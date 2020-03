Stolný tenis: Čadca dvakrát proti Krásnu a raz proti Kysuckému Novému Mestu

Aj v minulom týždni sa odohralo viacero kysuckých súbojov.

2. mar 2020 o 19:22 Marián Masaryk

V minulom týždni pokračovali slovenské stolnotenisové súťaže ďalšími zápasmi, v ktorých sa predstavili aj kysucké družstvá.

Vo štvrtej lige mužov sa odohralo kysucké derby medzi vedúcou Čadcou C a Kysuckým Novým Mestom. Domáci tesne prehrali a klesli na štvrté miesto v tabuľky. Čadca zostala prvá s náskokom pred druhou Radoľou B.

Čadčianske déčko v piatej lige remizovalo s Krásnom nad Kysucou. Krásno nad Kysucou B je stále neohrozene na čele deviatej ligy. V 19. kole jasne zdolalo aj Čadcu F.

4. liga Západ

19. kolo: Kysucké Nové Mesto – Čadca C 8:10, Zachar a Zajac po 2,5, Pečalka a Fojtík po 1,5 – Jakubec 4, Straka 3, Kubjatko 2, Kapusta, Radoľa B – Turčianske Teplice B 14:4, P. Ovečka 4,5, S. Ovečka a Javorík po 3,5, Jantulík 1,5, Mindek, Stará Bystrica – Stránske C 9:9, R. Kuric a Števík po 3,5, Križka 2.

1. Čadca C 19 17 1 1 248:94 54

2. Radoľa B 19 14 2 3 202:140 49

3. Sučany 19 12 3 4 217:125 46

4. KNM 19 13 1 5 211:131 46

5. S. Bystrica 19 8 5 6 181:161 40

6. Stránske C 19 8 3 8 174:168 38

7. MSTK B 19 8 2 9 170:172 37

8. Žilina C 19 7 4 8 184:158 37

9. Bytča B 19 8 1 10 180:162 36

10. T. Teplice B 19 4 0 15 122:220 27

11. Medokýš B 19 3 2 14 127:215 27

12. Medokýš C 19 0 0 19 36:306 19

5. liga

19. kolo: Čadca D – Krásno 9:9, Kubjatko a Fritz po 3, Cisárik 2, Ďuraj – Šamaj 4,5, Hažík 2,5, Kinier 1,5, Horniačik 0,5, Kysucký Lieskovec B – Stránske D 11:7, Vnuk a P. Franek po 3,5, Ondrušek 2, M. Franek 1,5, Obernauer 0,5, Radoľa C – Teplička nad Váhom 10:8, Mindek a Jantulík po 3,5, Varoš 2,5, Majcher 0,5.

1. Višňové 19 16 0 3 0 228:114 51

2. K. Lieskovec B 19 13 2 4 0 202:140 47

3. Divina-Lúky 19 13 1 5 0 213:129 46

4. Teplička 19 10 1 8 0 175:167 40

5. L. Lúčka 19 9 2 8 0 166:176 39

6. Radoľa C 19 9 1 9 0 172:170 38

7. Rajec 19 6 5 8 0 176:166 36

8. Čadca D 19 6 3 10 0 137:205 34

9. Žilina D 19 5 4 10 0 148:194 33

10. Krásno 19 5 4 9 1 145:197 32

11. Rosina 19 5 2 12 0 148:194 31

12. Stránske D 19 3 3 13 0 142:200 28

6. liga

19. kolo: Stará Bystrica B – Žilina Tepláreň 15:3, Kultán 3,5, Sobol 2,5, Masnica a Králik po 2, 5 wo, Zákopčie B – Maršová-Rašov 5:13, Valárik 2,5, E. Franek 1,5, Hlasica.

1. Maršová 19 19 0 0 257:85 57

2. Kotešová 19 16 1 2 228:114 52

3. Štiavník 19 16 0 3 240:102 51

4. Strečno 19 11 3 5 196:146 44

5. Nededza 19 11 2 6 187:155 43

6. Trnové B 19 9 3 7 168:174 40

7. S. Bystrica B 19 7 2 10 161:181 35

8. Zákopčie B 19 6 2 11 168:174 33

9. Rosina B 19 7 0 12 164:178 33

10. ZA Tepláreň 19 4 1 14 136:206 28

11. Žilina F 19 1 0 18 94:248 21

12. Žilina E 19 0 0 19 53:289 19

7. liga

19. kolo: Radoľa D – Nededza B 12:6, Andel 4,5, Rapán 2,5, Majcher 2, Kubík a Belák po 1,5, Čadca E – Kotešová B 7:11, Pištek a Škola po 3, Turiak, Lietavská Lúčka B – Kysucké Nové Mesto B 16:2, Imrišík, Kubík, Čierne – Terchová 7:11, Knap 3,5, Strenk 2,5, Miko.

1. Višňové B 19 19 0 0 249:93 57

2. KNM B 19 15 0 4 195:147 49

3. Radoľa D 19 10 3 6 201:141 42

4. Kotešová B 19 10 2 7 208:134 41

5. Čierne 19 6 6 7 168:174 37

6. L. Lúčka B 19 8 1 10 166:176 36

7. Rajec B 19 7 3 9 159:183 36

8. Jasenové 19 6 3 10 152:190 34

9. Čadca E 19 7 1 11 147:195 34

10. Strečno B 19 6 2 11 136:206 33

11. Terchová 19 5 2 12 148:194 31

12. Nededza B 19 3 1 15 123:219 26

8. liga

19. kolo: Kysucké Nové Mesto C – Divina-Lúky B 3:15, Imrišík 2, J. Grúň a Jantulík po 0,5, Ovčiarsko – Korňa 9:9, J. Mlkvik 4,5, F. Mlkvik 3, P. Skorčík 1,5, Rosina C – Kysucký Lieskovec C 6:12, Michal Franek a Labant po 3,5, Martin Franek a Ondreáš po 2,5.

1. K. Lieskovec C 19 16 1 2 229:113 52

2. Divina-Lúky B 19 16 0 3 229:113 51

3. Kotešová C 19 13 1 5 199:143 46

4. Ovčiarsko 19 10 3 6 187:155 42

5. Mojš 19 8 3 8 166:176 38

6. Korňa 19 7 3 9 161:181 36

7. Varín 19 7 2 10 153:189 35

8. Rosina C 19 6 4 9 166:176 35

9. Kotešová IRIS 19 6 1 12 164:178 32

10. Kľače 19 6 0 13 126:216 31

11. KNM C 19 5 2 12 130:212 31

12. Divinka 19 3 2 14 142:200 27

9. liga

19. kolo: Krásno B – Čadca F 15:3, Gáborík a Paučo po 4,5, V. Olešňan 3, Horniačik 1,5, Dudek, Stehlová 0,5 – O. Olešňan 2, Podmanický.

