstvo.

Strana ĽSNS nepredstavila program podpory rodiny, po kliknutí na predvolebný program na ich webovom sídle uvádzajú ,,Desatoro" strany, kde uvádzajú: ,,Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. Slušné rodiny podporíme bezúročnými mladomanželskými pôžičkami zo štátnej banky a možnosťou získať štátny byt. Odmietame registrované partnerstvá, adopciu detí homosexuálmi aj propagáciu sexuálnych úchyliek."

Transparency International Slovensko, ktorej poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií k 29.1.2020 vyhodnotila, že strana ĽSNS na svojom webe neprináša informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov s výnimkou kandidátnej listiny pre voľby, respektíve nemá volebný program.

Rétorika Milana Uhríka bola zmierlivejšia: ,,Nech si páry rovnakého pohlavia robia za zatvorenými dverami, čo chcú, pokiaľ nám to nevnucujú." Svoju reč však začal slovami: ,,Vidím, že sú tu domáci i cezpoľní, muži i ženy, mladí i starší. Vidím, že sú tu sympatizanti s našimi odznakmi, vidím, že sú tu aj s inými odznakmi tri také smutné dámy, ktoré asi patria k tým ľuďom vonku."

Uhríkovu reč doplní výkrik z publika: ,,Teplí."

,,Neviem, či sú teplé, to nebudem skúmať," zareaguje Uhrík a publikum sa smeje. ,,V každom prípade ďakujem, že ste prišli," dokončí Uhrík.

Spomínané dievčatá už v tej chvíli v hľadisku sedia viac ako pol hodiny.

Milan Uhrík, ktorý je v súčasnosti poslancom v Európskom parlamente sa hneď pustil do médií: ,,Som rád, že ste si náš prišli vypočuť, pretože o nás v zapredaných médiách nevyjde pozitívny, ani neutrálny článok," Uhrík sa sťažoval na politickú korektnosť, ktorá podľa neho nedovoľuje nazývať veci pravým menom: ,,Neprispôsobivému osadníkovi nemôžete povedať, že je asociál, ktorý parazituje na sociálnom systéme, ale že je členom marginalizovanej komunity."

Kotlebovci začínajú 1. júla 2016 s petíciou za vystúpenie z EÚ. (zdroj: )

Predstaviteľ strany, ktorá 1. júla 2016 začala so zbieraním podpisov petície za vystúpenie Slovenska z Európskej únie, na mítingu povedal: ,,Nikdy sme nepovedali, že Európska únia je len zlá. Európska únia má niektoré dobré veci, sú veci, ktoré sa oplatí robiť na nadnárodnej úrovni spoločne s ostatnými štátmi. Riešime napríklad rovnaké nabíjačky pre mobilné telefóny, alebo to, ako bude fungovať umelá inteligencia v autách a kto preberie zodpovednosť, ak systém umelej inteligencie zle na ceste odbočí."

Niekdajší propagačný materiál ĽSNS (zdroj: )

V tomto momente sa trojica dievčat, ktoré spomínal, postavila na odchod. V sále sa ozval potlesk, piskot, Uhrík to okomentoval tým, že dlho nevydržali, k čomu sa po mítingu vyjadril pre MY Kysucké noviny nasledovne: ,,Vedeli sme, že sú tu odporkyne od začiatku, pretože mali na sebe pripnuté odznaky, ale my to rešpektujeme, nikto ich nevyhodil, oceňujem, že sa správali kultivovane, pretože na mnohé mítingi prišli naši odporcovia, správali sa vulgárne, nadávali. Rešpektujem, že niekto je liberál, niekto viac konzervatívny, pokiaľ sa ľudia k sebe správajú slušne a nechajú, nech si druhí môžu myslieť niečo iné."

Na otázku, či bolo na nepodporovateľky vhodné upozorňovať, poslanec Uhrík zareagoval, že by sa k tomu nevracal, no slečny sa postavili pre neho demonštratívnym spôsobom.

Uhrík sa počas svojho prejavu venoval tomu, že strana Európskej únii vyčíta, že pokiaľ človek nepatrí k sexuálnej, či rasovej menšine, tak je občanom druhej kategórie: ,,Pokiaľ nie ste teplý, cigán alebo imigrant, ste občanom druhej kategórie. Na prvom mieste sú práva menšín."

Milan Uhrík sa taktiež nevenoval programu strany, vraj by to bola diskusia na niekoľko hodín. Ľudí vyzval, aby si program prečítali v novinách.

V diskusii dali Kotlebovci priestor na štyri otázky. V jednej z nich sa diskutér pohoršil, že na kandidátke PS/Spolu je Irena Bihariová, ktorá je Rómka: ,,To už kde sme, aby nám tu cigáni vládli," povedal. Uhrík to okomentoval tak, že problém pani Bihariovej nie je, že je Rómka, ale že pracuje pre mimovládnu organizáciu.

Irena Bihariová je právnička, od roku 2009 vedie občianske združenie Ľudia proti rasizmu, kde niekoľko rokov poskytovala bezplatné poradenstvo obetiam nenávistných útokov.

Po skončení mítingu Kotlebovcov pol protestujúci dav stále pred kultúrnym domom, kde im až do rozchodu asistovala polícia.