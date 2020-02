Kedy a prečo je skialpinizmus nebezpečný?

Porozprávali sme sa s ratrakármi z lyžiarskeho strediska Snowparadise Veľká Rača o ich názore na skialpinistov. V stredisku je lyžovačka stále v plnom prúde a aj počet skialpinistov z roka na rok pribúda.

27. feb 2020 o 15:00

Ratrakári v Snowparadise, ktorí upravujú zjazdovky večer a v noci, sú častokrát znepokojení zo správania skialpinistov. Je to najmä z dôvodu, že nerešpektujú jedno z pravidiel, ktoré v stredisku musia dodržiavať:

„Vstup na skialpinistické trasy a všetky zjazdovky je pre všetkých zakázaný od 16:30 – 08:30 !!! “

Niektorí si možno neuvedomujú, že vždy večer v stredisku upravujú zjazdovky a ratrakári skialpinistov vôbec nemusia vidieť. Nepomôže ani osvetlenie či čelovka. To, že skialpinista vidí ratrak a myslí si, že sa mu v prípade potreby uhne je veľký omyl. Ratrak je obrovský 8,5-tonový stroj a pri strete s ním hrozí usmrtenie.

Ratrakári majú byť na zjazdovkách sami. Nemusia rátať s tým, že sa na zjazdovkách, ktoré sú súkromným majetkom, pohybujú iné osoby.

Pri úprave zjazdoviek používajú navijaky a oceľové laná. Postup je taký, že sa ratrak uchytí o oceľové lano na špeciálnu pätku, ktorá je ukotvená v zemi. Pomocou navijaka sa ratrak ťahá na lane. Je to v prípadoch, kedy sú tony snehu zhrnuté pod prudšími zjazdovkami a tzv. „padákmi“, sneh je ťažký a je potrebné ho presunúť na iné časti zjazdovky. Bez navijaka by bola úprava niektorých častí zjazdoviek nemožná, pretože by sa ratrak zahrabával až do hliny.

Ratrak a tým pádom aj lano sú stále v pohybe. Oceľové lano sa hýbe zo strany na stranu niekedy v rozmedzí aj desiatich metrov. Pohyb lana je nepredvídateľný, takže ak aj vidíte lano na jednom mieste, o pár sekúnd môže rýchlym švihom zmeniť smer a napr. odseknúť ľudskú končatinu bez menších problémov.

Predstavte si akú silu má lano, keď dokáže potiahnuť 8,5-tonový stroj a aké napätie tak vzniká medzi strojom a kotviacim bodom. Ak by sa v danom momente nachádzal niekto na zjazdovke, môže to mať devastačné až fatálne následky.

Pri úprave zjazdoviek navijakovými strojmi s rozvinutým lanom používajú výstražné svetlá pri kotviacich bodoch, na ratrakoch a tiež informačné tabule, že prebieha úprava zjazdoviek.

Ďalším dôvodom, prečo je zakázané vstupovať na zjazdovky od 16:30 – 08:30 je to, že sa v Snowparadise Veľká Rača snažia vždy zjazdovky kvalitne upraviť. Do rána majú zjazdovky primrznúť, aby si lyžiari vychutnali výbornú lyžovačku. Keď skialpinisti vyšlapú po výstupových trasách, nejakým spôsobom musia predsa zlyžovať dole. Najčastejšie je to však po celej šírke zjazdoviek. Veď po čerstvo upravených zjazdovkách to musí byť zážitok. Je to ale neohľaduplné k ostatným, keďže na tratiach zostávajú ryhy od lyží, ktoré do rána primrznú.

V tomto lyžiarskom stredisku sú skialpinisti vítaní, ale musia dodržiavať pravidlá. Prosíme všetkých o ohľaduplnosť, dodržiavanie bezpečnosti a pravidiel, ktoré nájdete TU.