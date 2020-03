Mesto Čadca stále bez rozpočtu, no s riaditeľom Dombytu

Samospráva ostáva v rozpočtovom provizóriu aj po štvrtkovom mestskom zastupiteľstve.

5. mar 2020 o 16:10 SITA, Magdaléna Paluchová

ČADCA. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve poslanci hlasovaním odsúhlasili nového riaditeľa príspevkovej organizácie Dombytu. Juraj Kantorík strieda dočasne povereného riaditeľa Jána Kantoríka. Emócie do programu vniesla téma mestského rozpočtu, ktorý mestský úrad stále nepripravil.

Kreslo viceprimátorky prvýkrát od vymenovania do funkcie obsadila Xénia Šurhaňáková.

Hneď v úvode zasadnutia sa prihlásila do diskusie poslankyňa Anna Belousovová, ktorá chcela do programu rokovania mestského zastupiteľstva zaradiť bod o stave prípravy mestského rozpočtu. Keďže je marec, mnohí očakávali, že témou prvého mestského zastupiteľstva v roku 2020 bude práve rozpočet mesta.

,,Mám prakticky štvťrok, nie je predložený rozpočet, ako poslanci nevieme, ako máme reagovať na otázky voličov." Návrh podporilo pätnásť poslancov, šiesti sa zdržali, návrh bol prijatý a bod týkajúci sa rozpočtu bol zaradený na koniec zasadnutia ako bod č. 20.

Dombyt má nového riaditeľa

Jedným z bodov zastupiteľstva bol návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca. Predkladateľom návrhu bol primátor Milan Gura. Jána Kantoríka, ktorý bol dočasne poverený riadením, má vystriedať Juraj Kantorík, ktorý doposiaľ pracoval v Dombyte ako účtovník.

Juraj Kantorík uviedol, že s návrhom na post ho oslovili poslanci. Ktorí poslanci to boli, neuviedol. V decembri sa podobne rokoval návrh poslancov odvolať vtedajšiu riaditeľku Dombytu Danu Jantulíkovú. Z poslancov, ktorí podali tento návrh sa vtedy prihlásil len Jozef Pajer.

,,Chceli by sme osloviť vlastníkov a konateľov bytov a bytových domov v súkromnom vlastníctve, aby prešli pod správu mestskej príspevkovej organizácie Dombyt Čadca. Chceli by sme presťahovať Dombyt Čadca, čím by sa ušetrili finančné prostriedky. Tiež by sme chceli riešiť havarijný stav bytového domu na Moyzesovej ulici. Treba vyriešiť elektrické rozvody, sanovať balkóny," uviedol navrhovaný kandidát na margo vízie Dombytu, ak by sa stal riaditeľom.

K vymenovaniu nového riaditeľa sa vyjadril poslanec Pavol Holeštiak: ,,Už sme to tu raz mali, že bez výberového konania sme pred rokom odhlasovali kandidátku na riaditeľku tejto mestskej inštitúcie a po ôsmich mesiacoch sme ju odvolávali. Osobne odporúčam transparentné výberové konanie, čo je dnes úplný štandard pri vedúcich pracovníkoch."

Kandidáta sa zastala viceprimátorka Xénia Šurhaňáková s tým, že to jej bývalý žiak.

Napriek pripomienkam poslanci schválili návrh na vymenovanie Juraja Kantoríka do funkcie riaditeľa Dombytu.

Rozpočtové provizórium

Poslanecký zbor v Čadci naposledy rokoval vlani 5. decembra, keď na druhý pokus prijal dôležité všeobecné záväzné nariadenia o sadzbách dane z nehnuteľností a poplatku za odpad. Tie sa však doteraz nepremietli do rozpočtu, keďže primátor Gura už do konca roka 2019 zastupiteľstvo nezvolal a návrh rozpočtu na rok 2020 nefiguruje ani v programe dnešného rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré je prvým v tomto roku.

,,Mesto Čadca intenzívne pracuje na tvorbe rozpočtu na roky 2020 až 2023. V dohľadnej dobe bude predložený na rokovania či už komisii, mestskej rade, mestskému zastupiteľstvu. Môžem vás uistiť, že pracujeme, vyjasňujeme si veci, ktoré majú v rozpočte predstavovať prioritu," uviedol k téme rozpočtu primátor Milan Gura.

,,Krásno nad Kysucou buduje športovisko, Turzovka získala finančné príspevky na dom seniorom. Chcem vedieť, čo získala Čadca, čo plánuje, do akých rozvojových projektov sa ide? Čo sa ide robiť s Hlinkovou školou, máme tu rárohu v centre mesta, s ktorou sa za vášho obdobia nič nerobí," dopytovala sa Belousovová na margo rozpočtu.

Primátor sa vyjadril, že samospráva robí všetko preto, aby si budovu zobral pod krídla štát, aby tam sídlila štátna správa. ,,Sme otvorení kontaktom s každým budúcim ministrom vnútra. Belousovovej odkázal, že riešia problémy, ktoré zanechala, keď odišla z vedenia mesta. Belousovová sa proti jeho obvineniu ohradila a žiadala ospravedlnenie.

Primátor dôvody, prečo je mesto aj v marci bez rozpočtu, neuviedol.