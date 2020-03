Poprask v kysuckej škole

Žiaci sa ráno nesťažovali rodičom na bolesti brucha, ale učiteľku, ktorá bola v Taliansku.

12. mar 2020 o 13:57 Iveta Hažíková

Americký vynálezca Thomas Alva Edison tvrdil, že na dosiahnutie čohokoľvek sú potrebné tri hlavné veci: práca, vytrvalosť a zdravý rozum. Zvlášť to posledné je v súčasnej dobe dôležité. Svoje o tom vedia rodičia žiakov základnej školy z Dolných Kysúc.

Väčšina rodičov vyše dvesto žiakov žije v strachu. Zvlášť, keď denno-denne prichádzajú správy o rozširujúcom sa koronavíruse a jeho nástrahách. „Len náhodou sme sa dozvedeli, že jedna z učiteliek bola cez jarné prázdniny v Taliansku, po ich skončení normálne nastúpila do práce a vyučuje. Keď sme sa obrátili na riaditeľku tá nás informovala, že je už po 14- dňovej karanténe. Ako sme počítali, tak sme počítali, ale nijako nám to nevychádzalo. Učiteľka totiž stále učila a naďalej učí,“ sťažuje si jedna z matiek. Ďalšia sa pridáva: „Určite nebola v žiadnej karanténe, veď bola v škole. Riaditeľka o jej pobyte v Taliansku nikomu nepovedala. Až po tom, ako sme sa u nej informovali, vyvesila oznam na školskú stránku.“

Mali novú „výhovorku“

Na ozname bolo zverejnené napríklad to, že žiaci boli oboznámení s preventívnymi opatreniami, škola venuje zvýšenú pozornosť dezinfekcii priestorov, zamestnancov, ktorí boli v čase jarných prázdnin mimo územia SR, monitorujú. Tiež to, že títo neboli priamo v oblasti s výskytom koronavírusu, sú bez príznakov ochorenia a na konci inkubačnej doby, situáciu a postup konzultovali s príslušným RÚVZ.

„Chceli sme len to, aby učiteľka zostala doma, ale nestalo sa. Riaditeľka povedala, že ju nemôže k tomu prinútiť,“ dodáva ďalšia z matiek. „Rozum hovorí, že samotná učiteľka mala požiadať o voľno a zostať doma. Opatrenia mal robiť aj starosta. Ale jeho akoby to nezaujímalo,“ konštatujú svorne. Situáciu začali zneužívať napríklad starší školáci. Každý to predsa pozná. Keď sa mala písať písomka, alebo hrozilo skúšanie, prišli nečakané bolesti brucha, teplota a všelijaké iné neduhy. „Teraz vravia, že nejdú do školy, lebo učiteľka bola v Taliansku,“ opisuje situácia ďalšia mama školáka. Keď sme sa dnes informovali, ako to u nich vyzerá, odpoveď znela: „V škole sa učilo, učiteľka bola v práci. Aj napriek tomu, že niekde školy pozatvárali, u nás, paradoxne nie, aj keď určite je na to veľký dôvod,“ sťažujú si.

Postupovali vraj podľa príslušných usmernení

„Súhlasím s tým, že v súčasnosti sú jasne nastavené pravidlá, ktoré platia plošne. V tom čase tomu tak nebolo. Držali sme platného usmernenia MŠVVaŠ, v ktorom sa okrem iného uvádzalo, že vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak si žiak plní povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platil aj pre zamestnancov rezortu školstva,“ argumentuje riaditeľka.

Pokračuje s tým, že nechce špekulovať o tom, čo sa ukáže neskôr. „Pretože spomínaná zamestnankyňa nie je jedinou osobou, ktorá počas jarných prázdnin niekde vycestovala. Takisto ako učitelia tak urobili aj rodičia s deťmi, prípadne boli s osobami, ktoré cestovali a toto riziko hrozí aj z ich strany. Pýtam sa, ak sa v našej obci objaví koronavírus napr. za týždeň, bude ho mať na svedomí naša zamestnankyňa? Je jedinou osobou v obci? To nikto nemôže myslieť vážne! Odmietam robiť z nej obetného baránka. Nemyslím si, že je vhodné špekulovať a dopredu šíriť paniku. Takisto odmietame urobiť z človeka, ktorý je doteraz bez príznakov, teda zdravý, osobu s koronavírusom,“ dodáva.

Strohý starosta

Starosta obce zareagoval odpoveďou, že ako zriaďovateľ školy postupoval v zmysle usmernenia hlavného hygienika zo dňa 6. februára a v tom čase platného usmernenia ministerstva školstva. „My takisto nechceme žiadnu paniku. Práve tej sa v ďalších dňoch obávame. Nie všetci rodičia to „prešli“ ako banálnu záležitosť. Na učiteľke sa síce žiadne príznaky objaviť nemusia, ale ten strach v nás zostáva. Do školy chodí vyše dvesto detí a stáť sa môže všeličo. Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Na začiatku to chcelo zodpovednosť zo strany všetkých zainteresovaných a samozrejme tu absentoval aj zdravý rozum,“ myslí si otec miestneho školáka.