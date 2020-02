Závršania volia v kaplnke: miestnosť bola izbou učiteľa i počítačovou miestnosťou

Kaplnka vznikla zo školy, v ktorej učil i spisovateľ Peter Jilemnický.

29. feb 2020 o 18:33 Magdaléna Paluchová

SVRČINOVEC - ZÁVRŠIE. Bývala školou, kde učil Peter Jilemnický. Po tom, ako v nej prestala byť v roku 1990 pamätná izba tohto spisovateľa a národného umelca, stala sa doslova komunitným centrom Závršanov.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ktorá v decembri oslávi dvadsať rokov od svojej vysviacky, slúži okrem priestoru pre sväté omše, pre stretávanie sa Závršanov, zároveň ako volebná miestnosť. Do okrsku č. 3 patrí okolo tristo ľudí z častí Svrčinovca U Liščáka, Škradné, Potok a Bordža, no ľudia tu chodia na volebný preukaz odvoliť aj z iných častí regiónu. Miesto je totiž malebné, uprostred hôr, doslova s božskou atmosférou. O tú sa stará komunita miestnych obyvateľov na čele so Štefanom Strýčkom.

,,Odvolilo už vyše tretiny ľudí, ktorí k nám patria. Chodia najmä starší, ktorí to považujú za svoju povinnosť a istú tradíciu, ale chodia aj mladí, i prvovoliči, ľudia sa zmobilizovali," hovorí okolo tretej hodiny zapisovateľka a dodáva, že v kopcoch na Závrší je niekedy lepšia účasť ako dole v dedine vo Svrčinovci. Okrsky 1 a 2 sú v priestoroch obecného úradu a základnej školy.

Volebná miestnosť sa inak využíva aj ako pastoračné centrum, či na komunitné posedenia. Prebiehala tu udalosť ku dňu matiek i otcov. Pán Stýček hovorí, že kedysi tu zriadili aj počítačovú miestnosť, počítače pozháňali kade-tade, no keď začal mať počítač každý doma a tiež aj internet v mobile, na udržiavanie takejto miestnosti prestal byť dôvod.