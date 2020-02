Stolný tenis: Krásno naďalej bez prehry, Čadca vyhrala derby s Radoľou

Najvyššie slovenské súťaže pokračovali aj v minulom týždni.

26. feb 2020 o 8:42 Marián Masaryk

Aj v uplynulom týždni pokračovali slovenské stolnotenisové súťaže ďalšími zápasmi, v ktorých sa predstavili aj kysucké družstvá.

Krásno nad Kysucou B naďalej kraľuje deviatej lige. Ani v 18. kole nespoznalo premožiteľa. Vo štvrtej lige západ zviedli súboj o druhé miesto v tabuľke Čadca C a Radoľa B. Čadčiansky tím zvíťazil a udržal si náskok na čele ligy pred svojím posledným súperom a tretím Kysuckým Novým Mestom. Kysucký Lieskovec C zostal na vedúcej pozícii v ôsmej lige.

V predohrávke tretej ligy mužov sa Radoľa stretla hneď s dvomi kysuckými súpermi. Najskôr prehrala s Kysuckým Lieskovcom a potom remizovala so Zákopčím. V piatej lige sa zase céčko Radole stretlo s Krásnom nad Kysucou a súboj sa skončil remízou. V siedmej lige Radoľa D tesne podľahla béčku Kysuckého Nového Mesta.

3. liga

17. kolo predohr.: Trnové – Zákopčie 9:5, Tremboš 3,5, Valárik 1,5, Radoľa – Kysucký Lieskovec 6:8, Javorík 2, Jantulík a Škulec po 1,5, Ovečka – Piesecký a Pavlík po 3,5, Vnuk.

18. kolo predohr.: Radoľa – Zákopčie 7:7, Jantulík a Škulec po 2,5, Ovečka, Javorík – Valárik a Tremboš po 3,5, Trnové – Kysucký Lieskovec 7:7, Pavlík 3,5, Piesecký 2,5, Vnuk.

4. liga Západ

18. kolo: Bytča B – Stará Bystrica 8:10, V. Križka 4,5, Kuric 3,5, Števík 2, Čadca C – Radoľa B 12:6, Kubjatko 4,5, Goldir a Straka po 3,5, Kapusta 0,5 – Javorík a P. Ovečka po 2, S. Ovečka, Jantulík, MSTK Martin B – Kysucké Nové Mesto 6:12, Fojtík a Pečalka po 3,5, Zajac a Zachar po 2,5, Medokýš Martin C – Stránske C 4:14, Turčianske Teplice B – Medokýš Martin B 15:3, Žilina C – Sučany. 9:9

1. Čadca C 18 16 1 1 238:86 51

2. Radoľa B 18 13 2 3 188:136 46

3. KNM 18 13 1 4 203:121 45

4. Sučany 18 11 3 4 205:119 43

5. S. Bystrica 18 8 4 6 172:152 38

6. Stránske C 18 8 2 8 165:159 36

7. MSTK B 18 8 2 8 164:160 36

8. Žilina C 18 6 4 8 166:158 34

9. Bytča B 18 7 1 10 169:155 33

10. T. Teplice B 18 4 0 14 118:206 26

11. Medokýš B 18 3 2 13 120:204 26

12. Medokýš C 18 0 0 18 36:288 18

5. liga

18. kolo: Žilina Energodata D – Kysucký Lieskovec B 5:13, Obernauer, Vnuk, Ondrušek a P. Franek po 2,5, M. Franek 2, Labant, Stránske D – Čadca D 9:9, Fritz 3, Ďuraj, Kubjatko a Cisárik po 2, Krásno – Radoľa C 9:9, Šamaj 4, Kandera a Hažík po 2, Kinier – Mindek 3,5, Andel a Varoš po 2,5, Majcher 0,5, Lietavská Lúčka – Rajec 13:5, Višňové – Divina-Lúky 10:8, Teplička nad Váhom – Rosina 14:4.

1. Višňové 18 15 0 3 0 214:110 48

2. K. Lieskovec B 18 12 2 4 0 191:133 44

3. Divina-Lúky 18 13 0 5 0 204:120 44

4. Teplička 18 10 1 7 0 167:157 39

5. L. Lúčka 18 9 2 7 0 164:160 38

6. Radoľa C 18 8 1 9 0 162:162 35

7. Rajec 18 6 4 8 0 167:157 34

8. Čadca D 18 6 2 10 0 128:196 32

9. Rosina 18 5 2 11 0 144:180 30

10. Krásno 18 5 3 9 1 136:188 30

11. Žilina D 18 4 4 10 0 132:192 30

12. Stránske D 18 3 3 12 0 135:189 27

6. liga

18. kolo: Žilina Energodata E – Stará Bystrica B 6:12, Kultán, Križka a Sobol po 3,5, Masnica 1,5, Nededza – Zákopčie B 13:5, Valárik 3,5, Hlasica 1,5, Rosina B – Štiavnik 4:14, Žilina Tepláreň – Trnové B 7:11, Kotešová – Strečno 11:7, Maršová-Rašov – Žilina Energodata F 15:3.

1. Maršová 18 18 0 0 244:80 54

2. Kotešová 18 15 1 2 216:108 49

3. Štiavník 18 15 0 3 227:97 48

4. Strečno 18 10 3 5 181:143 41

5. Nededza 18 10 2 6 175:149 40

6. Trnové B 18 9 3 6 163:161 39

7. Zákopčie B 18 6 2 10 163:161 32

8. Rosina B 18 7 0 11 158:166 32

9. S. Bystrica B 18 6 2 10 146:178 32

10. Tepláreň 18 4 1 13 133:191 27

11. Žilina F 18 1 0 17 88:236 20

12. Žilina E 18 0 0 18 50:274 18

7. liga

18. kolo: Kysucké Nové Mesto B – Radoľa D 10:8, Imrišík 3,5, Kubík a Grúň po 2,5, Slivoň 1,5 – Majcher 4, Šustek 2, Rapán, Belák, Rajec B – Čierne 10:8, Strenk 3,5, Cyprich a Miko po 2, Kantorík 0,5, Terchová – Čadca E 11:7, Fritz 4, Turiak 2, Škola, Višňové B – Lietavská Lúčka B 17:1, Kotešová B – Strečno B 8:10, Jasenové – Nededza B 10:8.

1. Višňové B 18 18 0 0 234:90 54

2. KNM B 18 15 0 3 193:131 48

3. Radoľa D 18 9 3 6 189:135 39

4. Kotešová B 18 9 2 7 197:127 38

5. Čierne 18 6 6 6 161:163 36

6. Rajec B 18 7 2 9 150:174 34

7. L. Lúčka B 18 7 1 10 150:174 33

8. Čadca E 18 7 1 10 140:184 33

9. Strečno B 18 6 2 10 133:191 32

10. Jasenové 18 6 2 10 143:181 32

11. Terchová 18 4 2 12 137:187 28

12. Nededza B 18 3 1 14 117:207 25

8. liga

18. kolo: Kysucký Lieskovec C – Divina-Lalínok 12:6, Ondreáš 3,5, Franek a Labant po 2,5, Pijak 2, Čanecký 1,5, Korňa – Kotešová IRIS 5:13, J. Mlkvik 2, F. Mlkvik, P. Skorčík, M. Skorčík, Ovčiarsko – Kysucké Nové Mesto C 11:7, Imrišík 4,5, D. Grúň, J. Grúň, Troják 0,5, Divina-Lúky B – Mojš 16:2, Varín – Rosina C 14:4, Kľače – Kotešová C 10:8,

1. K. Lieskovec C 18 15 1 2 217:107 49

2. Divina B 18 15 0 3 214:110 48

3. Kotešová C 18 13 1 4 194:130 45

4. Ovčiarsko 18 10 2 6 178:146 40

5. Mojš 18 7 3 8 153:171 35

6. Korňa 18 7 2 9 152:172 34

7. Rosina C 18 6 4 8 160:164 34

8. Varín 18 6 2 10 140:184 32

9. Kotešová 18 6 1 11 157:167 31

10. Kľače 18 6 0 12 121:203 30

11. KNM C 18 5 2 11 127:197 30

12. Divinka 18 2 2 14 131:193 24

9. liga

18. kolo: Čadca F – Terchová B 13:5, Polák a Olešňan po 4,5, Cisárik 4, Lietava – Krásno B 4:14, Paučo 4,5, Murčo 4, Horniačik 3,5, Stehlová 2, Jasenové B – Ovčiarsko B 10:8, Kotešová IRIS B – Divina-Lúky C 2:16, Divinka-Lalínok B – Horný Hričov 6:12, Štiavnik B – Višňové C 14:4.