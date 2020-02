Kysucké florbalistky prvýkrát ovládli základnú časť extraligy. Kto ich vyzve v play-off?

Hráčky z klubu FBK Kysucké Nové Mesto dosiahli historický úspech!

26. feb 2020 o 8:51 Marián Masaryk

Florbalistky z Kysuckého Nového Mesta odohrali minulú sobotu posledný zápas základnej časti ako líderky Hyundai extraligy žien.

V Partizánskom jednoznačne zvíťazili a po prvýkrát v histórii sa stali víťazkami dlhodobej fázy sezóny. V prvom kole play-off narazia o dva týždne na Bratislavu. Úvodné dva štvrťfinálové duely odohrajú 7. a 8. marca na domácej pôde.

Devils Čadca zase ukončili dlhodobú fázu ročníka prvej ligy mužov dvoma víkendovými duelmi na juhozápade Slovenska, v ktorých bojovali o postup do play-off. V Bratislave vybojovali tesný triumf aj vďaka hetriku Hajduka, v Trnave remizovali.

Stačilo im to, aby skončili na poslednom postupovom mieste. V play-off sa stretnú s Detvou, pričom prvé zápasy odohrajú už tento týždeň u súpera.

Extraliga žien

FBK Harvard Partizánske – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 4:9 (0:5, 3:3, 1:1)

Góly: Drábeková 3, Styková – L. Chupéková 2, Faktorová 2, Brodňanová, Svrčková, Škvrndová, Gešová, Pudišová

Zostava KNM: A. Michalisková – L. Chupéková, K. Chupeková, Faktorová, Brodňanová, Svrčková, Škvrndová, Gešová, Pudišová, Bajanková, Komzalová, Mlíchová, Hrubá, Honíšková, Mičudová, Hlávková

Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Dnešný zápas bol celkom otvorený a hralo sa hore-dole. Ďakujem súperovi, že to aj za stavu 5:0 nevzdal a na začiatku druhej tretiny sa vrátil troma gólmi do zápasu. My sme dnes dali priestor všetkým hráčkam aj z prvej ligy, s výsledkom sme spokojní a tešíme sa na play-off. Ďakujeme súperovi za super zápas.“ (szfb.sk)

Alica Brodňanová (najlepšia hráčka Kysuckého Nového Mesta): „Prvú tretinu sme hrali to, čo od nás tréneri chceli, strieľali sme na bránku a dobre bránili. V druhej tretine nás rozhodili tri rýchle góly súpera. V poslednej tretine sme si dokázali vytvoriť viacero pekných šancí, ale bohužiaľ sa nám ich nepodarilo premeniť. Ja osobne som si zápas veľmi užila, nakoľko to bol môj prvý po dlhodobom zranení a ďakujem súperovi za dobrý zápas.“ (szfb.sk)

1. Kysucké Nové Mesto 18 14 1 1 2 144:82 45

2. ŠK 98 Pruské 18 13 0 1 4 155:77 40

3. Predator Sabinov 18 12 1 1 4 144:74 39

4. ZŠ Nemšová 18 12 1 0 5 171:88 38

5. Fbk Tvrdošín 18 10 2 0 6 141:108 34

6. Spišská Nová Ves 18 8 1 1 8 109:98 27

7. UK Hurikán Bratislava 18 5 1 0 12 71:117 17

8. SPU DFA Nitra 18 5 0 2 11 78:118 17

9. Harvard Partizánske 18 3 0 1 14 76:155 10

10. Michalovce 18 1 0 0 17 56:228 3

Program 1. kola play-off: 7. a 8. marca: MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, 14. a 15. marca: VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, 18. marca: MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

1. liga mužov

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Devils Čadca 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)

Góly: Doganov 2, Oreský, Ťapák – Hajduk 3, Švancár, Ondrušek

Zostava Čadce: Sak – Hajduk, Švancár, Ondrušek, Dobrovolný, Michalina, Kubička, Noga, Hordynsky, Šichman, Benko, Imrišík, Petrovič, Drab, Jedinák, Šupola

FBC 11 Trnava – Devils Čadca 7:7 (4:2, 3:3, 0:2)

Góly: Sztruhár 2, Vanta, Morvay, Škrabal, Adam, Apolen – Šichman 2, Hordynsky, Dobrovolný, Šupola, Hajduk, Drab

Zostava Čadce: Kováč – Hajduk, Švancár, Ondrušek, Dobrovolný, Michalina, Kubička, Noga, Hordynsky, Šichman, Benko, Imrišík, Petrovič, Drab, Jedinák, Šupola

1. FBC 11 Trnava 22 15 6 1 137:91 51

2. Žltý Sneh Košice 22 14 4 4 198:135 46

3. Detva Joxers 22 13 3 6 162:119 42

4. ACADEMY Prešov 22 12 3 7 136:135 39

5. Harvard Partizánske 22 9 5 8 145:132 32

6. Dubnica nad Váhom 22 8 7 7 110:128 31

7. Hurikán Bratislava 22 9 1 12 134:139 28

8. Devils Čadca 22 8 4 10 112:122 28

9. Žochár Topoľčany 22 7 4 11 127:127 25

10. FBK RAptORs 22 7 2 13 121:148 23

11. Predator Sabinov 22 7 2 13 125:167 23

12. ŠK Juventa 22 2 1 19 113:177 7

Program 1. kola play-off: 29.2. a 1.3.: DTF team Detva Joxers – Devils Čadca, 7. a 8.3.: Devils Čadca – DTF team Detva Joxers, 11.3.: DTF team Detva Joxers – Devils Čadca