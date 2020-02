FK Čadca s ďalšími debaklami. Kavuliak: Hráči nechcú obetovať svoj čas a energiu + FOTO

Čadčania neskórovali v dvoch zápaspoch ani raz a inkasovali 13-krát.

24. feb 2020 o 8:09 Marián Masaryk

Kysucké futbalové tímy odohrali v uplynulom týždni ďalšie zápasy v rámci zimnej prípravy.

Čadca utrpela dve vysoké prehry na nulu s béčkom Třinca a s Dunajskou Lužnou. Jej dorastenci zase podľahli rovesníkom z Trnavy.

Krásno zvíťazilo na trávniku béčka Karvinej 1:0, kým Staškov si poradil s Brvnišťom a Stará Bystrica s Brodnom. Čierne utrpelo ďalšiu vysokú prehru, tentoraz v Dolnom Kubíne. Turzovka uspela proti mladíkom z Karvinej.

Staškov – Brvnište 6:2 (3:2)

Góly Staškova: Zimka 2, Jarabica, Lysík, M. Polka, vlastný

Zostava: Poništ (Badura) – Barnošák, Čačurák, Roman, Klus (Kajánek), J. Polka, M. Polka, Brezina, Jarabica, Zimna, Lysík

FK Fotbal Třinec B U21 – FK Čadca 7:0

Zostava Čadce: Hlava, M. Samuhel, Jarabica, Prívara, E. Samuhel, Opial, Kán, Zubka, Mačinek, Špila, Pohančeník

Striedali: Drahňák, Tvrdý, Jarabek, Rábik

Čadca – Dunajská Lužná 0:6

Zostava Čadce: Hlava, M. Samuhel, Opial, Prívara, E. Samuhel, Coma, Kubalák, Zubka, Mačinek, Pohančeník, Kán

Striedali: Tvrdý, Jarabek, Rábik

Štefan Kavuliak, tréner Čadce: „V oboch zápasoch sa prejavil nedostatok hráčov a kvality. Dopĺňame to dorastencami, čo nie je dobré. Hráči robia hrubé chyby a po nich nás súperi nekompromisne trestajú. Začína sa prejavovať neistota vo fungovaní klubu. Dôsledkom toho hráči nemajú záujem za Čadcu hrať a obetovať energiu a svoj čas.“

FK Čadca U15 – Spartak Trnava U15 3:7

Zostava Čadce: Švancár, T. Baláž, Straka, I. Baláž, Filip Stehura, Linhart, Adamec, Targoš, Dürschmied, Smoleň

Striedali: Zuščák, Bobčík, Kučák, Valčuha, Hojdík, Sojk a

Karviná B – Krásno nad Kysucou 0:1 (0:0)

Gól: 72. S. Kapusniak

Zostava Krásna: Kulich – Ďuratný, F. Pagáč, Staňo, Gašper, Pleva, D. Pagáč, Koleno, Gábor, Ševčík, Kapusniak

Striedačka: Lastovica, Ďurana, Beňo

Po roku a pol sa Krásno predstavílo v Karvinej. Tentokrát už nie na Bažantnici ako v lete 2018, ale v Športovom centre Kovona a proti juniorke účastníka českej najvyššej súťaže. Kysucký tím zvíťazil najtesnejšíím rozdielom 1:0. Mal viacero gólovych šancí, ale až na piaty pokus sa podarilo skórovať a rozhodnúť o výsledku Slavomírovi Kapusniakovi necelých 20 minút pred koncom.

RTJ Brodno – TJ Pokrok Stará Bystrica 2:4 (1:2)

Góly Pokroku: Melišík V., Krištofík J., Halvoník P., Štrba L.

Zostava Pokroku: Strenitzer – Hofer T., Poništ, Kocifaj, Miňo, Kulas A., Halvoník, Melišík, Hulák, Krištofík, Seko.

Striedali: Štrba, Faktor, Hofer J., Fujak R., Kulas M., Kolembus.

Miroslav Kadáš, tréner Pokroku: „Tentokrát sme odohrali prípravný zápas so súperom zo šiestej ligy. Do zápasu sme išli s cieľom preveriť našu ofenzívu hru. Častejšie sme mali na kopačkách loptu my, avšak, v koncovke sme sa trápili. Vytvorili sme si množstvo šancí, ktoré sme zahadzovali ako na bežiacom páse. Teší ma záujem hráčov na sebe pracovať a prakticky každý post máme zdvojený, čím sa vytvára zdravá konkurencia."

Dolný Kubín – Čierne 7:1 (4:1)



Čierne prehrávalo už od štvrtej minúty po premenenej penalte domácich. V ôsmej minúte si dalo vlastný gól a bolo 0:2. Do polčasu malo dve šance na skórovanie, ale zostali nevyužité. V druhom polčase využili Kysučania aspoň jedno zaváhanie Kubína a zaznamenali čestný úspech.

MFK Karviná U18 – FK Tatran Turzovka 2:4 (0:2)

Góly Tatrana: Steiniger, Ciesarík, Rokyčák, Hrčka

Zostava Tatrana: Stolárik – Rovňaník P., Hrčka, Král, Matejík – Hlava – Ciesarík, Polka, Rokyčák, Staník J. – Steiniger

Striedali: Čuraj, Valčuha, Šmahajčík M.