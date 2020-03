Poľovnícke uniformy pod ich ihlami vystriedali rúška

Šíriaci sa vírus ovplyvňuje osobný i pracovný život.

16. mar 2020 o 10:31 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Ojedinelá situácia si vyžaduje ojedinelé riešenia. Čadčianska krajčírska dielňa odložila bežné objednávky bokom, aby pripravila 13 000 rúšok. Túto hranicu pokorili už minulý týždeň v stredu a v šití pokračujú. Pred dielňou je doslova dopravná zápcha. Koronavírus zasahuje najrôznejšie oblasti.

Poľovníctvo Margita prijalo prvú objednávku na rúška vo štvrtok 5. marca od spoločnosti, ktorá predáva zdravotnícke potreby. „Materiál sme mali na sklade, gumičku sme dokúpili aby sme okamžite mohli začať šiť,“ hovorí majiteľka Margita Kubjatková.

Ich vlastná výroba, ktorá sa zameriava na poľovnícke odevy, sa od piatku kvôli rúškam zastavila. Šičky na nezvyklej objednávke pracovali aj v sobotu.

„Neviem presne, kde budú rúška použité, ale putujú na slovenský trh,“ dodáva majiteľka a pokračuje, že dopyt je kvôli šíriacemu sa koronavírusu. Objednávateľ argumentoval tým, že zdravotnícke potreby ako rúška momentálne na slovenskom trhu chýbajú.

Krajčírska dielňa má podľa majiteľov termínované objednávky, no rúška sú v momentálnej situácii urgentnejšie, preto sa rozhodli dať všetko bokom a objednávku prijať. „Ak by sme nedodržali termíny na naše objednávky, bolo by to ospravedlniteľné, no zákazku na rúška sme nemohli zobrať o mesiac.“

Stopercentne bavlnené rúška, na ktorých krajčírky pracovali minulý týždeň, sú sterilizované žehlením pri 130 stupňoch Celzia. Dajú sa teda opakovane použiť po praní alebo vyvarení.

Do šitia rúšok sa pustili aj ďalšie prevádzky v Čadci, Skalitom, či Povine.

