Vzpierači Krásna začali sezónu v extralige. Najmladší člen tímu vytvoril nové rekordy

Vladimír Macura bol najmladším účastníkom mužskej najvyššej súťaže.

26. feb 2020 o 9:53 Miroslav Škrobian

Krásno nad Kysucou pricestovalo do Košíc na prvé kolo extraligy mužov s najmladším kádrom v zložení Peter Poláček, Marian Poláček, Vladimír Macura, Adam Jesenský, Matej Adámek a Samuel Paulus.

Pre niektorých pretekárov to bola prvá súťaž v extralige mužov. Rozdelila sa do dvoch skupín. V prvej sa predstavili Adámek, ktorý zvládol v trhu 102 kg a v nadhode 125 kg. Vybojoval 240 Sinclairových bodov (sin.b.). Pri treťom pokuse na 125 kg mu to spadlo pri výraze.

Marian Poláček v trhu ostal na základnom pokuse 100 kg. Dvakrát, pri 105 a 106 kg, mu to spadlo v sedačke. V nadhode nad hlavu dostal dva pokusy za 122 a 130 kg, kým 136 kg mu spadlo vo výraze. Spravil 281 sin.b.

Prvú trojicu uzavrel Jesenský, ktorý v trhu nad hlavu dostal 100 a 105 kg. V nadhode sa mu podarilo vzoprieť 120, 125 a 128 kg. Pre klub vybojoval ako prvý vyše 300 sin.b.

V druhej skupine sa predstavil 15-ročný Macura, najmladší pretekár celej súťaže. Nič nenechal na náhodu a zdvihol nad hlavu všetko, čo si naložil – trh technický 115, 120 a 125 kg, nadhod 140, 145 a 150 kg. Vytvoril si nové národne rekordy a prekonal hranicu 304 sin.b.

Paulus v trhu začínal na váhe 131, 136 a 140 kg. V nadhode dal len základ 140 kg. Pre klub vybojoval druhý najlepší výkon 309 sin.b.

Peter Poláček nad hlavu dostal všetko, čo sa dalo naložiť – trh 132, 137 a 139 kg, nadhod 168, 174 a 176 kg. Zároveň si vybojoval miestenku na ME do Moskvy. Pre klub nazbieral 367 sin.b.

Po prvom kole Krásno skončilo na piatom mieste so ziskom 1562,8558 sin.b.

„Som veľmi spokojný s chlapcami a výkonmi ktoré predviedli ale je ešte veľa práce vyvarovať sa zbytočne chybám ktoré nás stoja vzácne body pre klub,“ zhodnotil súťaž tréner Krásna Miroslav Škrobian.