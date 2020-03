Kysučania budú mať problém dostať sa do práce

Sprísnené opatrenia týkajúce sa dopravy začali platiť dnes od 7. hodiny. Kysučanov cestujúcich denne za prácou za hranice sa dotkne najmä autobusová a železničná.

13. mar 2020 o 8:57 Iveta Hažíková

Medzinárodné vlaky nebudú oddnes premávať vôbec. Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč reagovali na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šíreniu nového koronavírusu.

„Je zastavená akákoľvek verejná medzištátna vlaková preprava zo a do Slovenskej republiky na všetkých hraničných priechodoch so všetkými susednými krajinami. Vnútroštátne vlaky budú od soboty 14. marca premávať každý deň do odvolania výlučne podľa grafikonu, ktorý platí štandardne počas soboty. Celkovo pôjde o dočasnú redukciu v objeme zhruba 33 % dopravných výkonov. Ministerstvo dopravy vydalo opatrenia, ktoré sa budú realizovať v noci zo soboty na nedeľu (od 15. marca),“ informoval.

Podľa jeho slov všetky vnútroštátne vlaky budú premávať podľa viacerých pravidiel. Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať v pracovných dňoch, počas dočasnej redukcie premávať nebude. Ak fungoval len v nedeľu a vybrané dni, počas dočasnej redukcie premávať nebude. Pokiaľ jazdil len v pondelok, piatok alebo v nedeľu a vo vybrané dni, počas dočasnej redukcie premávať nebude. Pokiaľ premával v určitom sezónnom období (napr. počas prázdnin, v lete a pod.), teraz nebude. V prípade, že fungoval počas víkendových dní, bude premávať denne. Pokiaľ to bolo počas pracovných dní a v sobotu, bude jazdiť ť denne. Ak vlak premáva denne, bude tomu tak naďalej.

Za hranice nepremávajú

Čo sa týka medzištátnych osobných a regionálnych vlakov na niektorých traťových úsekoch sa redukovali. Čo sa týka Kysúc ide o úsek Čadca – Mosty u Jablunkova, kde sa vlak ruší bez náhrady, na úseku Skalité –Zwardoň sa ruší bez náhrady v úseku Skalité-Serafínov – Zwardoń. V prípade medzištátnych diaľkových spojov (EC, IC, R, Ex, railjet, EN, SC, RJ) sa vlak na linke Žilina – Ostrava/Praha ruší na traťovom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova bez náhrady. Vlaky s označením 130, 131, 240, 241, 242, 243, 284, 285, 442, 443, 476, 477 sa rušia v celej trase na území Slovenska.

„ZSSK v tejto súvislosti pristupuje k umožneniu vrátenia cestovných dokladov bez sankcie za vrátenie cestovného dokladu (storna) v prípade zakúpených dokladov na všetky zrušené medzinárodné spojenia s dátumom cesty od 13. 3. 2020.

Vodiči kamiónov musia mať rúška, zmeny aj na pošte

Ministerstvo dopravy tiež informovalo, že rovnako ani medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko. Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami. Medzinárodná letecká osobná doprava bude zastavená na základe uznesenia Vlády SR, ktorá musí schváliť takéto zastavenie letov z dôvodu medzinárodnej koordinácie. Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

