Kysučan vedcom v Austrálii: Požiare vystriedali záplavy

Lukáš Pajánk je envirovedec, vo Viktórii sa zároveň venuje austrálskym Slovákom.

10. mar 2020 o 9:01 Magdaléna Paluchová



MELBOURNE. Do Austrálie odišiel, pretože mohol. Naskytla sa mu príležitosť ísť navštíviť svoju rodinu a v prípade, ak by sa mu zapáčilo, mohol ostať aj študovať. „Príležitosť nastala akurát vtedy, keď som končil strednú školu,“ hovorí Lukáš. „Vedel som, že nevyhnutne príde zmena, tak som si myslel, nech už aspoň stojí za to. Išiel som do Austrálie s tým, že sa naučím angličtinu, aby som tu mohol študovať medzinárodné vzťahy na univerzite.“

Lukáš pracuje v oblasti environmentálnej geovedy: je to novší odbor, ktorý stavia na geológii, ale so zameraním na životné prostredie. Jeho práca zahŕňa aj oblasť bioremediácie, čo je revitalizovanie kontaminovanej pôdy alebo vody. (zdroj: Archív Lukáša Pajánka)

Čo sa v rozhovore dozviete - V Austrálii sa stal vedcom, čomu sa Lukáš venuje? - Požiare v Austrálii sú bežné. Problém je, ak sa vymknú spod kontroly - Je dôvodom požiarov klimatická zmena? - Lukáš sa vo Viktórii venuje austrálskym Slovákom

V prvom semestri prepadol, dnes je z neho vedec

Lukáš zaspomínal na obdobie pred ôsmimi rokmi, kedy vstúpil na austrálsku zem. Začiatky vraj boli úplne iné, ako si predstavoval. Pol roka venoval štúdiu angličtiny, ktorú mal aj predtým na dobrej úrovni. No, ako hovorí, úroveň jazyka mu stačila na prijatie na univerzitu, nie však na zotrvanie na nej. „Začal som študovať politológiu, medzinárodné vzťahy a históriu, keďže humanitný odbor ma zaujímal, z toho som vlastne aj maturoval. Hneď prvý semester som zo všetkého prepadol, okrem histórie, myslím.

Takáto situácia ho odradila a rozmýšľal, že poletí naspäť na Slovensko. Hrdosť a ješitnosť ho však prinútila pokračovať a nevrátiť sa bez toho, aby zabojoval a prekonal ťažšie začiatky v cudzine. „Nechcel som sa vrátiť domov so stiahnutým chvostom. Rozmýšľal som, čo by som mohol skúsiť ďalej. Nakoniec som sa rozhodol, že skúsim vedu so zameraním na životné prostredie. Nemôžem povedať, že by ma veda veľmi bavila na gymnáziu, ale celkom mi išla a vedel som, že v tomto odbore až toľko angličtiny nepotrebujem.

Začal som s geológiou a chémiou a dostal som sa do toho natoľko, že som požiadal o preloženie na melbournskú univerzitu, kde bola trošku vyššia úroveň,“ hovorí Lukáš a dodáva, že popri rastúcej vzdelanosti čoraz viac zlepšoval aj svoju akademickú angličtinu. V odbore úspešne dokončil bakalársky stupeň.

Popri štúdiu nerozmýšľal, koľko sa na kontinente zdrží. Viedli ho postupné kroky, ktoré chcel v Austrálii vykonať: ešte toto dokončiť, tamto zvládnuť. Po bakalárskom stupni bolo logické, že bude pokračovať na magisterský v odbore, v ktorom sa našiel: „Na magisterskom stupni som sa venoval environmentálnej geovede. K rozhodnutiu mi napomohlo aj neúspešné hľadanie práce.

Len minulý rok v novembri som úspešne dokončil magistra. Tentoraz už aj s prácou: v jeden štvrtok som mal poslednú skúšku a v nasledujúci pondelok som absolvoval prvý deň v práci.

Od stavania športovísk k vedeckým textom

Skĺbiť štúdium a život v Austrálii nebolo jednoduché. Keďže Lukáš len nadobúdal vzdelanie v odbore, popri škole sa musel o seba postarať a zarábať si všakovakou prácou: „Privyrábal som si, čím sa dalo,“ spomína. Mladý vedec pracoval v reštauráciách, záhradníčil, sťahoval nábytok i staval kurty pre športové podujatia. „Doučoval som aj slovenčinu, áno, je tu o to záujem. Počas magisterských štúdií sa mi už podarilo zamestnať sa na univerzite ako výskumný pomocník.“

Ak vás zaujíma odbor environmentálna geoveda, Lukáš vysvetľuje, že je to novší odbor, ktorý stavia na geológii, ale so zameraním na životné prostredie. „Moje štúdium a projekty, na ktorých som pracoval, zahŕňali napríklad uskladňovanie oxidu uhličitého v zemi alebo bioremediáciu, respektíve revitalizáciu kontaminovanej pôdy a vody.“

Lukáš sa pri svojej práci zameriaval na špecifickejšie oblasti: „Pre projekt uskladňovania oxidu uhličitého som robil analýzu dát z vrtov a interpretáciu geológie, na základe čoho sa určuje, kde sa ten oxid uhličitý uskladní. Z toho sa nám dokonca podarilo publikovať vedecký článok, ktorého som spoluautorom.“ Publikovaný článok, ktorý Lukáš spomína, bol o skúšaní nových metód na zlepšenie rezolúcie pri charakterizácii litológie (čiže druhov kamenia pod zemou).

Mladý vedec problematiku zachytenú v článku vysvetľuje nasledovne: „Oxid uhličitý je skleníkový plyn, ktorý je nežiaduci produkt určitej priemyselnej výroby. Namiesto toho, aby sa ten plyn vypustil do vzduchu, kde prispieva k skleníkovému efektu, a tým pádom ku klimatickej zmene, radšej ho zachytia a vstrieknu hlboko do zeme, odkiaľ nemôže uniknúť.“

Lukáš vysvetľuje, že na miesta vstreku sa často používajú bývalé ložiská zemného plynu alebo ropy, pretože je jasné, že tam sa udrží tekutina (čo zahŕňa kvapaliny a plyny) bez toho, aby unikla. „Keď je to miesto prázdne, prečo ho nevyužiť na uskladnenie oxidu uhličitého. Lenže na to, aby sme si boli istí kvalitou toho uskladnenia, musíme vedieť, aké druhy kameňov sa tam nachádzajú.

Ideálne chceme priepustný kameň, ako napríklad pieskovec, nadkrytý nepriepustným kameňom, ako napríklad ílovec. Preto sa snažíme spraviť čo najpodrobnejší 3D profil podzemia, aby sme vedeli, kam spraviť vrty a injekčné studne.“

Krotiteľ baktérií, ktoré čistia ekosystém

Viktória, štát na juhovýchode Austrálie, kde Kysučan Lukáš pôsobí, je baníckou oblasťou, kde sa kedysi a sčasti aj dnes doluje zlato. Počas dolovania zlata sa na ťažbu zlata z kameňa používa kyanid. Po reakcii z kyanidu vzniká tiokyanatan draselný, ktorý je toxický.