Vlani prišlo takmer päťsto darcov

Na Kysuciach má Valentínska kvapka krvi tradíciu, každoročne sa zapájajú aj prvodarcovia.

24. feb 2020 o 8:01 Iveta Hažíková

Do 13. marca potrvá Valentínska kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž. Cieľom kampane je podporiť bezpríspevkové darcovstvo a získať nových darcov najmä z radov mladých ľudí.

„Už celé štvrťstoročie sa nám darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. Láska lieči je sloganom 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi. Staňte sa súčasťou rodiny darcov a pridajte sa k nám počas tejto akcie,“ pozýva Elena Tomašiková, riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v Čadci.

Stačí málo a dokážeme pomôcť

Prečo darovať krv? „Pre nás je to len chvíľa času strávená darovaním, ale pre ľudí, ktorí ju nevyhnutne potrebujú, je to záchrana života. Život a zdravie je to najcennejšie, čo máme a čím disponujeme. Nie vždy môžeme o nich rozhodovať sami. Niekedy si s nami osud zahrá nie najlepšiu pesničku. Vtedy náš život visí na kvapke krvi a na dobrovoľných darcoch, ktorí ju poskytnú. Stačí tak málo a dokážeme pomôcť,“ konštatuje riaditeľka. Vyzýva všetkých zamilovaných a tých, ktorí veria na Valentína, aby sa nebáli a dobrovoľne prispeli na dobročinnú akciu pre záchranu života nás všetkých.

Prečítajte si tiež V Čadci rečnil publicista Šimečka, aj študent Vancel, prečítajte si príhovory Čítajte

Krv môžu darovať na odberovom mieste hematologicko-transfuziologického oddelenia Kysuckej nemocnice v Čadci každý pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 6.30 do 9. hodiny.

Vlani prišlo takmer päťsto darcov

Ako vraví Tomašiková darovanie krvi môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život. „Je to samozrejmý skutok, ale pochopiac hodnotu tohto nevyčísliteľného daru môžeme konštatovať, že darca krvi je hrdinom „všedného“ dňa. V jeho blízkosti si uvedomujeme, že vo svete egoizmu a ľahostajnosti je aj nádej spolupatričnosti,“ dodáva.

Možno vás bude zaujímať V Kysuckej nemocnici zmodernizovali ďalšie oddelenie Čítajte

Minulý rok sa na Valentínskej kvapke krvi zúčastnilo 493 darcov, z toho bolo 115 prvodarcov. „Momentálne je situácia s krvou v našej nemocnici stabilizovaná, čo sa však môže zo dňa na deň zmeniť. Darcovia priebežne reagujú na naše výzvy, čo nám pomáha prekonávať ťažšie situácie,“ informuje riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld. Ako sa vyjadril Valentínska kvapka krvi je akcia, ktorá osloví veľa mladých ľudí, ktorí prídu prvýkrát. „Títo odchádzajú s dobrým pocitom, že pomohli ľuďom, ktorí to potrebovali. Ten ich potom privádza opakovane k darcovstvu. Preto vnímam túto akciu veľmi pozitívne,“ dodáva.

Pomáhali anglické sestry

Prvá organizácia Červeného kríža na Kysuciach vznikla

v Čadci, bolo to v roku 1919. Jej prvým predsedom sa stal Jozef Smieško. V spolupráci s misiou anglických sestier lady Nuriel Pagetovej zriadil v rokoch 1919 – 1920 provizórne infekčné nemocnice. Jedna z nich bola v Turzovke. Sídlo mala v budove starej lekárne, kde hospitalizovali až 264 pacientov postihnutých týfovou epidémiou. Misia lady Pagetovej iniciovala aj zakladanie prvých poradní pre matky s deťmi. V roku 1922 existovali v obciach Turzovka, Vysoká a Skalité. Po odchode misie túto činnosť prevzal Červený kríž.