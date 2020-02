Čadčania budú voliť až z Taiwanu či Nového Zélandu

Najviac ľudí volí z Českej republiky.

25. feb 2020 o 9:08 Magdaléna Paluchová

ČADCA. V nadchádzajúcich parlamentných voľbách sa chystá voliť poštou zo zahraničia 169 Čadčanov, ktorí majú trvalé bydlisko v meste, no počas volieb sa budú nachádzať mimo Slovenska. Žiadosti o voľbu zo zahraničia mohli voliči posielať do 10. januára, v žiadosti museli okrem miesta trvalého pobytu na Slovensku uviesť i adresu do zahraničia, kam chcú volebné lístky zaslať.

Mestský úrad im bol následne povinný poslať návratnú obálku, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe hlasovania najneskôr 35 dní pred voľbami 29. februára.

Voľba zo zahraničia poštou prebieha podobne, ako pri hlasovacej urne. Volič si vyberá jeden hlasovací lístok so stranou, ktorej chce dať svoj hlas. Na hlasovacom lístku následne môže a nemusí zakrúžkovať štyroch kandidátov, ktorým chce dať svoj preferenčný hlas. Ak by volič zakrúžkoval viac ako štyri mená, na preferenčné hlasy sa nebude prihliadať a hlas sa pripočíta len strane.

Voliči zo zahraničia následne vložia hlasovací lístok do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zlepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej nápisom „Voľba poštou – Election by mail“, na ktorej musí byť uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako prijímateľa a adresa voliča.

Čadčan Tomáš volil z Nórska, kam odcestoval na čas za prácou. Voľbu poštou rád využil, no zdá sa mu neefektívna: ,,Na to, že je rok 2020, je voľba poštou trochu nemoderná, človek ešte musí aj platiť za doručenie. Pripadá mi to ako diskriminácia ľudí, ktorí sa počas volieb nenachádzajú doma.“

Mesto informovalo, že Čadčania požiadali o možnosť voliť z týchto krajín (uvádzame krajinu a počet žiadostí): Austrália (4), Belgicko (2), Cyprus (2), Česká republika (63), Dánsko (4), Estónsko (1), Fínsko (1), Holandsko (3), Írsko (5), Japonsko (1), Luxembursko (2), Nemecko (13), Nórsko (3), Nový Zéland (1), Portugalsko (1), Rakúsko (20), Španielsko (1), Švajčiarsko (11), Švédsko (1), Taiwan (1), Taliansko (2), USA (1), Veľká Británia (26).

Hlasovacie lístky zo zahraničia musia byť obci doručené najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, čiže najneskôr do piatku 28. februára.

Voľba hlasovacím preukazom

Ak sa volič v čase volieb nenachádza na adrese svojho trvalého bydliska, čiže nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.

Takúto možnosť využívajú spravidla ľudia, ktorí nežijú na adrese trvalého bydliska. Ak požiadajú o voličský preukaz, budú vyškrtnutí zo svojho okrsku a hlasovací preukaz im umožňuje voliť z ktoréhokoľvek okrsku na Slovensku.

Volič môže požiadať o vystavenie voličského preukazu poštou, alebo požiadať inú osobu, aby ho zaňho vyzdvihla.

Vybaviť voličský preukaz bolo možné do pondelka 10. februára. Mesto Čadca informovalo, že ku dňu 11. februára požiadalo o voličský preukaz 298 voličov, ktorí budú počas volieb mimo svojho volebného okrsku a odvolia v rámci SR.

Voličom však stále ostáva možnosť vybaviť si voličský preukaz osobne na mestskom úrade a to do posledného pracovného dňa pred konaním volieb, čiže do konca úradných hodín piatku 28. februára.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať meno, priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu na doručenie hlasovacieho preukazu.

Voľby budú prebiehať v sobotu 29. februára, kedy sa volebné miestnosti otvoria o 7:00 a zatvoria o 22:00. V meste Čadca sa volí v 17 volebných okrskoch.

ANKETA

Klára Klieštiková, Nová Bystrica, žije v Prahe:

Rozhodla som sa voliť aj na diaľku preto, že ma štve úroveň slovenskej politiky, síce ju nesledujem pravidelne, ale zaujíma ma, kto a ako bude rozhodovať o mojich daniach, pokiaľ sa na Slovensko vrátim. Chcem aspoň troškou prispieť k tomu, aby úroveň politiky bola iná, ako keď som z krajiny odchádzala a chcem mať dôvod vrátiť sa na Slovensko. Volím však zo zahraničia a myslela som, že voľbu vyriešia inak ako poštou, kedy musíme „za voľbu“ platiť poštovné.

Tomáš Michalík, Čadca, žije v Nórsku:

Volím najmä kvôli tomu, aby som sa v zahraničí nemusel hanbiť, že pochádzam zo Slovenska. Nemám rád, keď ľudia len nadávajú na všetko možné okolo, ale pritom, keď môžu prispieť k zmene, neurobia to a voliť nechodia. Myslím si, že stačí veľmi málo na to, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu. Zároveň stačí veľmi málo, aby sa veľa vecí zmenilo k horšiemu. Stačí aby šikovní a dobrí ľudia nerobili nič.

Michal Tichý pôsobí v Krásne nad Kysucou, pochádza z Varína: Som kňazom, a teda nežijem v mieste môjho trvalého bydliska. Služba kňaza veľakrát prináša počas dňa popri plánovaných aj neplánované aktivity. A tak sa môže stať, že by som sa do volebného okrsku v mieste môjho trvalého pobytu nedostal. Je pravda, že to vôbec nemám ďaleko – žijem v Krásne nad Kysucou a pochádzam z Varína, čo je vzdialenosť asi 30 km. Som ale pokojnejší, keď viem, že v prípade akýchkoľvek povinností mám možnosť prísť voliť, kdekoľvek na Slovensku práve budem. Nepopieram ani možnosť, že prídem s hlasovacím preukazom voliť do Varína do okrsku, kde by som za normálnych okolností ani preukaz nepotreboval.

Vďaka možnosti voliť s hlasovacím preukazom kdekoľvek na Slovensku som sa rozhodol pri jedných voľbách prekvapiť môjho nič netušiaceho brata a švagrinú, ktorí boli vtedy členmi okrskovej volebnej komisie v Lysici.

Zároveň aj účasť vo voľbách v mieste môjho kňazského pôsobiska má svoj význam. Dávam tým mojim farníkom najavo, že aj ako kňazovi mi záleží na dobrom vedení našej krajiny a voliť je teda nielen moja občianska, ale aj kresťanská povinnosť.

O hlasovací preukaz som požiadal osobne moju mamu, keďže vo Varíne má vydávanie hlasovacích preukazov na starosti práve ona (úsmev).