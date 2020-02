Futbalisti Starej Bystrice majú na jar o čo hrať. Musíme ťahať za jeden koniec povrazu, hovorí tréner

TJ Pokrok Stará Bystrica bude súťažiť aj v Prezidentskom pohári.

27. feb 2020 o 11:10 Marián Masaryk

Futbalový klub TJ Pokrok Stará Bystrica sa v jesennej časti jeho prvej sezóny v piatej lige mužov umiestnil približne v strede tabuľky.

Podľa trénera Miroslava Kadáša to však mohlo byť lepšie. V rozhovore pre MY Kysucké noviny tiež zhodnotil začiatok zimnej prípravy a ambície tímu do jari.

Ako hodnotíte prvú polovicu sezóny po postupe do piatej ligy? Boli očakávania vyššie než ôsme miesto?

Treba povedať, že postup do piatej ligy bol veľmi náročný, či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Vstupovali sme do nej s tým, že v tomto prvom roku mužstvo skonsolidujeme a pôjdeme od zápasu k zápasu. Jednak sme nepoznali silu súperov a navyše sme popritom mali povinnosti v Slovnaft Cupe a v Prezidentskom pohári. Tam sme sa prebojovali do štvrťfinále a budeme bojovať aj v jarnej časti, presnejšie 8. apríla proti PFK Piešťany na domácej pôde. Z tohto pohľadu by sa dalo povedať, že ôsme miesto a 17 bodov sú dobré. Ja osobne som však nespokojný a keď sa spätne pozriem na jednotlivé zápasy, mohli sme mať minimálne o päť bodov viac. Nevydarili sa nám najmä zápasy s Kotešovou, Varínom a Belou, kde sme mohli a mali získať viac bodov.

Ktoré boli silné a slabé stránky tímu na jeseň? Na čom treba cez zimu zapracovať?

Pracovať budeme vo všetkých smeroch – kondícia, sila, dynamika, herné situácie v obrannej a útočnej fáze. Avšak, z môjho pohľadu nás topánka najviac tlačí v premieňaní šancí. Mužstvo si šance vypracuje, ale na gól sa musí poriadne nadrieť. Mojou prioritou je však vytvoriť dobrú partiu, ktorá je základom dobrých výsledkov. Chalani si musia uvedomiť, že keď sa jednému nedarí, musí zaňho potiahnuť druhý. Len vtedy budeme úspešní, keď všetci hráči na ihrisku a aj na lavičke budú ťahať za jeden koniec povrazu.

Nastali v kádri alebo celkovo v klube nejaké zmeny? Plánujete získať hráčov či posilniť niektoré posty?