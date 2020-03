Starosta Olešnej: Cesty betónujeme svojpomocne, potrebujeme dobudovať chodníky

Rozprávali sme sa so starostom Olešnej Štefanom Cudrákom.

9. mar 2020 o 10:51 Radoslav Blažek

Cesty a chodníky. To patrí podľa slov starostu medzi najdôležitejšie problémy, ktoré sa týkajú obce Olešná.

Viac sa už dočítate v rozhovore so Štefanom Cudrákom...

Pán starosta, ako sa momentálne darí obci Olešná? Čo sa vám v poslednej dobe podarilo vybudovať?

Opravila sa hasičská budova, teraz už slúži našim dobrovoľným hasičom. Budovu sme zateplili, urobili sme nové dvere, vymenili okná. V týchto dňoch sme od ministerstva vnútra dostali nové hasičské auto Iveco s plnou výbavou. Podarilo sa nám zrealizovať asfaltovú cestu s vodovodom i kanalizáciou do IBV Rovňany, takže časť obce máme vyriešenú. Čakajú nás práce aj v druhej časti obce. Naša dedinka je veľmi rozťahaná, najväčšou prioritou je dať dokopy prístupové cesty a zabezpečiť ich zimnú údržbu.

Čo ľudí trápi, s čím sa na vás najčastejšie obracajú?

Neoficiálne máme 50 kilometrov ciest, ich údržba je extrémne náročná. Pri tej rozlohe nemôžeme byť všade, navyše je všetko v kopcovitom teréne. V zime ich treba posypávať, rozhŕňať a nie je to jednoduché zvládnuť. Túto zimu našťastie nebolo toľko snehu, ale cesty boli zľadovatelé. Navyše, ľudia akosi zabúdajú, že žijú na Kysuciach a v zime je zima. Odvykli si od toho. Niektorí nevedia, čo sú reťaze na autá. Zimnú údržbu nie je možné súčasne realizovať vo všetkých častiach obce. Ľuďom je to niekedy ťažké vysvetliť.

Technicky ste na tieto podmienky dobre vybavení?

Obec zakúpila nový traktor. Máme zakúpené aj nové pluhy a posypávač. Kúpili sme aj nádoby na posyp, ktoré chceme umiestniť na kritické miesta v obci. Ľudia si tak môžu posypať cestu aj sami. Aj to je ale problém, keďže niektorí ľudia ani lopatu nechcú do rúk vziať. Dnes je taká doba, že sa hovorí, veď platím dane. Ale treba si uvedomiť, že traktor ide od rána od 5. h do večera do 19. h. Keď stále sneží, nemáme šancu to udržať a môžeme začať večer ako keby od znova.

Ostanem ešte pri cestách. Ako starosta a bývalý poslanec sme spolu s ostatnými poslancami OZ ešte v minulosti presadili svojpomocnú úpravu ciest betónovaním.