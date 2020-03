Čadca bez rozpočtu: podľa primátora ide o manažérske rozhodnutie

Rozpočet by mal byť predložený na ďalšom zastupiteľstve, mal by byť rozvojový.

9. mar 2020 o 9:16 SITA

ČADCA. Mesto nemá ani na prahu tretieho mesiaca kalendárneho roka prijatý rozpočet na rok 2020, primátor Milan Gura to však nevníma negatívne. Podľa jeho slov sú v rozpočtovom provizóriu zachované všetky funkcie mesta. V podobnej situácii sa ocitla čadčianska samospráva aj vlani, keď mestské zastupiteľstvo prijalo rozpočet až začiatkom apríla. Viacerí poslanci sa však domnievajú, že mestu chýbajú financie a preto radnica do dnešného dňa rozpočet nepripravila.

Čadčiansky poslanecký zbor sa prvý raz zišiel až 5. marca, v programe však chýbal návrh rozpočtu na rok 2020, a tak už pred rokovaním bolo zrejmé, že samospráva zostane v rozpočtovom provizóriu aj naďalej. Na popud poslankyne Anny Belousovovej bola dodatočne do programu zaradená aspoň správa o príprave rozpočtu a k téme sa tak po dlhých týždňoch mlčania vyjadril aj primátor Milan Gura.



"Rozpočtové provizórium neznamená pre mesto žiadne negatívum, všetky funkcie mesta ostávajú zachované. Ide o normálne manažérske rozhodnutie, s ktorým sme vopred počítali a pripravili sa naň. Vedenie mesta intenzívne pracuje na zostavení silného a vyrovnaného rozpočtu, jeho schválenie je pre funkčnosť samosprávy kľúčovou otázkou. Tento materiál pripravujeme prakticky počas celého roka a zahŕňame v ňom požiadavky občanov, poslancov, zohľadňujeme potreby mestských častí," uviedol primátor k téme prípravy rozpočtu.

Viacerí poslanci ešte pred rokovaním zastupiteľstva kritizovali úmyselné zotrvávanie financovania samosprávy v provizórnom režime. "Je to nemanažérske, ekonomicky netransparentné a veľmi podivné vo vzťahu k obyvateľom nášho mesta. V Čadci sa stalo verejným tajomstvom, že mestu výrazne chýbajú financie, a to, paradoxne, v čase najväčších daňových príjmov pre mesto za posledných 30 rokov," povedal pre agentúru SITA Pavol Holeštiak.



Primátor Gura, naopak, avizuje, že tohtoročný rozpočet bude mať prívlastok rozvojový. "Chceme výrazne pomôcť športu, školstvu a máme nastavené mnohé europrojekty. Investície poputujú na zavádzanie parkovacej politiky a vytváranie rezidenčných zón, do obnovy ciest a chodníkov, ale tiež do rekonštrukcií športových hál, mestskej plavárne," dodal Gura a predpokladá, že rozpočet bude predložený na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Jeho termín však zatiaľ nie je známy, pretože Čadca na rozdiel od iných miest nemá schválený plán poslaneckých rokovaní na príslušný kalendárny rok.