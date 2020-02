Pietne zhromaždenie za Jána a Martinu sa dnes uskutoční aj v Čadci

Dnes plynú dva roky od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

21. feb 2020 o 8:52 Magdaléna Paluchová

Tlačová správa občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko

Pri príležitosti uplynutia dvoch rokov od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej organizuje občianska iniciatíva Za slušné Slovensko (ďalej ZSS) spomienkové zhromaždenie v piatok 21. februára o 17:00 v Čadci na Matičnom námestí pred Kultúrnym domom. Podobné zhromaždenia budú v rovnakom čase prebiehať v desiatkach ďalších miest na Slovensku i v zahraničí, najbližšie pri nás sa budú konať v Žiline, Martine, Bytči či Považskej Bystrici.

(zdroj: )

Pietnej udalosti v Čadci sa zúčastnia aj viaceré významné osobnosti, ktoré si pripomenú tragickú udalosť úmrtia dvoch mladých ľudí. S príhovorom vystúpi novinár Martin. M. Šimečka, advokátka a bývalá kandidátka na ústavnú sudkyňu Eva Kováčechová, stand up komička Simona Salátová, programová riaditeľka Aliancie Fair-Play Zuzana Wienk a ďalší. Ako hudobná hostka zaspieva tematické piesne medzi jednotlivými príhovormi Katarína Malíková.

Prečítajte si tiež ĽSNS zmiernila protieurópsku rétoriku, oponenti stáli na námestí do konca mítingu Čítajte

My sme tí, na ktorých sme čakali Organizátori upozorňujú, že na dvoch základných požiadavkách trvajú aj naďalej, a to na vyšetrení vraždy Jána a Martiny, ako aj na vyšetrení káuz, ktoré s ňou súvisia a trvajú aj na druhej požiadavke, ktorú majú od začiatku, a to novú a dôveryhodnú vládu.

„My, ktorým vražda Jána a Martiny nie je ľahostajná, ktorí si tento rok pripomenieme 76. výročie Slovenského národného povstania, ktorí poznáme spomienky rodičov na sovietsku okupáciu z augusta 1968, ktorí sme si pred tromi rokmi pripomenuli 40 rokov od podpísania Charty 77, a ktorí sa hrdo hlásime k odkazu sviečkovej manifestácie, novembra 1989 a k zápasu proti mečiarizmu, chceme slušné a spravodlivé Slovensko.

Mohlo by vás zaujímať V Kysuckej nemocnici zmodernizovali ďalšie oddelenie Čítajte

My, ľudia zo všetkých kútov našej krajiny, si želáme na Slovensku spoločnosť, v ktorej je politika predovšetkým službou. Službou, v ktorej byť politikom znamená pomáhať ľudom, aby mali lepší život. (úryvok z Manifestu ZSS)

Súčasťou pietnej spomienky bude aj zapálenie sviečok počas zhromaždenia na Matičnom námestí. Na spomienkovú udalosť, v približnom trvaní jednej hodiny, a následnú diskusiu s rečníkmi v bare Déjà vu v Čadci sú všetci srdečne pozvaní.