Jozef Privarčák: Mladí dnes nemajú záujem o šport, problém začína už na školách

Tréner ŠK Čierne upozornil aj na nedostatok mladých futbalistov.

28. feb 2020 o 8:11 Marián Masaryk

Futbalový klub ŠK Čierne vstúpi do druhej polovice piatej ligy sever ako jesenný majster s tesným náskokom pred ďalšími kysuckými súpermi.

Po jednom z tréningov pred druhým prípravným zápasom sme sa porozprávali s trénerom Jozefom Privarčákom. Na výsledky a ambície mužstva do jarnej časti sezóny sme sa spýtali aj dvoch skúsených hráčov.

Čierne vyhralo jesennú časť piatej ligy vďaka výhre v derby v poslednom kole a zaváhaniu Vysokej. Čakali ste takú úspešnú prvú polovicu ročníka?

Sme radi, že sme skončili po jeseni prví, ale to bol len prvý polčas. Do konca ročníka odohráme ešte veľa zápasov a je viacero mužstiev, ktoré môžu postúpiť do štvrtej ligy. Určite ma umiestnenie teší, najmä keď sme vyhrali derby so Skalitým. Na štadióne bola slušná návšteva, diváci si to užili. Fanúšikovia zo Skalitého asi boli trošku sklamaní, ale myslím si, že sme boli lepším mužstvom. Zaslúžene sme vtedy vyhrali. To víťazstvo nás tešilo najmä preto, lebo nás posunulo na prvé miesto. Máme dosť skúsené mužstvo a dlhé roky hráme spolu, takže tie vyššie pozície v tabuľke sa od nás očakávali. Nemyslel som si však, že budeme prví. Čakal som, že skončíme medzi najlepšími tromi tímami.

Máte v tíme druhého najlepšieho strelca súťaže, ktorý sa postaral o takmer polovicu vašich gólov. Ktorí ďalší hráči najviac prispeli k prvému miestu? Bol niekto, kto výkonmi prekvapil alebo sklamal?

Peťo Puček dáva góly, ale nie je to len o ňom. Kus dobrej roboty odvádza aj Roman Baláž. Útočníci strieľajú góly a dobre sa dopĺňajú, ale pochvalu si zaslúži celé mužstvo. Ja stále hovorím, že futbal hrajú jedenásti hráči a my máme aj dosť vyrovnanú lavičku. Určite som však rád, že to Peťovi tak išlo a dával góly doma i vonku. Nemôžem povedať, že by ma niekto svojou hrou prekvapil, celý tím šliapal a podával kolektívne výkony. Som len rád, že každý hráč prispel k výsledkom najviac ako mohol. Napokon to vyústilo do prvého miesta. Sklamaný som asi z ničoho nebol, len ma zaskočili prehry vonku v zápasoch, v ktorých sme boli lepší a mohli sme uspieť. Dokonca sme prehrali v Strečne, aj keď sme boli jasne lepší. Chalani však zabojovali napríklad na Vysokej, tam som naše víťazstvo nečakal.

Nastali v klube cez zimu nejaké zmeny alebo sú v pláne? Treba káder doplniť či posilniť na niektorom poste?

V klube nenastali žiadne zmeny. Myslím si, že máme dosť kvalitné mužstvo. Nehľadali sme žiadne posily, lebo je to aj finančne náročné. V prvých kolách nám pomohol Peter Staňo, ktorý potom odišiel za prácou do Ameriky, ale vrátil sa späť. Šepká sa o tom, že má ísť do Krásna, ale ja verím, že zostane v Čiernom, bude ťahúňom mužstva a pomôže mu zostať na špici tabuľky. Nechystáme sa dopĺňať káder, budeme čerpať z toho, čo máme. Chceli by sme priviesť niekoho z dorastu, lebo sú tam šikovní futbalisti. Záleží to len na nich. Chceme ich pritiahnuť do mužstva, ale je tam nejaký zádrhel. Boja sa prísť k nám na tréning. Rozprával som sa s viacerými trénermi a takmer všade, napríklad aj v Čadci, majú problém s mládežníkmi. Je to problém futbalu ako takého, že mladí oň nemajú záujem.

Kde je podľa vás hlavný problém?