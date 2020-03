Ohlasy kandidátov z Kysúc: Pavlík a Fabšík neskrývajú sklamanie

Jozef Pavlík a Matej Fabšík neskrývali sklamanie.

1. mar 2020 o 19:27 Radoslav Blažek

Parlamentné voľby 2020 sú už minulosťou. Zástupcov z regiónu Kysúc, ktorí kandidovali do Národnej rady SR, resp. zastávajú dôležité regionálne posty vo svojich stranách, sme sa opýtali na, ako hodnotia voľby a či budú vedieť tlačiť na svojich kolegov, aby pomáhali Kysuciam.

Odpovedali Jozef Cech, okresný predseda Smer-SD, Ján Podmanický, krajský predseda Smer-SD a jediný poslanec z Kysúc v parlamente, Jozef Pajer, okresný predseda SaS , Matej Fabšík, člen PS a kandidát koalície PS-Spolu, Jozef Pavlík, okresný predseda Spolu a kandidát koalície PS-Spolu, Marián Kubala, člen strany ZA ĽUDÍ a kandidát strany ZA ĽUDÍ, Jaroslav Kašuba, krajský koordinátor DOBREJ VOĽBY a kandidát na poslanca za DOBRÚ VOĽBU, Jozef Mozol, krajský predseda SME Rodina.

Ohlasy Kysučanov

Jaroslav Kašuba, krajský koordinátor strany Dobrá voľba pre Žilinský kraj: „Dostali sme 3-percentnú podporu. Síce sme sa nedostali do parlamentu, no aspoň dostaneme príspevok na ďalšie fungovanie a rozvoj strany. Nekončíme, ďakujeme za podporu a uvidíme, čo bude ďalej. Či strany, ktoré si ľudia zvolili, budú tak pracovať pre ľudí, ako sľúbili. Hlavne nech je stabilná vláda, aby to vydržalo a aby sa pracovalo pre ľudí. Ja ostávam v Dobrej voľbe. A či som spokojný so svojím výsledkom? Nie, keď sa človek uspokojí, stagnuje, takže nemôžem byť spokojný. Ale v rámci Žilinského kraja sme ako strana neprepadli, čo je menšie pozitívum. Ideme ďalej, treba pracovať s ľuďmi, ponúkať riešenia a o štyri roky, ale aj možno skôr bude ďalšia šanca, aby to vyšlo.“

Ján Podmanický, krajský predseda Smer-SD: „Chcem úprimne poďakovať za podporu, ktorú sme dostali na Kysuciach. Výsledok volieb zodpovedá aj našim objektívnym chybám, ktoré sme spravili, ale aj mnohým neobjektívnym a nevyberavým útokom, ktorým sme čelili počas celého vládnutia. Podarilo sa nám spustiť viacero dobrých sociálnych opatrení, ktoré zrejme ani nová vláda nezruší. Konzervatívna prevaha v novom parlamente ma napĺňa optimizmom, že ani v ďalšom období sa na Slovensku nebudú zavádzať liberálne experimenty. Víťazovi volieb gratulujem a prajem úspešné vládnutie.