Stolný tenis: Kysucké družstvá v extralige juniorov vyhrali polovicu zápasov

Tri mužské kysucké tímy zostali na čele súťaží.

10. mar 2020 o 8:03 Marián Masaryk

V minulom týždni pokračovali slovenské stolnotenisové súťaže ďalšími zápasmi, v ktorých sa predstavili aj kysucké družstvá.

Čadca C zostala na čele štvrtej ligy s jedinou prehrou a s náskokom pred druhou Radoľou B a tretím Kysuckým Novým Mestom.

Kysucký Lieskovec C sa po vysokej výhre udržal tesne na prvom mieste v ôsmej lige. Krásno nad Kysucou B neprehralo ani v 20. kole. Pripísalo si 19. výhru a zostalo lídrom deviatej ligy.

V piatej lige mužov Kysucký Lieskovec B zdolal áčko Krásna nad Kysucou a udržal si druhé miesto v tabuľke.

V akcii boli aj dve kysucké družstvá v extralige juniorov. Čadčania vyhrali jeden z troch súbojov, kým Kysucké Nové Mesto na domácom turnaji vyhralo dva z troch zápasov.

Extraliga juniori:

4. kolo: Kysucké Nové Mesto – Záhorská Bystrica 7:0, Fojtík a Pečalka po 2,5, Kállay 2, Čadca – Karlova Ves 3:4, Šramo 2, Kubjatko, Kysucké Nové Mesto – Karlova Ves 4:3, Pečalka 2, Fojtík, Kállay, Čadca – Nitra 1:6, Kapusta, Kysucké Nové Mesto – Nitra 2:5, Pečalka, Fojtík, Čadca – Záhorská Bytrica 6:1, Šramo 2,5, Kubjatko 2, Kapusta 1,5.

1. Vrútky 11 11 0 0 66:11 22

2. Topoľčany 11 10 0 1 65:12 21

3. Rybník 11 9 0 2 56:21 20

4. Nitra 11 7 0 4 50:27 18

5. Ružomberok 11 6 0 5 38:39 17

6. Čadca 11 5 0 6 32:45 16

7. Karlova Ves 11 5 0 6 34:43 16

8. MŠK KNM 11 5 0 6 41:36 16

9. Turč. Teplice 11 4 0 7 34:43 15

10. Belá 11 3 0 8 29:48 14

11. Z. Bystrica 11 1 0 10 11:66 12

12. Vranov 11 0 0 11 6:71 11

4. liga Západ

20. kolo: Medokýš Martin C – Stará Bystrica 7:11, Števík 3,5, Križka 3, R. Kuric 2,5, A. Kuric 2, Bytča B – Radoľa 6:12, Jantulík a Javorík po 3,5, P. Ovečka a S. Ovečka po 2,5, Turčianske Teplice B – Kysucké Nové Mesto 7:11, Fojtík 3,5, Zajac 3, Pečalka 2,5, Zachar 2, Čadca C – Sučany 13:5, Ďuraj a Straka po 3, Kapusta, Kubjatko, 5 wo.

1. Čadca C 20 18 1 1 261:99 57

2. Radoľa B 20 15 2 3 214:146 52

3. KNM 20 14 1 5 222:138 49

4. Sučany 20 12 3 5 222:138 47

5. S. Bystrica 20 9 5 6 192:168 43

6. MSTK B 20 9 2 9 183:177 40

7. Stránske C 20 8 3 9 181:179 39

8. Žilina C 20 7 4 9 189:171 38

9. Bytča B 20 8 1 11 186:174 37

10. Medokýš B 20 4 2 14 138:222 30

11. T. Teplice B 20 4 0 16 129:231 28

12. Medokýš C 20 0 0 20 43:317 20

5. liga

20. kolo: Krásno – Kysucký Lieskovec B 7:11, Šamaj 4,5, Kinier 1,5, Hažík – Vnuk a Ondrušek po 3,5, Franek 3, Obernauer, Teplička nad Váhom – Čadca D 13:5, Fritz 3, Cisárik, Škola, Višňové – Radoľa C 12:6, Varoš 2,5, Majcher 1,5, Svrček, Andel.

1. Višňové 20 17 0 3 0 240:120 54

2. K. Lieskovec B 20 14 2 4 0 213:147 50

3. Divina-Lúky 20 14 1 5 0 224:136 49

4. Teplička 20 11 1 8 0 188:172 43

5. L. Lúčka 20 9 2 9 0 173:187 40

6. Rajec 20 7 5 8 0 188:172 39

7. Radoľa C 20 9 1 10 0 178:182 39

8. Čadca D 20 6 3 11 0 142:218 35

9. Žilina D 20 5 4 11 0 156:204 34

10. Krásno 20 5 4 10 1 152:208 33

11. Rosina 20 5 2 13 0 154:206 32

12. Stránske D 20 4 3 13 0 152:208 31

6. liga

20. kolo: Štiavnik – Stará Bystrica B 14:4, Sobol a Kultán po 1,5, Masnica a Králik po 0,5, Kotešová – Zákopčie B 11:7, Valárik 2,5, Faldík 2, Franek 1,5, Golis.

1. Maršová 20 20 0 0 268:92 60

2. Kotešová 20 17 1 2 239:121 55

3. Štiavník 20 17 0 3 254:106 54

4. Strečno 20 12 3 5 211:149 47

5. Nededza 20 11 2 7 194:166 44

6. Trnové B 20 9 3 8 176:184 41

7. S. Bystrica B 20 7 2 11 165:195 36

8. Rosina B 20 8 0 12 174:186 36

9. Zákopčie B 20 6 2 12 175:185 34

10. ZA Tepláreň 20 4 1 15 139:221 29

11. Žilina F 20 2 0 18 109:251 24

12. Žilina E 20 0 0 20 56:304 20

7. liga

20. kolo: Višňové B – Čadca E 9:9, Turiak 3, Škola, Kubjatková a Polák po 2, Kotešová B – Čierne 10:8, Strenk 3,5, Cyprich 2,5, Miko 2, Kysucké Nové Mesto B – Strečno B 12:6, Kubík 4,5, Slivoň 3, Palaštyová a Imrišík po 2, Špiriak 0,5, Jasenové – Radoľa D 6:12, Majcher 4, Rapán 3,5, Andel 2,5, Šustek 2.

1. Višňové B 20 19 1 0 258:102 59

2. KNM B 20 16 0 4 207:153 52

3. Radoľa D 20 11 3 6 213:147 45

4. Kotešová B 20 11 2 7 218:142 44

5. L. Lúčka B 20 9 1 10 179:181 39

6. Čierne 20 6 6 8 176:184 38

7. Rajec B 20 7 3 10 165:195 37

8. Čadca E 20 7 2 11 156:204 36

9. Jasenové 20 6 3 11 158:202 35

10. Terchová 20 6 2 12 160:200 34

11. Strečno B 20 6 2 12 142:218 34

12. Nededza B 20 3 1 16 128:232 27

8. liga

20. kolo: Kysucký Lieskovec C – Kotešová C 16:2, Michal Franek a Ondreáš po 3, Labant 2, Martin Franek, Pijak, Čanecký, 5 wo, Korňa – Divinka-Lalínok 8:10, P. Skorčík 4, F. Mlkvik 2, M. Skorčík, J. Mlkvik, Kľače – Kysucké Nové Mesto C 9:9, Imrišík 4,5, Grúň 2, Troják 1,5, Jantulík.

1. K. Lieskovec C 20 17 1 2 245:115 55

2. Divina B 20 17 0 3 244:116 54

3. Kotešová C 20 13 1 6 201:159 47

4. Ovčiarsko 20 10 3 7 190:170 43

5. Mojš 20 8 3 9 168:192 39

6. Varín 20 8 2 10 169:191 38

7. Rosina C 20 7 4 9 177:183 38

8. Korňa 20 7 3 10 169:191 37

9. Kotešová IRIS 20 6 1 13 171:189 33

10. KNM C 20 5 3 12 139:221 33

11. Kľače 20 6 1 13 135:225 33

12. Divinka 20 4 2 14 152:208 30

9. liga

20. kolo: Čadca F – Horný Hričov 0:18, Kotešová IRIS B – Krásno B 4:14, Murčo a Paučo po 4,5, Horniačik a Stehlová po 2,5.