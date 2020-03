Kysucké florbalistky chcú hrať finále extraligy. Play-off je nová súťaž. Nečakáme nič jednoduché, hovorí tréner

FBK Kysucké Nové Mesto prvýkrát vyhral základnú časť extraligy žien.

5. mar 2020 o 19:55 Marián Masaryk

Florbalový klub z Kysuckého Nového Mesta dosiahol v tejto sezóne historický úspech.

Jeho hráčky dokázali prvýkrát vyhrať základnú časť Hyundai extraligy a do play-off vstúpia ako najvyššie nasadené. V tabuľke skončili o päť bodov pred druhým Pruským. Zaujímavosťou je, že mali takmer rovnaké štatistiky ako pred rokom, keď boli po dlhodobej časti ročníka druhé.

„My sme si išli svoje a nepozerali sme sa na súperov,“ začal hodnotenie ročníka jeden z trojice trénerov FBK Michal Vlček.

„Takmer s každým súperom sme mali pozitívnu vzájomnú bilanciu. Mali sme náročný začiatok sezóny, lebo sme hrali aj Euro Floorball Cup, druhú najvyššiu kategóriu európskych pohárov. Týždňový turnaj sa hral na Slovensku a my sme sa dostali do finále, v ktorom sme prehrali s majstrom Ruska. Vyradili sme však favorizované majsterky Poľska a Nemecka. Bol to asi najväčší úspech klubu.“

Ťahajú ich juniorky