Riaditeľ pekární: Veľké reťazce lákajú na lacné a predmrazené pečivo

Kysucké pekárne zásobujú pečivom všetky rodiny na Kysuciach. Denne upečú desaťtisíce produktov.

27. feb 2020 o 10:41 Radoslav Blažek

Dnešná doba prináša so sebou množstvo paradoxov v potravinárskom priemysle. Hoci by Slovensko mohlo byť potravinovo sebestačné, väčšinu produktov dovážame zo zahraničia. Pulty obchodov sú preplnené dovezenými produktami, pre zákazníkov už dávno nie je rozhodujúca kvalita.

Napriek tomu sa stále nájdu fabriky, ktoré sa vedia presadiť v neľahkom podnikateľskom prostredí. Svetlou výnimkou je aj pekáreň na Kysuciach, ktorá do domácností dodáva chlieb a pečivo od roku 1974.

Pečú tradičnou receptúrou

Sviatky-piatky, víkendy, práca v nočných zmenách. Spolu 220 zamestnancov Kysuckých pekární, a. s. pracuje na výrobe produktov pod značkou Vilija pre rodiny z Kysúc i širokého okolia nepretržite 365 dní v roku.

Vo fabrike v súčasnosti vyrábajú okolo 40 druhov chleba, zhruba 90 druhov pečiva a 150 až 160 druhov zákuskov, toriet a trvanlivých cukrárskych výrobkov.

„Hoci je práca v pekárni náročná, napĺňa ma. Podstata je v tom, že stále pečieme tradičnou receptúrou. Keď človek vidí finálny produkt, napríklad chlieb alebo nejaký závin, má skvelý pocit,“ prezrádza na úvod Milada Vojtušová, ktorá robí v pekárni už 14 rokov.

Podľa jej slov kvalita výrobkov zodpovedá aj výbornej chuti. „Je to tak. Dnes už pomaly všade kúpite mrazené a následne dopečené pečivo. No akú už môže mať chuť, keď je niekde zmrazené aj tri mesiace? My začíname piecť na poobednej zmene. Najskôr idú grahamové, ľanové, špaldové a tmavé rožky, potom aj tie klasické 40-gramové. Pečieme ich do rána a takéto čerstvé smerujú do predajní k zákazníkom. Tú chuť a kvalitu potom nie je možné porovnať,“ vysvetľuje Vojtušová.