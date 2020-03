Deti nie vždy myslia na dukát, ktorý treba vrátiť

V uplynulých dňoch sme si v redakcii vypočuli smutný príbeh 93-ročného Kysučana žijúceho v jednej z kysuckých obcí, ktorý takmer nevidel a našiel nás len vďaka tomu, že ho k nám nasmerovali iní.

7. mar 2020 o 6:52 Iveta Hažíková

Dedko prišiel odhlásiť noviny, lebo ich už nedokáže prečítať. Operáciu očí mu údajne lekárka neodporučila, vraj by mohol zostať úplne slepý. Bol celý umazaný, ruky čierne od uhlia, ako povedal, kúri si v domčeku v piecke na uhlie. Oblečené mal tepláky a tenkú bundu. Má nízky dôchodok, dcéra býva v Čechách, takmer ho nenavštevuje. Bol sa pýtať na obecnom úrade, no opatrovateľku mu nepridelili, vraj už „voľnú“ nemajú. Jeho príprava jedla vyzerá tak, že dá do kastrólika vodu, popamäti niečo do nej vloží a potom sa spolieha len na vôňu. To je tiež jedna z podôb prežívania staroby. Aj jeho príbeh nás viedol k tomu, aby sme oslovili obce a mestá s otázkou, ako je to so starostlivosťou o seniorov u nich.

Komplikovaný systém

Opatrovateľky, pre ktoré by táto práca bola za súčasných tabuľkových platov atraktívna, chýbajú aj v Radoli. „Ak nám však rodina, ktorá potrebuje túto službu dokáže pomôcť s nájdením opatrovateľky, pomoc dokážeme poskytnúť,“ konštatuje starosta Radole Anton Tkáčik. Vzhľadom na to, že ide o službu, na ktorej sa finančne podieľa aj rodina a obvykle sú to skrátené pracovné úväzky na niekoľko hodín s cieľom pomôcť opatrovanej osobe s hygienou, upratovaním či nakupovaním potravín či drogérie, vybavujú kladne všetky požiadavky, pokiaľ teda opatrovateľku nájdu, resp. súčasné majú kapacitu prijať ďalší úväzok. Vysvetľuje, že systém sociálnej pomoci je tak zložitý, že si ľudia často mýlia opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje obec so sociálnymi dávkami, ktoré sú v kompetencii úradov práce či inou formou pomoci, ktorá nie je v kompetencii samospráv. Systém je komplikovaný, málokto sa v ňom dokáže zorientovať, preto sa v takýchto prípadoch snažia najmä prostredníctvom spoločného obecného úradu - referátu sociálnych vecí ľudí usmerniť a pomôcť urýchlene nájsť tú inštitúciu, ktorá vie reálne pomôcť.

Ukazuje sa trend, že seniori predajú nehnuteľnosť, v ktorej prežili väčšinu svojho produktívneho veku a zo získaných peňazí si financujú pobyt v súkromných zariadeniach. Ide najmä o seniorov, ktorých deti žijú vo väčšej vzdialenosti od rodiska.

Situácia nie je ideálna

„Som presvedčený, že kvalitné medzigeneračné spolužitie pomáha všetkým zúčastneným nájsť pocit, že „nepatrím do starého železa“, lebo spoločnosť ma stále potrebuje. Ako perličku uvediem, že stolnotenisový oddiel v Radoli je dôkazom, že v dobrej fyzickej kondícii môžu byť aj sedemdesiatnici. Som presvedčený, že uspokojivý spoločenský život predlžuje dobu dožitia a má pozitívny vplyv na zdravotný stav. Nie je však dôvod tešiť sa, že situácia je ideálna. V oblasti starostlivosti o seniorov máme viacero rezerv. Vieme o nich. Pohybujeme sa však v reálnom svete s obmedzenými finančnými zdrojmi. Musíme sa preto rozhodovať medzi tým, či napríklad aj pre seniora je v dobe dnešnej hustej automobilovej premávky väčším prínosom nový bezpečný chodník alebo klubovňa na trávenie voľného času, či uprednostníme inú aktivitu,“ vysvetľuje Tkáčik.

Získali peniaze na mzdy opatrovateliek

„Obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sa nedokážu sami, ani s pomocou svojej rodiny o seba postarať, poskytuje mesto domácu opatrovateľskú službu. Tento rok ide o 61 ľudí, službu zabezpečuje 48 kvalifikovaných opatrovateliek, ktoré majú s mestom uzatvorené pracovné zmluvy,“ informuje primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda. Pre prijímateľa z toho vyplýva povinnosť uhradiť príslušný poplatok. Pre ilustráciu, za hodinu ide o úhradu vo výške 1,05 € za odpracovanú hodinu v čase od 7. do 18. hodiny, 2 €/hod. od 18. do 7. hod. a 2,50 €/hod. počas sobôt, nedieľ a sviatkov. Mesto bolo úspešné v rámci projektu a získalo na obdobie 26 mesiacov nenávratný finančný príspevok na mzdy opatrovateliek vo výške 237 120 eur. V súčasnosti nemá žiadne zariadenie poskytujúce sociálne služby s celoročným pobytom. Sprostredkúva takúto starostlivosť prostredníctvom verejných poskytovateľov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Podarilo sa im získať nenávratný príspevok 965 157 eur od ministerstva pôdohospodárstva na výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára, kolaudačné konanie predpokladajú v novembri 2021. Momentálne mesto zabezpečuje odkázaným občanom podpornú sociálnu službu – stravovanie prostredníctvom štyroch jedální v meste. V súčasnosti je do stravovania zapojených 28 dôchodcov. V závislosti od výšky dôchodku im mesto poskytuje zľavu od 0,70 do 0,80 € na 1 obed.

Je ich málo

V Krásne nad Kysucou prevádzkujú Dom s opatrovateľskou službou, kde je kapacita 8 žien, funguje nepretržite 24 hodín denne. „Aj podľa skúsenosti v zahraničí a odporúčaní Európskej únie je najdôležitejšie pomôcť ľudom byť v prirodzenom prostredí. Preto u nás financujeme opatrovateľskú službu. V súčasnosti máme 14 opatrovateliek,“ vysvetľuje Grapa. Ako vraví problémom je ich súčasný nedostatok, keďže nezamestnanosť v meste je veľmi nízka. Stravu si môžu zabezpečiť seniori z kuchyne základnej alebo materskej školy, funguje však aj viacero privátnych služieb, ktoré rozvážajú jedlo za prijateľnú cenu. V tomto roku zrekonštruujú a nadstavia s pomocou eurofondov dom dôchodcov, ktorý bude slúžiť pre jedenástich obyvateľov, komfort však bude iný než v klasických domovoch. „Nepôjde o bývanie na dožitie, budú tam žiť veľmi aktívne, stretávať sa s príbuznými a známymi,“ dodáva primátor.

„Rozvoz obedov v rámci sociálnej služby obce fungoval u nás dlhé roky, museli sme však túto službu zrušiť, lebo by sme v súlade s novým zákonom nedokázali zadarmo zabezpečiť obedy aj školákom. Teraz robí rozvoz súkromná firma, s ktorou sa nám podarilo seriózne dohodnúť. Čo sa týka opatrovateľskej služby funguje, ale využíva sa sporadicky,“ hovorí starostka Svrčinovca Renáta Majchráková. Čo sa týka pokrytia požiadaviek ohľadom opatrovania snažia sa spolupracovať a pomôcť ľuďom pri vybavení všetkých náležitostí. Obec z vlastných zdrojov platí napríklad posudkového lekára. Nemá vlastné zariadenie sociálnej starostlivosti, rovnako ako iné obce, aj u nich to riešia prostredníctvom Žilinskej župy.

Povinnosť majú aj deti seniorov