Spomienka na Kuciaka: Ak zomrú obyčajní ľudia, tí ostatní by mali prevziať zodpovednosť

V Čadci sa konala pietna spomienka za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

21. feb 2020 o 20:01 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Aj na Kysuciach si ľudia pripomenuli pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Od ich vraždy vo vlastnom dome vo Veľkej Mači uplynuli dnes dva roky.

Prestanete písať

Ján Kuciak pracoval v investigatívnom tíme internetového portálu, venoval sa podozreniam z daňových podvodov. Napísal sériu článkov o Marianovi Kočnerovi, ten sa mu vyhrážal: ,,Začnem sa zaujímať, pán Kuciak o vašu matku, o vášho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať a budem aj o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem, pán Kuciak budete prvý, uprednostním vás pred pani Tódovou," Kočner sa Kuciakovi vyhrážal aj slovami, že ,,prestane písať".

Novinár podal na Kočnera trestné oznámenie, polícia Kočnera ani len nevypočula. Dnes je Kočner spolu s ďalšími osobami obvinený z Kuciakovej vraždy, súdny proces stále prebieha.

Nedozvedia sa, ako zmenili Slovensko

Po vražde novinára a jeho snúbenice vznikla občianska iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá bezprostredne po vražde organizovala protesty po celom Slovensku, kde sa ľudia zhromažďovali a vyjadrovali svoje pohoršenie s dvojnásobnou vraždou a nesúhlas so stavom krajiny.

,,Na Kysuciach chýba povedomie o občianskej spoločnosti a sme vnímaní ako voliči extrémnych riešení, čo ma mrzelo, pretože na Kysuciach je množstvo skvelých ľudí, ktorým myšlienky demokracie, solidarity a spravodlivosti nie sú ukradnuté. Takíto ľudia na Kysuciach vždy boli a sú aj dnes, len často neboli viditeľní.

Dvojitá vražda, ktorá podnietila vznik občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko, zasiahla aj ľudí na Kysuciach a vďaka zhromaždeniam v Čadci už nemusia títo ľudia cestovať do Žiliny, aby mali pocit, že aj ich občiansky hlas je počuť," povedal o zhromaždení jeho organizátor Rado Paulech.

Na piatkové zhromaždenie pozval slovenského prozaika a publicistu Martina M. Šimečku, Zuzanu Wienk, občiansku aktivistku a spoluzakladateľku občianskeho združenia Aliancie Fair-play, stand-up komičku Simonu Salátovú, či advokátku Evu Kováčechovú, ktorí prečítali svoje prejavy. Zhromaždenie hudobne sprevádzala skladateľka Katarína Máliková.

,,Akonáhle v našom štáte zomrú dvaja obyčajní ľudia, tí ostatní obyčajní ľudia by mali prevziať zodpovednosť. O osem dní budú voľby, bude to v sobotu. Je to deň, kedy Ján a Martina mohli mať svadbu. Ja na to určite budem myslieť a budem sa usilovať o to, aby sme si my Jána a Martinu zaslúžili. Oni si nezaslúžili to, čo sa im stalo, no my už o pár dní budeme mať možnosť rozhodnúť, či si my zaslúžime túto obetu," povedala vo svojom prejave komička Simona Salátová.

,,Jána a Martinu už nevrátime. Urobme však všetko pre to, aby blízky Jána a Martiny zažili spravodlivosť, aby videli, že spoločne meníme túto krajinu na takú, kde pravidlá platia pre všetkých rovnako. Krajinu, kde nikto neprerastie zákon, štát a jeho inštitúcie. Kde tunelári verejných zdrojov, nezodpovední oligarchovia, skorumpovaní politici a mafiáni niesli zodpovednosť za svoje činy," prihovorila sa zhromaždeniu Zuzana Wienk.

Novinár Martin M. Šimečka prečítal prejav, v ktorom sa prihováral Jánovi a Martine: ,,Nazreli sme do diabolského sveta hriechu, ktorý sme nikdy nemali vidieť. No svetlo prichádza vtedy, keď je najväčšia tma. Keby ste vedeli, koľko mladých ľudí sa rozhodlo bojovať proti mafii a nezľaknúť sa surovosti, ktorá sa šíri z úradu vlády aj od fašistov, mali by ste radosť. Nemôžeme Vám vrátiť život, no môžeme urobiť všetko preto, aby vaša smrť dala zmysel aspoň našim životom, Návod je jednoduchý: stačí sa správať slušne a nedovoliť zlu, aby zvíťazilo. Napríklad tým, že pôjdeme voliť a potom každý ďalší deň žiť tak, aby ste mohli byť na nás hrdí. Ak sa nám to podarí, tak vaša smrť dá našej krajine nový život a za to vám budeme naveky vďační."